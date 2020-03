TOP 10 JUEGOS PARA GANARLE A LA CUARENTENA

Empezando la semana del 16 de Marzo de 2020, el panorama de lo que parecía ser una enfermedad que se quedaría en Europa y Asia, nos toca bien de cerca. Y desde el Ministerio de Salud de la Nación nos llegó la recomendación: En caso de ser jóvenes, auto-aislarse para evitar contagios a grupos con factores de riesgo. Así evitamos el contagio a mayores de 65 y personas con dificultad pulmonar o cardíaca.

Pero... ¿Y cómo hacemos para juntarnos ahora? Fácil, se bajan Discord y entran al servidor de El Cubil Del Mal. Y despué se consiguen alguno de estos juegos, y se ponen a jugar... ¡Con amigos como cuando eran chicos! ¡O con un grupo nuevo de personas! ¡Y sin necesidad de andar saliendo de su casa!

Este es nuestro top 10 de juegos recomendados para hacer más llevadero el aislamiento. DEBAJO DE CADA TITULO DEJAMOS ANOTADA LA EDAD RECOMENDADA POR LA FEDERACIÓN DE SOFTWARE INTERACTIVO DE EUROPA (PEGI)

10- Blood Bowl 2

PEGI +16



Entramos por el deporte. Este juego es una mezcla de Fútbol Americano y Fantasía. De la mano de la gente de Games Workshop y con todo el universo de Warhammer. Blood Bowl hace mucho tiempo tiene sus propias ligas y su escena competitiva bien formada; y eso es porque el modo multijugador es excelente. Es una buena manera de sacar provecho de internarse en un deporte nuevo y sacarse las ganas de tirar unos dados. En el juego somos el coach de un equipo de Humanos en el inicio de una liga que tendrán que enfrentarse a Orcos, Enanos, Elfos y toda clase de razas fantásticas. La jugabilidad es excelente. El azar muchas veces nos juegue en contra, y eso hace que la dificultad del juego sea siempre muy variable.

9- Gris

PEGI +7

La aventura indie de la lista. Es ideal para que sea el primer acercamiento al gaming moderno. En poco menos de 15 minutos uno se queda totalmente pegado al monitor, fascinado por la música y la hermosa paleta de colores estilo acuarela que presenta. Es un un viaje singleplayer por la depresión, acompañado por una música que sabe llevar la calma y la tempestad. Lo realmente bello del juego es la imposibilidad de separar el arte de la banda sonora.

8- Age Of Empires II: Definitive Edition

PEGI +12

Este juego fue seleccionado para los que hace rato, por el motivo que fuera, se mantuvieron al margen del mundo gamer. Y tienen ganas de aprovechar para volver a jugar un juego conocido, pero traído al 2020. Age of Empires es una franquicia que supo envejecer bien, con una comunidad nacional más que activa y autogestionada. El juego cuenta con muchísimas maneras, ademas de la campaña, de disfrutar... ya sea solo o con amigos.

7- Counter Strike: Global Offensive.

PEGI +16

Uno de los favoritos de todos los tiempos. Este juego llega a la segunda década del milenio de la mejor manera: Una entrega totalmente gratis, que nos va a permitir disfrutar de la misma manera que cuando copamos los cibers en el principio de los 2000. La esencia del juego sigue siendo la misma. El agregado más llamativo fue el implemento de ciertas características visuales a las armas.

6- GTA V

PEGI +18

Si bien es de público conocimiento que GTA no es una franquicia ATP ni mucho menos, cabe destacar que la cantidad de contenido que nos puede brindar el juego es absurda. Mas allá de una historia principal sumamente predecible pero entretenida, el juego hace poco empezó a captar la atención de distintos Youtubers/Streamers por su modalidad de Rol. Eso nos permite vislumbrar a simple vista, nuestro impacto en un universo en constante desarrollo, que está construido por los mismos jugadores. El concepto de Rol le agrega una vida casi ilimitada al juego, puesto que los eventos que se van a ir desarrollando, van a depender mucho del publico que lo este jugando en ese momento.

