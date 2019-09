Villa Mitre va por otro paso histórico: "Hay que tener respeto por el rival, pero no admiración", dijo su entrenador

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Enviado a Cutral Co)

El entrenador de Villa Mitre, Carlos Mungo, palpitó el partido ante Central Córdoba (Santiago del Estero) por los octavos de final de la Copa Argentina que se disputarán en Cutral Co, una ciudad que tras la nevada del jueves le dio paso a días fríos e inestables.

El partido se jugará en el Coloso del Ruca Quimey, desde las 15:05, con arbitraje de Lucas Comesaña y televisación de TyC Sports.

El tricolor intentará seguir haciendo historia en este certamen y mejorando lo que es su mejor participación, tras eliminar a Sansinena (1-1 y 3-0) en la fase preliminar, dar el batazaco ante Newell’s Old Boys en Santa Fe (2-1) y dejar en el camino a San Martín de San Juan también en Cutral Co (1-0).

"Tenemos que tener en claro que enfrentamos a un rival de Primera y que viene bien. Sabemos que ellos le dan una importancia trascendental al partido, porque yo siempre digo que el equipo de Primera trata de minimizar estos partidos, pero cuando ves los nombres están todos los titulares. Trataremos de hacer lo nuestro, tenemos confianza en lo que hacemos y esperemos que nos salga otra vez un buen partido", señaló Mungo.

-¿Si pudieras elegir algo que tienen que repetir de lo que hicieron contra Newell's y San Martín, qué sería?

-La concentración. La entrega no se puede decir porque la entrega es siempre la misma y siempre está. Pero sí estar muy concentrados, porque con los rivales de primera división no te podes relajar un segundo. Nosotros lo notamos contra Newell's: estuvimos perfectos, nos descuidamos en 2 pelotas y una fue gol y la otra la sacaron entre Fabián (Dauwalder) y Facundo (Tavoliere). Pero hay que tomarlo como lo que son: rivales que están en otra categoría. Pero yo siempre les digo lo mismo a mis jugadores: hay que respetarlos y no admirarlos. Tener respeto por el rival pero no admiración. Sabemos que la vida del jugador de Superliga es distinta, pero nosotros tenemos mucha confianza en lo que hacen nuestros jugadores. Esperemos poder hacer un buen partido para la gente, que viene en gran número y hace un esfuerzo terrible, porque hace un mes tuvieron que hacer este mismo viaje. Ojalá podamos darle una victoria para alegría de ellos.

Herrera: "¿Cómo no nos vamos a atrever a soñar?"

-¿Genera una motivación extra enfrentar a equipos de Primera?

-Sí...son partidos históricos. Es la posibilidad que te da esta Copa. Nadie nos ha regalado nada porque hemos derrotado a 2 equipos de gran nivel. Ahora sabemos que el rival es otro y también sabemos que ellos están preocupados por nosotros y saben muy bien lo que hacemos. Ojalá podamos hacer un buen partido y conseguir avanzar, que es un premio para el club en general.

-¿Qué cambió con respecto a los otros partidos de la Copa?

-Creo que llegamos mejor que al partido con San Juan, porque tenemos un poco más de rodaje. Pero también sabemos que enfrentamos a un rival que por algo tiene 5 puntos en la Superliga, que le juega de igual a igual a cualquiera y que trajo 25 refuerzos. Cuando escucho que dicen que la llave viene fácil por esta parte del cuadro, me causa gracia. La gente se cree que porque no jugás con Boca o River, es fácil. Y a veces estos equipos le dan más importancia que los grandes. Pero estoy confiados en los jugadores y estoy seguro que van a hacer las cosas bien y vamos a tener un buen partido.

Maxi Tunessi: "Confiamos en lo nuestro y nos tenemos fe"

-Si bien siempre aclararon que su objetivo es el Federal A, imagino que nadie les quita la ilusión en esto...

-Tenemos el chip puesto en esto. Los jugadores, nosotros y la gente queremos ganar. Te ilusionas, pero tenemos en claro que si no nos va bien, no vamos a poner ninguna excusa, y que nosotros tenemos que pensar en lo que viene en el Federal A. La cabeza nuestra está puesta en eso, esto es un premio. Que un equipo del Federal A logre estar acá es importante, ojalá podamos seguir avanzando.

-¿Te cambió la planificación en algún punto saber que el domingo que viene juegan con Olimpo el clásico?

-No, a nosotros nos cambia la planificación el partido este. Pero ya está. No va a ser una excusa eso, pase lo que pase. Ni para este partido, ni para el partido de Olimpo. Por ahí teníamos la planificación distinta porque no estaba este viaje en el medio, teníamos el partido con Madryn con nuestra gente. Pero no hay excusas: la cabeza está puesta en Central Córdoba. Una vez que termine este partido, que ojalá sea festejando por los jugadores, ahí pondremos la cabeza en Olimpo.