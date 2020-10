Un bahiense presentó un amparo contra el Municipio de Monte Hermoso para que dejen entrar propietarios

Un bahiense presentó en las últimas horas un amparo judicial contra el Municipio de Monte Hermoso, en el marco del reclamo de propietarios para entrar a la localidad balnearia que se encuentra cerrada en medio de la pandemia de COVID-19.

Se trata de Sebastián Linares, quien en comunicación con La Nueva. dijo que el objetivo de la presentación es "poder hacer efectivo nuestro derecho reconocido en la Constitución, ni más ni menos".

Linares tiene un terreno en el sector de Sauce y quiere ir a "ver si está usurpado". Sin embargo, aseguró: "No sólo me mueve un interés personal, creo que es una causa que es justo apoyar públicamente".

Podría decir que me siento John Hampden contra la monarquía de los Estuardos, pero la verdad es que no hay ninguna épica. Solo defendemos nuestro derecho de propiedad, que no saben respetar. pic.twitter.com/5OVH3bfVpo