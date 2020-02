Cerró una confitería tradicional, cada vez menos agua en el dique, llega una gran obra y otra se hace esperar

--Hola Juan María. ¿Andás preocupado porque hoy los podemos alcanzar?

--Jamás nos van a alcanzar, que eso te quede claro, y hoy seguimos con la misma fe de siempre, sobre todo después de haber conseguido la gloria eterna en Madrid.

--Bue... que en algún momento consiguieron algunas cosas eternas e inimaginables no tengo dudas je je, pero vayamos a lo nuestro mejor.

--Seguís herido, pero dale, empecemos, pedí la primera ronda de café.

--Si bien pasó una semana cómo obviar la absurda muerte del hincha de Olimpo en Villa Mitre ¿Pensás que las aguas se calmarán?

--La escalada de amenazas vía redes sociales continúa, aunque de ambos lados pretenden enfriar el tema. Sin embargo, por lo bajo, prometen que la cosa no quedará así, porque en los códigos que manejan estos violentos, los dos bandos salieron perdiendo.

--¿Cómo es eso?

--La barra de Olimpo, y por más que Sergio Emanuel Castillo no era uno de ellos, siente que perdió un integrante. Y los tricolores tienen la sensación que los archirrivales les mojaron la oreja yendo hasta su propio barrio rompiendo todo. Quizás no pase nada en el corto plazo, pero muchos aseguran que habrá ajuste de cuentas en algún momento.

--¿No existe punto de unión?

--En lo único que coinciden los líderes de ambas hinchadas es en el pensar que, más allá de las responsabilidades lógicas que les caben por ese enfrentamiento, los están utilizando para distraer la atención sobre el rol de la policía en todo este tema. Por eso sospechan que los audios aparecidos en distintos medios en los últimos días no son casuales, ya que se les atribuyen a personas que no son tales.

--Ojalá todo termine de una vez.

--Ojalá así sea, pero no soy muy optimista.

--Coincido, estas heridas tardan años en cicatrizar, pero cambiemos de clima y metámosnos en nuestros acostumbrados temas comerciales. ¿Qué me contas del cierre de Sottovento, el conocido local dedicado a ensaladas, pizzas a la piedra, sandwichería artesanal y minutas gourmet que funcionó durante casi 20 años en avenida Alem al 300?

--Si, se veía venir, lo en otro momento fue un suceso ahora había quedado fuera de época, sobre todo con las nuevas alternativas nuevas tendencias de consumo.

--Si habrá “operado” allí durante largas veladas un histórico cacique del peronismo local ¿No?

--Veo que te referís al inoxidable de eterna vigencia. Y claro... por su mesa desfilaron durante muchos años concejales legisladores, funcionarios, periodistas, empresarios, etc, etc....

--Hace tiempo que ya no era más de Rodolfo Perata, quien poco a poco se fue desprendiendo de todos los locales de la cadena Don Bartolomeo y ahora continúa solo con el restaurante de calle Belgrano, el que evoca al célebre tenor italiano muerto en 2007.

--¿Y ahora que va a pasar con el local que ocupaba Sottovento?

--Si la memoria no me falla el negocio estuvo un par de años, más o menos, en manos de Natalia Zotta y según me dicen lo compró un financista muy conocido de la ciudad.

--¿Piensa abrir otro negocio similar?

--Por lo que pude averiguar la idea es poner un café irlandés de alto vuelo, con una inversión muy grande. Pensá que en Bahía cuando la gente deja de concurrir a determinados lugares después hay que renovarlos totalmente para que sumen clientela y vuelvan a estar de moda.

--Claro, algo parecido debe estar pasando con el local que ocupó Figuetto, en Alem al 700.

--Exacto, como te dije algunos meses antes todo el edificio está siendo sometido a una importantísima remodelación para abrir una sucursal de la cervecería que lleva el nombre de un distrito neoyorquino, donde también habrá milanesas de un conocido local que tiene nombre de ciudad italiana. La idea es abrir en marzo o abril.

--¿Alguna otra inauguración?

--El jueves fue la de una cervecería restó que abrió en avenida Cabrera.

--Seguro que te diste una vuelta …

--No estaba invitado, pero obviamente me enteré de lo que pasó en ese nuevo local cuyo exterior tiene un toque western, bien rústico, con espacios muy aireados para disfrutar de la espuma. Seguramente será una competencia directa para la cervecería que está escondida muy próxima al arroyo Napostá, en la zona de Paso Vanoli.

--¿Algo más del nuevo restó con cerveza tirada de Alem y 11 de Abril?

--La apertura de Zibá es inminente y ya conseguí quiénes son sus dueños. Te vas a sorprender.

--Uhhh, te sigo, largá lo que trajiste.

