Algunos comerciantes ya tiran la toalla, el “excusómetro” sigue vigente y dudas por la supuesta violación en el Ejército

--Buen día Juan María. Otro domingo que debemos recurrir al teléfono para charlar un poco. No me digas que estás desesperado por salir a correr...

--Sabés que el running no es lo mio. Aunque pronto habrá que salir a correr la coneja.

--¿Te pusiste a pensar que este es el cuarto domingo que estamos meta teléfono sin podernos juntar en el café?

--Y así seguiremos hasta mayo, como mínimo. En Bahía veníamos bien.Lástima los contagios en un hospital privado, algo que no está bueno que pase. Igual seamos justos y no nos quejemos por la extensión de la cuarentena. Lo primero es la salud, y segundo, hay mucha gente que la está pasando realmente muy mal.

--Tal cual. Hace una semana hablamos de los sectores más carenciados, antes habíamos hablado del comercio, de las pymes, pero nos olvidamos de los cuentapropistas.

--Ayer me contaba mi informante TT que la situación de los cuentapropistas es muy fea y que si no fuera por la ayuda que recibe de algún amigo de fierro tendría cero ingreso.

--Me imagino que ni siquiera cobró los 10 mil pesos.

--Olvidate. Hizo todo los trámites pero hasta ahora nada. Incluso me dicen que en Bahía son muchos los rebotados. Te cuento el caso de TT porque representa a miles de bahienses que están en una situación similar y cada vez son más los sectores que piden volver a trabajar.

--Es verdad, gimnasios, bares, dentistas...

--Incluso vi que piden donaciones para unos sesenta trans/travestis que no pueden salir a trabajar. Abrieron una caja de ahorro en el Credicoop y el aporte mínimo pedido es de 200 pesos.

--Te agrego un dato muy serio. Hay muchos comerciantes que no lo dicen públicamente pero están que vuelan por la situación económica y por los pedidos desmedidos de algunos gremios. Ojo que no estoy avalando que el empleado no cobre su sueldo, me refiero a los excesos de ambas partes porque generan mucha tensión.

--Sí. El comercio está prácticamente tirando la toalla. Algunos, como no los dejan despedir con causa justificada ni hacer nada, están pensando en cerrar, darse de baja y listo, que venga lo que venga. Fijate lo que pasó en Lavallol con la planta de Dánica, donde tras un conflicto gremial los dueños decidieron bajar la persiana y quedaron 150 personas en la calle...

--Otro rubro muy complicado es el de las empresas de servicios, por ejemplo, limpieza.

--Hay un montón de negocios que, al estar cerrados, cortaron todos los servicios de limpieza, los de vigilancia, étc. Ahora funciona el delibery de alimentos, pero todo el resto de locales que están cerrados también tenían reparto a domicilio. Los cierres ya comenzaron, fijate el de la juguetería Tomy días atrás, un restaurant en calle Yrigoyen y hay un hotel que está en la cuerda floja.

--¿Así que el shopping no les va a cobrar el alquiler a sus inquilinos?

--Mirá, en marzo no les cobró los 10/11 días que el paseo de compras estuvo cerrado y me dijeron que la idea es seguir acompañando a los dueños de negocios en todo lo que se pueda.

--Todo un tema el de los alquileres comerciales, tanto en el centro como en los barrios.

--Sí, hay muchos grises y muchos comerciantes que alquilan sostienen que la ley los ampara si no pagan el período en que sus negocios no pudieron abrir por la cuarentena.

--Yo creo que muchos buscarán un acuerdo lógico.

--No tengas dudas. Nadie quiere recurrir a la vía judicial. Por ejemplo, ningún propietario quiere quedarse con el local vacío en plena recesión y a los inquilinos muchas veces no les conviene perder un local en el que invirtieron para ambientarlo y equiparlo. Te estoy hablando de los casos en los que el comerciante tenga intenciones de seguir porque, como te dije antes, algunos piensan tirar la toalla.

