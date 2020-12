Sin acuerdo entre las partes ni recolección privada

En la audiencia convocada para hoy por el Ministerio de Trabajo no hubo acuerdo entre las partes. Tanto el Sindicato de Trabajadores Municipales como el Departamento Ejecutivo mantuvieron firmes sus posturas, mientras que la ATE afirmó que se debe acudir a un laudo arbitral o someter el diferendo a la Justicia para "no seguir con este desencuentro que conforme a los hechos no tiene retorno", al tiempo que pidió el pago del bono y el aguinaldo, la no privatización del servicio de recolección ni la intervención de la CGT.

Mientras tanto, los camiones de la empresa bahiense contratada por el municipio para la recolección hicieron un nuevo intento fructuoso.

Esta vez, al parecer ingresaron por la ruta 249 y a la altura de Diagonal Sarmiento y Primera Junta, en el barrio de Ciudad Atlántida, fueron interceptados por el STM, que les impidió seguir su marcha. A pesar de la custodia policial, las unidades emprendieron su viaje de regreso.

En tanto los contenedores dispuestos por la comuna en diferentes puntos de la ciudad se encontraban con sus capacidades superadas, más allá de la imagen de insalubridad con la formación de basurales en distintos sectores de la ciudad, como consecuencia de la interrupción del servicio desde el pasado miércoles 2.

También hoy se supo que el intendente Mariano Uset envió una carta documento a la jefa del área de Liquidaciones, para hacer efectivo el bono de fin de año y el aguinaldo, situación que fue criticada por el sector gremial.

"Tuve que salir corriendo de la reunión con el Ministerio de Trabajo porque me informaron de esta situación con los camiones. Nosotros no vamos a permitir que una empresa venga a trabajar a nuestro medio. Vamos a defender nuestra fuente laboral. No vamos a permitir la privatización. Los compañeros de los camiones compactadores contratados reciben órdenes y no nos vamos a pelear con ellos. Esto no es trabajadores contra trabajadores. Pero no vamos a permitir el ingreso de una empresa privada", insistió Marcelo Sottile, secretario general del STM.

"No llegamos a ningún acuerdo. El Ejecutivo pone palos en la rueda y sigue el conflicto. Presentamos varias propuestas pero solo quieren que levantemos las medidas. Estamos dispuestos a juntar la basura si pagan el bono y el aguinaldo, y luego seguir con el paro. Pero no aceptan. Además, estoy en contra de la carta documento que se envió a la responsable del área de Liquidaciones. Todo el mundo tiene derecho a huelga y hacer pública esa notificación es de poco hombre. El Ejecutivo no puede hacer eso; está ensuciando a un trabajador. Nos trató de borrachos, drogadictos y ahora de esta manera. La verdad no vamos a pasar una Nochebuena", dijo.