--Son gente del ambiente del fútbol. Uno es el Beto Yaqué, recordado goleador de Ferro, Argentinos Juniors , Estudiantes de La Plata y Nueva Chicago. Cuando jugó en Villa Mitre se hizo amigo de Juan Fernández ,con el cual que se asoció para llevar adelante este emprendimiento.

--Bien ¿Qué más?

--Parece que Jorge, Anahí y Maxi se agrandan en la estación de servicio de Rondeau y Estomba. A partir de mañana re-inauguran el minimercado tras una refacción integral que incluyó también cocina y baños.

--Me alegro porque siempre están pensando en mejorar.

--Sí. Y según me chimentaron muy próximo se vienen las comidas rápidas.

--Estaremos atentos entonces. Seguí tirando lo que trajiste mientras pedimos otro café.

--Tengo algunas novedades del dique Paso de las Piedras. Por ejemplo, ya se puede ver el pronunciado efecto de la sequía en la región. Si bien el dique tiene agua y no hay riesgo alguno en cuanto al abastecimiento, la cota bajó en un año dos metros y medio. Ojo, pensá que ahora está en 162 metros y hace algunos años, durante la crisis hídrica, llegó a estar nueve metros por debajo. Ojalá la historia no se repita y como suele decir Marta, hay que cuidar el agua.

--Seguramente leíste unas declaraciones del ministro de Infraestructura de Kicillof, Agustín Simone, donde dijo que se iba a volver a estudiar el proyecto del acueducto desde el río Colorado.

--Mencionó que era una obra de 200 millones de dólares y que el gobierno de Vidal dio de baja el préstamo y lo separó en dos proyectos, uno de cloacas para el Conurbano (150 millones) y otro de 50 millones para obras en Bahía. Hoy por hoy esto es prácticamente imposible, sobre todo por la realidad económica de la Provincia y los problemas que tiene Argentina frente a sus acreedores externos. Veremos qué opina el nuevo presidente de ABSA, Germán Ciucci, un técnico con experiencia en el tema.

--Como dijiste antes, habrá que cuidar el agua..

--También habría que cuidar otras cosas. Por ejemplo, es ruinoso el estado en que se encuentra la hostería ubicada en el parque Paso de las Piedras. De nada le sirvió la inigualable vista que ofrecía de las sierras y del lago para escapar del abandono y la depredación. Normalmente los bienes del Estado terminan así en este país.

--Coincido. Así se van perdiendo cosas que costaron mucho construir. Lamentable este triste final y ojalá alguien se haga cargo de su recuperación.

El "Chubi" desembarcó en el puerto local

--Bueno, va avanzando la charla y no me dijiste nada de la llegada del “Chubi” Susbielles al puerto...

--Ni de la ida de Miguelito, a quien la Provincia le pidió la renuncia. Algunos dicen que no armó las valijas de la mejor forma porque más allá de la supuesta gestión exitosa parece que algunos abogados van a tener mucho trabajo. A uno de los que se lo vio últimamente preocupado en el puerto es a “Albertito”, pero por ahora dejemos que el agua siga corriendo y habrá que ver si, efectivamente, quedaron algunos cabos sueltos.

--¿Y qué pasó con la draga de muy grandes dimensiones que llegó de Brasil? ¿Sigue sin operar?

--Continúa parada y generando gastos importantes por los errores del Consorcio (unos 150 mil dólares diarios) y este papelón complica la navegabilidad del canal. Las malas lenguas dicen que también hubo problemas con las postas de inflamables y la falta de control de los concesionarios anteriores, por eso las postas estuvieron paradas unos cuantos días con costos importantes para las empresas.

--Estás queriendo decir que todo esto precipitó la designación de Susbielles...

--Es el rumor. De hecho la nueva gestión revisará, a pedido de la Provincia, todo lo actuado. Veremos cómo sigue el tema de la autonomía portuaria. Acordate que el ministro Costa le dijo el sábado a La Nueva. que Bahía solo debe preocuparse porque su puerto funcione cada vez mejor.

--Bien, hablando de la nueva gestión en el puerto y su relación con el municipio. ¿Seguirá adelante la obra de Dasso? Te pregunto esto porque se trata de un proyecto conjunto y ahora la Muni es de un signo político y el puerto de otro.

--Se está haciendo el último trámite necesario para la firma del contrato. La UTE ganadora de la obra debe cumplimentar un último plazo administrativo en La Plata y cuestiones burocráticas derivadas del recambio de autoridades las demoraron. Se estima que en marzo deberían comentar los trabajos.

--Ya se sabe quién va a ser el representante de la municipalidad en el Consorcio?

--Se mencionó mucho durante los últimso dias al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, pero hay dos candidatos más que están siendo evaluados por el intendente. Aguantame unos días.

Teatro Municipal: licitación postergada

--¿Y qué pasó con la obra del Teatro Municipal?