-- Encima se dan algunas situaciones consideradas injustas. Uno de estos casos es el de las casas de repuestos porque resulta raro que las ferreterías estén abiertas y con toda la movilidad y la logística que se necesita no puedan estar trabajando las casas de repuestos y toda esa red de suministro, sobre todo ahora que volverán a la actividad los talleres y las gomerías.

--Igual te digo que los gestos de solidaridad se multiplican y abarcan a todos los sectores de la sociedad. Muy bien Rodrigo Palacio ¿No?

--Y si, su gesto se suma al de Lautaro de la semana pasada. Encima esos 25 mil euros no le vienen nada mal al Hospital Municipal. Insisto: son muchas las personas que están poniendo su granito de arena, desde empresarios hasta vecinos de los barrios más humildes.

--Podrías tirar algún nombre…

--La mayoría no quiere que se sepa, capaz porque le tienen miedo a nuevos mangazos jaa, pero ya que me pedís nombre te tiro uno: Profertil.

--Desde un comienzo de la crisis sanitaria, tanto esa como otras de las empresas grandes de la ciudad se habían puesto a disposición del municipio para colaborar en la emergencia.

--Sí, reforzó el apoyo que habitualmente brinda a la comunidad con donación de recursos para la asistencia de los sectores más vulnerables de la ciudad y para colaborar con el sistema de salud local. Se realizó una gran compra de artículos de primera necesidad, los cuales fueron entregados al Comité de Crisis del Municipio.

--En cuanto a la colaboración en materia de salud pública ¿Qué es lo que hizo?

--Dispuso de fondos específicos para los hospitales Municipal y Penna.

--Me parece que va a ser cada vez más difícil mantener a la gente en la continuidad del aislamiento, ya sea por una necesidad económica o hasta psicológica. Noto a muchos con ganas de salir, aunque sea un rato.

--Mirá, la verdad es que es muy complicada para todos esta cuarentena, pero es tiempo de quedarse en casa más que nunca porque, quienes saben, aseguran que el pico de la enfermedad puede llegar los primeros días de mayo.

--De todas maneras, lamentablemente hay cada vez más infractores. Por lo menos es lo leo todos los días en lanueva.com

--Sí. Cada vez más irresponsables sociales y con excusas variadas, aunque ahora parece que se corrió el eje por el tema del aburrimiento o la necesidad de socializar.

--¿No me digas que tenés otra edición del ya famoso "excusómetro"? ¿no se repiten los argumentos?

--Varios se repiten. No están aquellas situaciones descabelladas, como las que te conté los últimos domingos (la del Viagra, las anticonceptivas o el abuelito que dañó la tarjeta magnética para entrar en su edificio), pero...

--Pero...qué averiguaste...

--Mirá, parece que hay muchos que demuestran su necesidad imperiosa de salir. Son varios los que blanquean que no tenían un motivo específico y que hacen frente a cualquier sanción penal con tal de dar una vuelta. También están aquellos que admiten, sin tapujos, que van a comer un asado con amigos, sin medir lo peligroso que puede ser ese contacto y hasta un joven gamer que engancharon cuando iba a lo de un conocido a jugar al FIFA 2020 en la Play. Es más, llevaba un joystick en la mochila.

--Ahora que decís recreación, me acuerdo que leí en el diario los dos casos de pescadores en la zona de Maldonado.

--Tal cual. Dos hechos en pocos días. Y en ambas situaciones les reconocieron a la policía que no lo hacían por hambre sino por distracción. "Nos moríamos por tirar un rato la caña", admitieron.

--¿Y con el tema de los bancos?

--Esa es una fija en los últimos tiempos. Hay muchos que dicen haber salido para ir a cobrarle a un familiar, pero no llevan la tarjeta, ni el DNI o tampoco traen un comprobante de pago cuando están de vuelta. Y otra "de moda" en los últimos días, según me reconoce un vigi amigo, es la de "voy a asistir a mi tío o mi abuelo, que está enfermo", pero nunca llevan un medicamento, una receta o una factura de la farmacia.

