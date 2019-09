"Confiamos en lo nuestro y nos tenemos fe", señaló Maxi Tunessi desde la concentración de Villa Mitre

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Enviado a Cutral Có)

A menos de un día del partido entre Villa Mitre y Central Córdoba de Santiago del Estero, por los octavos de final de la Copa Argentina, el sábado se despide en Cutral Có con una típica tarde patagónica: llovizna y frío intenso. Luego de que la nieve pasajera abandonara la ciudad neuquina.

Una postal que cambió el arribo del plantel tricolor y, además, le hizo modificar el tipo de prácticas programadas en estos días.

"Nos sorprendió, no esperábamos la nieve, por suerte ya se fue… hacía mucho frío. Fue lindo, algo distinto, pero hasta ahí no más", admitió Maximiliano Tunessi, delantero de la "Villa", quien no estuvo en el partido ante Newell's por lesión y que supo ser el goleador de este certamen en 2017 cuando defendía la camiseta de Sol de Mayo.

—¿Sirve viajar dos o tres días antes, para meterse el chip de la Copa Argentina?

—Sí, ni hablar. Está bueno porque más allá del partido, compartís cosas con tus compañeros, está bueno.

—¿Qué cambió de aquel partido de Newell's a hoy?

—Va a ser difícil, nos toca otro equipo de Primera. Pero bueno, nosotros confiamos en lo nuestro y nos tenemos fe; ojalá que nos vaya bien. Nos da confianza lo que conseguimos, pero ellos también ya nos deben mirar de otra forma porque eliminamos a dos rivales difíciles. Tal vez los otros equipos nos subestimaron un poco, pero este creo que no va a ser el caso. Va a ser un partido duro.

—¿La presión es de ellos por ser de Primera?

—Obviamente, el equipo de mayor categoría y mayor presupuesto tiene la presión de ganar el partido. Nosotros trataremos de hacer nuestro negocio y salir a ganarle.

—¿La clave pasa por hacer un partido largo y que no les conviertan?

—Sí, obviamente. A diferencia de lo que son los partidos del Federal A, que generalmente tenemos la pelota nosotros, acá tenés que acostumbrarte a que gran parte del partido no vas a tener la pelota. Hay que tener paciencia y tratar de lastimar cuando se pueda.

—¿Sirve eso para tu juego, te gusta?

—Si me das a elegir prefiero que tengamos la pelota siempre nosotros, pero por ahí yo soy un jugador rápido que con espacios en alguna contra puede servir. Buscaremos eso.

—¿Qué miraron de Central Córdoba en el análisis de video?

—Estábamos viendo algunas cosas, nada raro. No hemos cambiado nada de lo que hacemos siempre en el Federal, siempre un día antes se mira algún detalle y nada más.

—¿Qué partido imaginan?

—Duro, trabado, tratando de esperar y aguantar el momento en el que ellos quieran presionarnos y meternos en un arco. Y tratar de aprovechar los espacios y la oportunidad que tengamos para lastimarlos.

—¿Lo de la gente es un plus?

—Sí, la gente de Villa Mitre es así, medio loca. Ya se hablaba que venían más de 20 micros, seguramente va a ser una fiesta. La gente acompaña, son muy pasionales. No sólo es un club, es el club de su barrio, que ellos llaman su ciudad. Eso los hace pasionales y que hagan estas locuras.

—¿Qué la semana que viene tengan que jugar con Olimpo, les modifica algo en estos días?

—Para la gente sí cambia mucho, en la ciudad se espera mucho. Para el partido de mañana no influye, estamos pensando totalmente en Central Córdoba. Ya tendremos tiempo para pensar en ese partido.