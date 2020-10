​​​​​Caso Facundo: los 6 argumentos de la querella que la ciencia forense desarmó

La Fiscalía Federal que investiga la desaparición seguida de muerte de Facundo José Astudillo Castro ya anunció que tomó con cautela los resultados de la autopsia y que los analizará en contexto con el resto de las pruebas, las que se hicieron y las que se encuentran pendientes.

Esto quiere decir que el caso aún no está cerrado.

Sin embargo, las conclusiones científicas fueron contundentes y alejaron del escenario principal la idea de una intervención de la policía de Villarino en la muerte del joven que había partido desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca.

O al menos desarticularon una serie de hipótesis o versiones de la querella sobre lo que pasó aquel 30 de abril.

El estudio fue practicado por 15 peritos de distintas especialidades y solo uno de ellos (Virginia Creimer, que representa a la familia de Facundo) firmó en disidencia parcial.

El análisis, de hecho, estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), distinguido internacionalmente por su tarea en delitos de lesa humanidad y hasta destacado previamente por Creimer como un ente "reconocido a nivel mundial".

Además de los 4 científicos del EAAF, encabezados por su director ejecutivo, doctor Luis Fondebrider, tomaron parte del análisis 5 médicos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia y otros 5 peritos del Conicet, la Universidad de Quilmes y la Universidad del Centro, propuestos por el EAAF.

El informe oficial rebatió al menos 6 de los argumentos que sostenían los abogados de Cristina Castro para asegurar que Facundo fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte. Estos son:

1- CUERPO "PLANTADO"

La querella:

"No nos queda duda que el cuerpo fue plantado" (Leandro Aparicio, diario Página 12-16 de agosto).

"Es una especie de salitral, un bañado. Tenemos muchas dudas con todo esto,nosotros creemos que ese cuerpo fue plantado ahí", afirmó Aparicio, en diálogo con el canal TN" (diario La Nación-16/8).

La autopsia:

El hecho de que la identificación de los géneros y especies de diatomeas (organismos unicelulares) halladas en la médula sean coincidentes con las recuperadas en muestras de agua y de sedimentos recogidos en el lugar del hallazgo de los restos es "altamente indicativo" de que se trata del medio en el cual se produjo la muerte.

2- FUE GOLPEADO

La querella:

"Entiendo que le habrán pegado, como hacían todos. Le pegaron, se les fue la mano y eso terminó en el encubrimiento. Todo lo que decimos está acreditado" (abogado Leandro Aparicio, diario Clarín-17/8)

"La médica forense ya había expresado a este diario un hallazgo indiciario de importancia, cuando detectó trauma en uno de los dientes de Facundo, que podría indicar golpes" (diario Página 12-1/10).

La autopsia:

Se trató de una muerte violenta por no ser natural. Los restos óseos no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras antemortem (previas a la muerte). Las piezas óseas observadas no muestran lesiones de armas de fuego o arma blanca. Todas las lesiones y pérdidas de algunas piezas dentales que presentaban los restos son postmortem, producto de depredadores y exposición medioambiental.

Las marcas y fracturas producidas por carnívoros se produjeron con posterioridad a la muerte, siendo no vitales.

3- LO PUSIERON EN CAL

La querella:

"La perito Creimer ha manifestado que le llama la atención la situación del hueso blanco, lo que sucede cuando es sometido a algún proceso de ácido o de cal, por lo que el cadáver podría haber sido sometido a algún otro proceso químico anterior a ser depositado en ese lugar (abogado Luciano Peretto, Télam-23/8).

La autopsia:

No se observaron cambios de coloración u otros signos en los huesos bajo estudio compatible con el uso de sustancias ácidas, alcalinas o por exposición a una fuente emisora de calor.



4- DIENTE ROSA

La querella:

"El fenómeno de pink teeth (diente rosado) da nota de la producción de una muerte violenta por asfixia, que puede ser por una compresión del cuello o por un ahogamiento, si el cuerpo fue ahogado será determinado con los análisis complementarios cuando se evalúen diatomeas comparando el agua del lugar con lo que haya en la médula de los huesos" (perito Virginia Creimer, diario Página 12-3/9).

La autopsia:

El fenómeno pink teeth (diente rosado por transparencia del esmalte) observado en las piezas dentales del maxilar inferior debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer la causa de muerte", según consideraron distintos autores cuando se observa su presencia en forma aislada.

Puede hallarse por distintos motivos, entre ellos como fenómeno postmortem en cuerpos hallados en ambientes fríos y húmedos o en muertes violentas por asfixias mecánicas o químicas (ahogamiento, estrangulación, intoxicación con monóxido de carbono. La presencia de diatomeas en médula ósea complementa la condición de una asfixia por sumersión.



5- LA FALTA DE MIEMBROS

La querella:

"Esto fue plantado ahí por la Bonaerense o por alguien que trabaja para la Bonaerense, apuntó Aparicio y confirmó que se trata de un esqueleto, sin más restos orgánicos, puesto boca abajo, y sin los brazos (diario Página 12-17/8).



La autopsia:

El patrón de ausencia de algunas partes del cuerpo de pequeño tamaño y de destrucción parcial de algunas partes de los elementos presentes es el esperado para la acción del zorro pampeano. La desarticulación y desplazamiento de ambos miembros superiores (uno de ellos hallado a 73.9 metros del cuerpo) y del miembro inferior derecho fue producida por este mismo cánido.

El cuerpo también habría estado sujeto a la fluctuación de las mareas, la presencia de invertebrados (cangrejos) y aves, entre otros.



6- FORMA DE MUERTE

La querella:

"La muerte violenta tiene distintas alternativas: homicidio, suicidio o accidente. Claramente no tenemos un caso de suicidio, claramente no tenemos un caso de accidente, entonces lo que nos resta es un homicidio" (Virginia Creimer, Télam-1/10).

La autopsia:

No pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental.

No se evidenciaron lesiones de armas ni ninguna lesión vital de origen traumático ni otras antemortem. No se observaron signos de participación de terceras personas.

Más allá de este análisis comparativo y la producción de prueba pendiente, como el estudio de los celulares de Facundo, quedan algunos interrogantes que por ahora no tienen respuesta.

Por ejemplo, cómo aparecieron el amuleto del joven en los fondos del destacamento policial de Teniente Origone y un trozo de piedra turmalina (que sería de un colgante de Facundo) en el baúl de un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, que el 8 de mayo estuvo a unos 800 metros del lugar donde apareció el cuerpo.

Y tampoco está claro por qué estos hallazgos -lo mismo que rastros de esencia de Facundo en patrulleros y posibles manchas hemáticas- los hicieron los perros del perito de parte, Marcos Herrero, y nunca los canes de las fuerzas oficiales.