--Bueno, parece que ni las más de 3 mil causas federales que ya se iniciaron los detiene

Un hospital en terapia

--Che, antes que nada te quería preguntar por la situación del Hospital Naval de Puerto Belgrano, no sólo porque si no puede atender los casos de coronavirus, como dijo el intendente Uset, esto no sólo repercutirá en Punta Alta, sino que terminará saturando también el sistema de salud de Bahía.

--No tengas dudas que es un problemón, y no sólo por la atención de casos de coronavirus, sino porque te imaginás el impacto para la región que cierre un hospital de 120 años. Pero si querés te cuento cómo viene la mano.

--Dale.

--El hospital tiene dos directores, uno médico militar y otro un infante de marina, normalmente un capitán de navío. Ahora se dio una dicotomía porque un médico civil, quizás el más antiguo de ese centro asistencial, dice que el hospital está al borde del cierre (sin insumos ni elementos de protección personal y con proveedores que hace cinco meses que no cobran y están por quebrar), mientras que su compañero, el director médico, pide tranquilidad y alega tener condiciones normales de operatividad.

--A esto sumale ahora que el intendente de Coronel Rosales le tiró más leña al fuego.

--Sí y se reunió con el jefe de la Armada. La problemática del Hospital Naval tiene como mínimo 5 años y nadie se puso a trabajar en esto, ni civiles ni militares. Se preocupaban por sus sueldos en tiempo y forma a sabiendas que los proveedores no cobraban.

--Es verdad, los turnos eran dados a varios meses.

--Nadie de la dirigencia, ni de la clase médica, se manifestaba abiertamente o intentaba mejorar esto. No hubo ninguna preocupación concreta con la gente. Se preocupan ahora porque la pandemia los expuso, si no fuese ello, nadie habría salido a hablar.

--Flor de problema se va a generar en la región si el Naval no puede sumarse a la emergencia del coronavirus…

--Este es el punto más grave del tema. El Hospital de Punta Alta no tiene capacidad de absorber la demanda coronavirus y dadas las escasas instalaciones aptas en la pandemia existe la posibilidad de tener que solicitar ayuda a los centros de Bahía Blanca, como el Hospital Militar.

--¿Y qué dijeron las autoridades de la Armada?

--No se manifestaron todavía. Acá hay un doble problema porque muchos almirantes no han entendido que la Base Naval está inserta en Punta Alta y la dirigencia política de Rosales durante mucho tiempo se dedicó a soslayar a la Marina.

--El intendente alega que por falla del HNPB se recargó el sistema público del Hospital Municipal.

--Sí, insinúa que la Armada estaría tomando esto como una ayuda comunitaria más, del tipo Haití. Afirma que el almirante prometió el mayor compromiso y poner en marcha el Hospital Naval pero no dio seguridad de la disponibilidad de recursos. Por suerte, luego de la reunión con Uset, el viernes la Armada y la Muni llevaron a cabo un gran operativo para repartir 16mil kilos de alimentos a mil familias en situación de vulnerabilidad, en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada para hacer frente al coronavirus.

--Te vuelvo a preguntar ¿Y cómo sigue esta historia?

--El ministerio de Defensa emitió resoluciones donde ordena y le dispone al gobierno nacional todos los hospitales militares, y expresamente menciona al HNPB, sin disponibilidad de recursos aún.

--¿Entonces?

--Así como está no tiene capacidad para atender ni al personal en actividad de esta zona, ni tampoco al personal de la Armada que está desplazando a otras zonas para colaborar con ayuda humanitaria. Ya han mandado gente a otras ciudades. Cuando esa gente venga, si viene infectada, como vive en Punta Alta terminará afectando a la ciudad.

