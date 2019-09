Videos: cayó nieve en Cutral Co, la localidad donde jugará Villa Mitre por Copa Argentina

Esta mañana cayó nieve en Cutral Co, la localidad neuquina donde el domingo jugará Villa Mitre por los octavos de final de la Copa Argentina.

Nieve en Cutral Có y el #clubdelmoro pic.twitter.com/qQIusKYObK — Pablo Enrique (@pablo7ok) September 6, 2019

Según publicó el sitio Cutral Co Al Instante, se registró "una nevada que apenas consiguió juntar un poco de nieve y bajó la temperatura".

#OYENTES550 #NIEVE| Nico envió su mje al 📲299 510 33 22 y nos comparte este video: -"Ahora en Cutral Co, terribles plumones. Buen finde" pic.twitter.com/Xu2TFbGZJ8 — AM550LaPrimera (@AM550LaPrimera) September 6, 2019

Las condiciones inestables se mantendrán hasta el miércoles de la semana próxima, de acuerdo con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 10 y los 12 grados, y las mínimas entre los 0 y los 3 grados.

Por redes sociales circuló un video que muestra cómo cae la nieve sobre el estadio de Alianza, donde se disputará el encuentro entre Villa Mitre y Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido está previsto para las 15:05.

Según The Weather Channel, mañana lloverá en Cutral Co y el domingo estará parcialmente nublado con una máxima de 13º. (Cutral Co Al Instante y La Nueva.)