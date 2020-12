La Policía desalojó la toma de la sede local de la UOCRA

Un grupo de disidentes de la conducción local de la UOCRA tomó esta madrugada la sede gremial ubicada en Saavedra al 400 en protesta contra la actual comisión normalizadora.

El hecho ocurrió a las 4, cuando irrumpieron en el lugar rompiendo la puerta de acceso, momento en el cual se disparó la alarma y las autoridades policiales arribaron al lugar en 10 patrulleros.

Los disidentes le entregaron a los efectivos un petitorio dirigido a las autoridades de la UOCRA, previo a definir el desalojo de la sede, que finalmente se produjo sobre las 8.30. Antes convocaron a una conferencia de prensa.

"Necesitamos un interventor que sea de Bahía Blanca, que nos defienda. Las empresas están tomando gente de afuera y nosotros no podemos laburar", expresó Lucas, uno de los obreros que encabezó la toma, en diálogo con Panorama en LU2.

En ese sentido, pidió que "si hay un interventor para la UOCRA, pedimos que sea local. No puede ser que si te llevás mal con alguien de la comisión no conseguís trabajo en ningún lado. Yo estoy sin laburar desde octubre o noviembre de 2019".

El actual delegado normalizador es Carlos Boer.

"Los que nos representan hacen negociados con la salud y con el trabajo. ¿Vieron a los compañeros nuestros en la obra? ¿Vieron cómo están? Y eso es porque acá se la llevan toda", detalló y agregó: "Entramos a la sede y encontramos armas y todos los vicios que se te ocurran".

A su vez, explicó que "los trabajadores somos rehenes de un gremio que no te da respuesta si no opinás como ellos o ves un negociado y no te prendés".

"Queremos que esto llegue a nivel nacional, a las autoridades de la UOCRA para pedirles que nombren un interventor local que nos garantice que las empresas puedan tomar los empleados que quieran, sea cual sea", reclamó.

"Ellos (los integrantes de la facción oficialista) están todos pagos. No saben lo que es trabajar en una obra, no son obreros de la construcción", afirmó Lucas.

Según informó el jefe de la Departamental, Gonzalo Bezos, la conducción del gremio presentó una denuncia por ocupación.

"Si quienes ingresaron hallaron armas u otros elementos ilegales, como dijeron, deben hacer la denuncia y luego la Justicia dispondrá las acciones que corresponda", expresó el oficial.

Y añadió: "El operativo policial tal vez pueda parecer exagerado, pero no queríamos exponernos a la posibilidad de que hubiera un enfrentamiento como ocurrió en el pasado".