Casi 27.000 expedientes judiciales serán reciclados y donados al centro Braille

Casi 27.000 expedientes judiciales tramitados entre 1998 y 2009 fueron reciclados en una planta de Bahía Blanca con la idea de donar el papel a Centro de Rehabilitación y Biblioteca Luis Braille.



Por orden de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, los expedientes fueron destruidos y compactados en una planta ubicada en la calle Paunero al 300.



"Al decidir destruir los expedientes tuvimos que asegurar que los mismos estén en condiciones, no solamente por el paso de tiempo sino también cuidar que no tenga interés histórico, social, cultural y que no tenga pedido de captura activos de personas, averiguaciones de paraderos y objetos secuestrados", dijo el secretario General de Fiscalía de Cámaras, Santiago Garrido.



"Nos aseguramos que la sociedad conozca con anticipación con información a la comunidad como así también a jueces y fiscales que intervinieron", expresó.



Garrido sostuvo que se trata de un "proceso necesario porque genera espacio en nuestros depósitos para poder seguir almacenando porque tenemos un ingreso de 30.000 denuncias por año y por cada una se hace un expediente".