--Finalmente no hubo Día de los Enamorados para el principal coliseo bahiense. El viernes tenían que abrirse las ofertas pero las empresas interesadas pidieron 15 días de prórroga. Los trabajos se dividieron en dos grandes líneas: seguridad e incendio por un lado e instalación eléctrica por otro. Las empresas están un poco preocupadas porque es una obra importante y necesitan estudiar bien el tema. La mayoría de los componentes eléctricos son importados y hoy existe bastante incertidumbre con el tema de la deuda del país y las empresas. Incluso la Muni también verá si debe hacer alguna corrección en el pliego.

Las garras de "Gatúbela"

--Che. Parece que la movida en Tribunales arrancó fuerte después de la feria veraniega.

--Se está moviendo bastante más de lo que uno suponía, y más allá de los fallos que se conocieron esta semana, de fuerte impacto social, como el caso de Aída Caballín y el del menor acusado de participar en el asalto mortal al quiosquero Luis García.

--Y ni hablar de la "aparición" de la trabajadora sexual que compromete al juez Onildo Stemphelet...

--Sí, me aseguran que pese a las sospechas que había sobre una posible partida de "Gatúbela" hacia el extranjero, finalmente se la pudo localizar en Bahía hace 15 o 20 días y declaró ante el fiscal Marcelo Romero Jardín.

--¿Qué va a pasar ahora?

--La declaración de la mujer, de origen paraguayo, complicaría a Stemphelet con el tema del abuso de autoridad, porque dijo que el juez encabezó el improvisado allanamiento una vez que la denunció de haberle robado la billetera -tras mantener un acto sexual a cambio de dinero- y también le ordenó a la policía que la trasladara a la comisaría, sin anoticiar de la situación a las autoridades competentes en turno. Podría avanzar hacia el juicio, aunque ahora hay que esperar porque hubo cambio de fiscal.

--¿Por qué?

--Porque una vez que se presentó la testigo, el fiscal Romero Jardín decidió excusarse ya que en sus tiempos en Tres Arroyos compartió con Onildo un equipo de fútbol amateur y una peña en la que se juntaban a comer. No son amigos pero...

--¿Y no debería haberse excusado antes?

--Buena pregunta. Lo concreto es que ahora el expediente quedó en manos de su colega Juan Pablo Schmidt, quien será, al parecer, el que lo lleve a Stemphelet a juicio.

--¿Esto incide en el jury para su destitución?

--Claramente. Me aseguró un gomía que siempre tiene la posta en el Senado provincial que "seguramente" se va a pedir una actualización de la causa judicial para sumar al proceso en La Plata.

--¿En qué instancia está el jury?

--A la espera de conformar una nueva comisión bicameral (diputados y senadores), porque se había creado en octubre pero algunos terminaron mandato en diciembre y hay que cubrir sus vacantes, aunque se supone que en los próximos días estaría lista. Además, la Procuración ya asumió el rol acusador y de estar apartado preventivamente podría pasar a quedar suspendido y luego llegaría la etapa final del jury.

--Bien. ¿Algo más para ir cerrando?

--Algunas perlitas del verano. Empezando por Monte, donde estuvo el ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, y aprovechó para recorrer las instalaciones del Complejo Americano acompañado por el intendente.

--¿Aprovechó algún tobogán acuático?

--Entiendo que no, pero se lo vio sorprendido por la infraestructura y los planes a futuro de la empresa. Pero ya que estamos inmersos en temas de la costa no puedo dejar de comentarte algo que testimonia fielmente la pasión que sienten quienes aman la pesca deportiva.

--¿A qué te referís?

--A lo que se vivió días atrás en el concurso Las 24 horas de la corvina negra, llevada a cabo el sábado y domingo pasados en Claromecó, Reta y Orense, donde Carlos Alzogaray, un humilde pescador de río sin experiencia en el mar, terminó primero y se ganó una camioneta cero kilómetro.

--¿Sin experiencia?

--Exacto, ni siquiera sabía que eso medio rosado que había puesto de carnada se llama langostino. La corvina negra es la vedette del concurso y, desde hace 13 años no aparecía. En tanto pese más de 1,5 kilogramos, destrona a cualquier ejemplar rubia. La de Alzogaray pesó 1,62. Pero fue muy emocionante escuchar las peripecias que tuvo que hacer este hombre para llegar hasta el Atlántico, por eso sus emotivas palabras tras el acto de premiación se llevaron todos los aplausos y también dejaron algunas lágrimas.

--Un premio más que merecido entonces...

--Sí, y enorme como el lenguado que pescó embarcado Federico Jaime, de Espartillar, el viernes, en Pehuen Co. En este caso pesó 14 kilos y ya hay quienes dicen que hace muchísimos años no sale un récord semejante.

--Bueno, levantemos campamento que se hace tarde para el asado.

--Dale, otra vez pago yo. Nos vemos el próximo domingo.