--Obviamente este es un tema de plata…

--Claro. Las máximas autoridades de la Armada dicen, en voz alta, que van a apoyar a la comunidad de Punta Alta, pero para eso necesitan mucho dinero que entre Defensa y IOSFA (Instituto Obra Social Fuerzas Armadas) dijeron que pondrían, pero según me cuentan mis informantes se necesitarían más de 115 millones de pesos para atender la pandemia y apenas estarían gestionando 50 millones. Esa plata no alcanza para nada porque con eso se pagarían a los proveedores que suspendieron todos los suministros de insumos.

--Visto así, el conflicto seguirá empeorando.

--No tengas dudas, en menos de una semana dejará de funcionar el laboratorio por falta de insumos. Incluso la bronca fue en aumento porque trascendió que dinero que estaba destinado al Hospital de Puerto Belgrano fue redireccionado y enviado al Hospital Naval de Buenos Aires. ¿Querés saber cuántos respiradores hay en Punta Alta para 70 mil habitantes? Ninguno.

--Terrible…

--Sí, por suerte en Bahía hay entre 66 y 68.

Dudas en el Ejército

--¿Qué más tenés?

--Te quería contar algunas dudas que existen en torno al caso de la supuesta violación en las instalaciones del Ejército.

--Ah, leí. El caso de la chica de 17 años que imputó a 3 soldados. ¿Y por qué hablás de dudas?

--Mirá, pude conocer algunos detalles de la historia, de lo que figura en la causa y lo más sorprendente es la declaración -bajo juramento- de la hermana de la víctima, de 18, que fue testigo del hecho.

--Claro. Por lo que decía el diario las dos habían entrado voluntariamente en las instalaciones militares, luego de acordar un encuentro con jóvenes que son soldados. ¿La hermana no ratificó el abuso?

--No. Por el contrario. Declaró textualmente que ella (por su hermana) "suele mentir y exagerar" y que esa madrugada pudo ver, porque en ese momento la estaba "espiando", que la relación con al menos uno de los 3 detenidos "era consentida, no forzada".

--Mirá vos...

--Y no solo eso. Dijo que tiene grabados mensajes de WhatsApp previos de su hermana, dirigidos a uno de los detenidos, cuando le ofrecía mantener relaciones. Y que el viernes anterior, por la noche (con infracción a la cuarentena, al margen), mantuvieron una reunión similar con algunos de los acusados y otros, pero en su casa (ella no vive con su hermana). Y que también hubo contactos sexuales.

--Y otro tema que pensaba mientras hablábamos de esto es qué poco control se advierte para ingresar en el Batallon de Comunicaciones 181.

--Exacto. Porque las jóvenes reconocieron ante el juez que no entraron ni salieron ocultas en los autos. De hecho, la víctima relató que, al llegar, un soldado paró en la barrera al auto, el conductor -uno de los soldados- le hizo una seña y pasaron como si nada.

--Ahora que pienso. ¿Ni una sola buena noticia antes de terminar la charla? Hacé un esfuerzo.

--Ok, parece que la tremenda sequía en el río Paraná traerá cada vez más buques a los puertos locales porque salen de la Hidrovía con un 20% menos de carga y deben completar bodegas en Bahía antes de partir hacia otros países. Por ahora este aumento de buques no se produjo, pero se va a hacer sentir fuerte en unos 15 días.

--Esto no hace más que reafirmar la importancia que tiene el puerto local para el comercio exterior argentino.

--Exacto, y con una buena logística ferroviaria esto mejoraría mucho más aun. Ojo que el problema en el Paraná seguirá, por lo menos, un mes más.

--Bien, y antes de terminar la charla no quiero dejar de reconocer que tenías razón cuando, hace 15 días, aclaraste que YPF no había realizado una nueva exportación de GNL desde Bahía sin que el buque había ido al puerto de Escobar para ser regasificado.

--Gracias amigo. Sí, vi estos días que algunos medios ahora se rectificaron, pero eso ya es historia. Ahora levantemos campamento y que hoy es Domingo de Pascuas y hay que celebrar como se merece.

--Tenés razón. Felices Pascuas. Andá a prender el fuego y nos hablamos el próximo domingo.