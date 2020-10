por Nicolás “Naiko” Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

No es de sorprenderse que si alguien en nuestra ciudad dice “Equipo de Deportes Electrónicos” la primer camiseta que aparece en sus cabezas es la de Maleza Team One, puesto que durante los años y las diferentes disciplinas se han sabido ganar ese reconocimiento, inclusive a nivel internacional. Pero más allá del profesionalismo y la entrega que han sabido demostrar todas sus escuadras a nivel competitivo, lo que más caracterizó a Maleza, es el alto nivel de fraternidad y compañerismo que se vive en todo momento.

Siguiendo estas dos líneas nace Maleza Team One Clash Royale, que junto a Maleza Team One Pokemon Go, lideran las filas de “Mobile Games”. De la mano de Maxi "Vintage" García el proyecto pasó de ser una loca idea de alguien totalmente dedicado a un juego, a ser realidad y en menos de un mes desde su presentación estar compitiendo en las mejores ligas a nivel nacional.

La escuadra está compuesta por:

Si hay algo que define a esta escuadra es su compromiso con hacer crecer la escena local desde todas sus acciones. Vintage nos contaba que desde el primer momento su idea fue armar el equipo con todo el talento local con el que podían contar, y dándole prioridad a quienes supieron estar siempre dentro de una comunidad que está pronta a cumplir 4 años. Y la comunidad a la que tanto le dieron les respondio. Decenas de personas se interesaron en la formacion del equipo y en formar parte del mismo, ya sea para aportar desde un nivel competitivo como poniendose a disposicion del equipo por si necesitaban alguna mano en la organizacion.

Maleza Team One Clash Royale no tuvo descanso desde su presentación oficial y, si bien en todo momento están buscando jugadores nuevos qué quieran representar al equipo, prefieren no descansar y seguir compitiendo en cuanto torneo se les presente. En estos momentos los chicos se encuentran jugando la Copa MF y la Copa Monster Gaming. Pero eso no es todo, ya qué si hay algo qué lo caracteriza a este equipo es el nivel de Scrims, o partidas de entrenamiento contra otros equipos para los menos entendidos.

Desde El Cubil Del Mal estamos muy orgullosos de poder contar con otro equipo de alto nivel competitivo, y de seguir incentivando a que los diferentes equipos de la ciudad se animen a sumar nuevas escuadras a sus filas. Creemos que el camino hacia un reconocimiento de los deportes electronicos por parte de la sociedad empieza por las pequeñas acciones que podamos realizar desde nuestro lugar. Si queres saber mas de este maravilloso juego te invitamos a pasarte por nuestro canal de Twitch (https://www.twitch.tv/elcubildelmal), los sábados a las 20hs para sintonizar Clash Time, el primer programa de la region dedicado a Clash Royale.