5- Rocket League

PEGI 3

Rocket League es de esos juegos que presentan una idea única y tan ambiciosa como rara. Pero cuando lo jugás y empezas a quererlo, te duele un poco que no tenga el reconocimiento que se merece. La premisa del juego es tan absurda como maravillosa: Autos a control remoto que juegan al fútbol. Ideal para quedar con 2 o 3 amigos más. Se puede jugar desde PC, Switch, PS4 y Xbox en simultáneo.

4- Minecraft

PEGI 7

Con el tiempo se fue borrando este concepto de que Minecraft es un juego para los mas chicos. Y si les queda algún remanente de ese prejuicio, tómense unos días para jugar... ya sea solo, o en nuestra comunidad. El juego es tan versátil que tiene tantos modos de juego como jugadores que lo juegan. Si querés podes sumarte al Server de El Cubil del Mal solo tenes que usar esta dirección en la parte Multijugador: http://cubiland.minehost.com.ar/. Tiene muchisimos minijuegos, tanto para grandes como para chicos.

3- Dauntless

PEGI +16

Que Dauntless este acá, y no Monster Hunter: World, viene en consideración a la situación económica por la que mucha gente está pasando. Este es free-to-play. Pero si pueden ir por el Monster Hunter:World, no lo duden. En ambos somos unos cazadores de monstruos gigantes, en los que vamos a tener que embarcarnos en misiones cada vez más complicadas para obtener mejores armas y armaduras. Ello, para seguir matando monstruos más grandes y más difíciles. Dauntless tiene la ventaja de que puede ser jugado en muchísimas consolas (Crossplatform), por lo que es ideal para poder jugar con ese amigo que tiene PC o Xbox.

2- League Of Legends

PEGI 12

Más allá de la apreciación personal de quien les escribe, hay una realidad: Jugar al "LOL" con amigos es muy divertido. Llegado este punto, creo que ya todos sabemos cómo viene la mano con los MOBA. Pero si no tenés idea, aca va un mini resumen: 2 equipos de 5 jugadores se enfrentan entre si, intentando destruir el la base o Nexo (un cristal gigante) enemigo. Los jugadores encarnan el papel de un héroe, o heroína, o...cosa. Ese personaje se llama Campeón, y uno puede elegir entre los más de 140 que hay.

1- Call Of Duty: Modern Warfare - Warzone

PEGI +18

No hay otro juego que en estos momentos pudiera estar acá. El timming casi que fue perfecto para Activision-Blizzard a la hora de sacarlo. Es una franquicia más que condecorada y vino en una época necesaria para darle una cara nueva a los BattleRoyale. Más allá del cantidad de jugadores que saltan en una isla y sobreviven, Warzone nos trae la implementaciones de muchos vehículos de la franquicia CoD. Lo que siempre es un lindo agregado en este género. Simple, con controles muy cómodos y por sobre todo, gratis.

Bonus Track: The Last of Us Remastered

PEGI +18

Es un MUST, antes de la salida de la segunda parte el 29 de mayo, y ante toda la agitación que generó en las redes sociales la confirmación de una serie. La serie del mismo va a ser llevada a cabo por la gente de HBO, y "The Last of Us" se volvió un juego de esos que si no jugaste, te vas a dejar afuera de conversaciones muy interesantes. De la mano de NaughtyDog (Uncharted,Crash Bandicoot), y con la musicalización del gran Gustavo Santaolalla, es una verdadera obra de arte. El juego nos pone en el papel de Joe, quien luego de haber perdido a su hija al inicio de un evento apocalíptico, queda a cargo de escoltar a Ellie. La evolución de esta relación, sumada al compromiso por parte del jugador a la hora de tomar las decisiones, dan como resultado una aventura sumamente inmersiva... al punto de que a uno después le cuesta salir. Sumamente recomendado para los que quieran jugar a un juego que les deje algo, ademas de muchísimas horas de entretenimiento.

Esperemos que esta lista les sea de utilidad. Y que (por favor) tomen conciencia de lo que está pasando y sigan las indicaciones de salud. Los invitamos a que nos dejen sus sugerencias de juegos que deberían estar en la lista, o más bien, de juegos que ustedes vayan a jugar en estos días.

Por favor, no olviden lavarse las manos antes de sentarse a jugar, y desinfectar periódicamente periféricos y celulares,que son artefactos que tenemos la mayor parte del día en la mano.

by NAIKO para "El Cubil del Mal".