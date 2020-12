"Robaron entre 30 y 50 mil pesos", dijo el interventor sobre la toma en la UOCRA

El interventor de la UOCRA local, Carlos Segundo Jongewaard de Boer, aseguró que en la toma de la sede de esta madrugada "robaron entre 30 y 50 mil pesos".

En diálogo con LU2, De Boer contó: "Robaron entre 30 o 50 mil pesos de la caja chica que había quedado del viernes, algunos papeles que son medianamente importantes pero, por sobre todas las cosas, es el destrozo que han hecho adentro".

De esta manera, se refirió a la toma de la sede gremial ubicada en Saavedra al 400, encabezada por un grupo de disidentes de la conducción local de la Unión Obrera de la Construcción, en protesta contra la actual comisión normalizadora.

"Es un hecho lamentable. Creo que las viejas prácticas quieren volver y nosotros no nos vamos a prender en esas situaciones", cuestionó el dirigente y aseguró que de los 7 hombres que realizaron la toma, sólo 1 fue afiliado de la UOCRA: "Era congresal suplente de anteriores conducciones. Le hemos abierto las puertas y hemos tenido comunicación sin ningún problema. Después se perdió el diálogo por motus propio".

Al respecto, el interventor agregó: "Nunca tuvimos una amenaza ni un amague, nada. De la noche a la mañana sucedió esto. Me parece fundamental dejar en claro que esto no tiene una connotación gremial. No sabemos quién está detrás de esto. Puede ser una cuestión política, no sé. Quiero que lo dirima la Justicia, que se llegue hasta las últimas instancias y que se sepa quién está detrás de todo esto".

En ese sentido, De Boer explicó que el "proceso de normalización" y su intervención en la UOCRA local "viene por una conducción nacional".

"Si somos orgánicos a una conducción nacional y nuestros dirigentes decidieron que baje yo es porque no ha habido alguien que pueda hacerlo de acá. Por lo menos por el momento. Sino no me van a mandar a 800 kilómetros a hacer un trabajo. No sentirse representados por nosotros me parece una cosa totalmente mentirosa porque demostrado está en las marchas que hemos hecho, juntamos más de 400 personas, hoy los compañeros repudiando estos hechos eran más de 50 personas. Si los compañeros no se sintieran representado, nosotros hace rato que no estaríamos", advirtió.

Por último, y en consonancia con lo expresado esta mañana por el abogado de la UOCRA, De Boer agregó: "Son delincuentes. Si sos un trabajador no hacés semejante barbarie para hacerte oír. Podés usar miles de herramientas, no entrar como una rata por la ventana trasera y destrozar el lugar por destrozarlo porque había puertas sin llave y las arrancaron igual". (La Nueva. y LU2)