Análisis: Gay llamó a un consenso sobre el que habrá que trabajar

El intendente Héctor Gay inauguró hoy el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante y, mientras sus funcionarios y concejales aplaudían, el Frente de Todos y Gabriela Schieda se mantuvieron en silencio una vez que el jefe comunal finalizó su discurso.

“Necesitamos de un trabajo conjunto con este cuerpo que beneficie a la comunidad. Y que hagamos la autocrítica necesaria para ir mejorando una administración que, en definitiva, y más allá de los colores partidarios, todos integramos”, dijo Gay ante 12 concejales que permanecieron inmutables.

El silencio opositor tiene con ver con el malestar que reina en esos bloques por la sesión del 17 de enero, cuando se desató una polémica que terminó con varias denuncias judiciales: una concejal de Cambiemos reemplazó a Schieda y posibilitó un aumento del boleto de colectivo que la oposición buscaba frenar.

Desde entonces las relaciones están congeladas y apenas hubo una charla que duró poco más de una hora entre Gisela Ghigliani y Nicolás Vitalini, presidentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, respectivamente.



La ceremonia de hoy.

De hecho la médica que se desempeña como concejala reconoció hoy que recién esta mañana volvió a cruzarse al presidente del legislativo, Fernando Compagnoni, quien sufrió una baja de presión que asustó a todos los presentes tras la entonación de los himnos. Tuvo que ser asistido por Paula Echeverría (Frente de Todos) y el secretario de Salud, Pablo Acrogliano.

Ya recuperado, Compagnoni dijo sobre el discurso de Gay que "fueron palabras de un intendente seguro, aplomado, que no se dedicó a hablar del pasado y dio indicios de lo que se viene a futuro".



"Me pareció muy acertado que no haya hablando de la grieta y el llamado a buscar puntos en común con el resto de las fuerzas políticas. Fue destacable", dijo.

Entre la multitud de funcionarios y autoridades de diferentes ámbitos escuchaba atentamente Federico Susbielles, exrival de Gay en las elecciones pasadas, principal referente de los opositores y actual presidente del Consorcio de Gestión del Puerto.

“Con el intendente tuvimos una charla general sobre lo ocurrido en el Concejo. Creo que ambos bloques deben buscar caminos para tener un funcionamiento normal y honrar a la ciudadanía. De nuestra parte tomamos una posición tras lo ocurrido en enero y la mantenemos, pero creo que tanto Gay como yo vamos a colaborar para que la ciudad tenga sus ordenanzas”, puntualizó.



Federico Susbielles

Pese a las diferencias en Sarmiento 12, Susbielles reconoció que tiene un diálogo permanente con el jefe comunal e incluso opinó que en su discurso, Gay había tomado varias propuestas realizadas en su campaña. Entre ellas la revalorización de los espacios verdes y aspectos vinculados al desarrollo de Bahía.

Ghigliani fue un poco más dura: “El intendente vino a hablar de consenso pero en la práctica se manejan de otra forma”.

Incluso tuvo un breve intercambio de palabras con Vitalini por modificaciones en las comisiones que integran el cuerpo. “Hubo un cambio y lo pusieron a votación sin mencionarlo”, dijo.



Gisela Ghigliani

El concejal de su bloque, Walter Larrea, sostuvo: “Parece un discurso de ocasión, con repaso de supuestos logros de la gestión y un análisis de lo que vendrá. No se puede soslayar la situación crítica de la terrible falta de trabajo que hay en la ciudad y las consecuencias sociales; nada de eso estuvo presente. Y precisamos que el intendente se haga cargo de la seguridad”.

Ante este panorama la pregunta es qué se hará para generar acercamientos. ¿Habrá otro encuentro en los próximos días? ¿Una resolución judicial favorable para unos u otros podría agrandar la grieta?



El debut de Caminada, Cheppi y Montero

Si bien no hubo un vallado tan extenso como en la apertura de sesiones de 2019, más de 10 policías apostados sobre Estomba, en la plaza Rivadavia y la primera cuadra Sarmiento participaron del operativo de seguridad dispuesto para garantizar que todo transcurra con normalidad.

Entre ellos estaban los nuevos jefes de la fuerza, Aldo Caminada, Gustavo Cheppi y Federico Montero, quien es el encargado de coordinar a la Policía de la Sexta Sección con el Ministerio de Seguridad bonaerense que conduce Sergio Berni.

Personal policial y empleados del legislativo se encargaron de controlar el acceso de periodistas e invitados, aunque no hubo ningún inconveniente porque no se acercaron manifestantes ni particulares interesados en presenciar el acto