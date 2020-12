"El lunes no van a llegar las vacunas al hospital Municipal", afirmó Héctor Gay

El intendente Héctor Gay sostuvo esta mañana que "cerramos un año particular y muy difícil que no vamos a olvidar nunca", al hacer un balance del 2020 que se termina.

"La ciudad tiene que brindar un reconocimiento a todo el personal de Salud, han puesto el hombro de manera admirable incluso, arriesgando su propia salud. A veces pienso cuando alguien saca los pies del plato, en llevarlo 4 o 5 horas a las terapias de los hospitales para que vean cómo se lucha para salvar una vida", señaló.

En diálogo con Panorama, por LU2, el jefe comunal ofreció su visión sobre el rebrote de casos en nuestra ciudad.

"Es un momento que nos preocupa porque confluyen tres casos. En primer lugar, las reuniones sociales por fin de año; luego la sensación de que esto pasó; y por último, la llegada de la vacuna. Ese combo es preocupante, porque la pandemia no terminó y la vacuna no hará efecto en el corto plazo; hay que esperar que al menos cien mil personas tengan colocadas las dos dosis. Para eso van a pasar muchos meses y el verano nos va a generar problemas...", advirtió.

En ese sentido, confirmó que el lunes no van a llegar las vacunas Sputnik V al hospital Municipal, como se había relatado en su momento.

"Lamentablemente tengo que decir que el lunes no van a llegar las vacunas al hospital Municipal, no sé las razones. No tenemos fecha para que lleguen. Obviamente, hay una cantidad de vacunas exigua para una provincia como la nuestra y además, hay una cuestión técnica porque los packs no se pueden subdividir. Por eso, hay distritos muy chicos con 450 dosis y Bahía Blanca también", mencionó.

No obstante, se mostró opuesto al pensamiento del secretario de Salud del Municipio, Pablo Acrogliano, quien ayer opinó que el hecho de que no hayan llegado vacunas contra el coronavirus al Municipal es una cuestión política.

"No creo que se trate de un hecho de discriminación. Prefiero no pensar que es una cuestión política, me parece que nadie pueda sacar rédito político en cuestiones como estas", dijo Gay.

El intendente, en frases

Reelección. "Hoy, la Ley no habilita a la reelección indefinida. No es un tema que tenga en agenda o en mi cabeza. Hace dos años que no tengo vacaciones, esto afecta mucho a mi familia y te obliga a repensar algunas decisiones".

Sucesión. "Cuando dije que me gustaría que una mujer asuma la intendencia no me refería a nadie en particular, sino al hecho de que sea una mujer. Nada más. Es saludable que la mujer tenga cada vez más espacios en la política".

Provincia y Nación. "Con la Nación trabajamos un poco mejor que con la Provincia. Fue un trabajo armonioso, razonable, en un año muy difícil para todos. No fue un año normal como para hacer un análisis de este tipo".

Crisis del agua I. "No me ha gustado nada que ABSA ningunee al Municipio diciendo que no tenemos potestad para pedirles que resuelvan el problema o hagan descuentos en las boletas. El organismo de control no funciona. Si nosotros no podemos reclamar o exigir en nombre de los vecinos, ¿quién lo puede hacer?".

Crisis del agua II. "Hay que ser realistas: faltan obras, pero llevan tiempo. Hay 160 millones de dólares de un crédito internacional para esto, y esa plata está. Este verano vamos a seguir con problemas; muy probablemente el otro verano también. No hay forma de decirle a la gente que le vamos a solucionar el problema".

Año nuevo. "El mensaje final es que todos tengamos en cuenta que la pandemia no terminó, vamos a convivir con esto varios meses más. Ojalá el rebrote se pueda controlar, tengo mis dudas y vamos a tener un primer semestre complejo, algo que se va a trasladar a la economía. Ni siquiera con la crisis del 2001 la economía cayó tanto como este año. Así y todo, Bahía tiene posibilidad de crecimiento y de desarrollo económico junto a la región".