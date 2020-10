Ingresos en la costa: "La apertura indiscriminada no fue una buena decisión"

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, habló este mediodía por TN sobre el ingreso de los propietarios no residentes a las localidades balnearias.

Los partidos de la Costa Atlántica bonaerense elaboraron recientemente distintos mecanismos y protocolos para que los propietarios no residentes puedan ingresar a sus viviendas, en algunos casos con plazos definidos de permanencia de pocos días para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones; y en otros, sin un límite de tiempo prefijado.

En el caso de Monte Hermoso, solo se permite el ingreso de propietarios no residentes que provengan de localidades en fases 4 o 5. Esto excluye a quienes residen en Bahía Blanca, que se encuentra en fase 3.

En este marco, un grupo de bahienses presentó un amparo para exigir que les permitan ver el estado de sus viviendas. La medida fue cuestionada este fin de semana por el asesor legal del Municipio de Monte Hermoso, Mariano Prieto, quien calificó el accionar como "absurdo".

Por su parte, el intendente de Monte Hermoso habló este mediodía por TN y recordó que "hay un DNU que es muy claro y dice que no se puede circular por las rutas argentinas por la posibilidad de contagios de COVID-19. Los propietarios obviamente quieren venir a ver sus viviendas y también hay una población que quiere cuidarse y que el virus no ingrese, como sucede en la mayoría de la Costa Atlántica".

"Quienes han permitido el ingreso de turistas no residentes han sufrido las consecuencias de alguna manera. Los casos de Mar del Plata y el crecimiento de casos en los últimos tiempos en Pinamar están a la vista", señaló Dichiara.

El intendente de Pinamar Martín Yeza negó por el mismo medio que se hayan disparado los casos en su localidad y Dichiara se defendió diciendo que "me guío por la información que sale en los medios sobre los casos; con esto no quiero criticar a nadie, cada uno sabe lo que tiene que hacer en su distrito y para algo fuimos elegidos democráticamente".

"No ha sido buena la política de dar apertura indiscriminadamente para que ingrese gente de afuera", remarcó el intendente de Monte Hermoso.

A su vez, señaló que "no hay un librito de cómo manejarse, pero el cuidado de nuestra población es nuestro principal trabajo".

Con respecto a los ingresos a Monte indicó: "Tenemos un protocolo que permite el ingreso de 200 vehículos por día, pero solo permite el ingreso de todos aquellos que tengan fase 4 o 5 en su ciudad de origen y eso no está sucediendo con nuestra principal ciudad emisora que es Bahía Blanca, que está en fase 3".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

De todas maneras, aseguró que quienes tienen problemas en sus viviendas —por robos o daños—, "están pudiendo ingresar".

"En Monte Hermoso hemos tenido seis casos de COVID-19 desde que se inició la pandemia; hoy no tenemos circulación comunitaria pero eso no quiere decir que no la vayamos a tener, nadie tiene la verdad absoluta", aseguró Dichiara.

El intendente también se refirió a la temporada de verano y sostuvo que "todos los intendentes de la costa queremos que se solucione el problema y tengamos una buena temporada. No tiene que haber una confrontación entre quienes priorizamos la salud y quienes priorizan la economía, porque en realidad todos queremos priorizar las dos cosas. El tema es que no han sido buenos los resultados en todo el mundo en los lugares donde se abrieron al turismo porque desgraciadamente aparecieron brotes importantes".

Indicó que hay que trabajar en protocolos que combinen lo sanitario y lo económico, que "no es fácil para el Municipio y tampoco lo es para el comerciante", que si bien necesita del turismo "está preocupado porque no sabe cómo resolver la situación" en caso de contagios y a la hora de reacomodar el espacio de trabajo y los recursos.

Por último, manifestó que es muy complejo implementar la obligatoriedad de los hisopados para el ingreso: "Es complejo por el costo y porque no hay laboratorios que puedan hacer testeos para la cantidad de gente que viene un fin de semana de verano a Monte".

Qué pasa en otros lugares

Los partidos de la Costa Atlántica bonaerense elaboraron distintos mecanismos y protocolos para que los propietarios no residentes puedan ingresar a sus viviendas, en algunos casos con plazos definidos de permanencia de pocos días para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones; y en otros, sin un límite de tiempo prefijado.

Los esquemas diseñados contemplan además la posibilidad de fijar residencia, de acuerdo a las excepciones planteadas por la normativa nacional en el marco de las medidas de aislamiento social por el coronavirus, y exigen guardar cuarentena y evitar contacto con otros vecinos, así como información clínica dependiendo del lugar de origen.

Distritos como Pinamar, Mar Chiquita y General Alvarado habilitaron una "Declaración Jurada Sanitaria", un registro con algunas variaciones en cada caso, para el ingreso y estadía de contribuyentes no residentes y de ciudadanos "con intenciones de establecer residencia efectiva".

En otros como Mar del Plata, donde la escala es mucho mayor ya que existen más de 110.000 propiedades que pertenecen a ciudadanos de otras localidades, el Ejecutivo local continuaba trabajando en la reglamentación de un esquema de ingresos escalonados que podría ponerse en marcha en las próximas semanas.

En Villa Gesell y el partido de La Costa, en tanto, se habilitaron en los últimos días registros para tramitar permisos online ante el Municipio.

Pinamar puso en marcha a mediados de agosto un sistema que permite tramitar un permiso a través de un número de WhatsApp del Centro de Consultas por Aislamiento, con la documentación requerida adjuntada, y luego las autoridades sanitarias y de seguridad determinan si lo autorizan, teniendo en cuenta además el cuadro sanitario de la ciudad, que la última semana tenía 230 pacientes en tratamiento, tras haber retrocedido a la fase 3 del aislamiento. (TN, La Nueva. y Télam)