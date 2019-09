"¿Cómo no nos vamos a atrever a soñar?", dijo el goleador de Villa Mitre a horas del partido por Copa Argentina

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Enviado a Cutral Có)

A menos de un día del partido entre Villa Mitre y Central Córdoba de Santiago del Estero, por los octavos de final de la Copa Argentina, el sábado se despide en Cutral Có con una típica tarde patagónica: llovizna y frío intenso. Luego de que la nieve pasajera abandonara la ciudad neuquina.

En ese contexto, el plantel tricolor espera seguir escribiendo historia en este certamen, en una ciudad que le trae buenos recuerdos en la memoria cercana.

“Estamos bien, disfrutamos de este hermoso hotel. Hay juegos de cartas, mates de por medio… un poco de todo. Estas horas se disfrutan más porque estás relajado, tranquilo, disfrutás de todo…”, contó el goleador Carlos Herrera, culpable directo de que la "Villa" viva este presente en el torneo nacional.

"Falucho" marcó un gol en el histórico triunfo ante Newell’s (2-1) y le dio la victoria ante San Martín de San Juan (1-0) que depositó al equipo bahiense por primera vez en su historia en estos octavos de final.

—¿Cuándo empezás a jugar el partido, esta noche, mañana a la mañana?

—Mañana, en el desayuno…estás pensando que en 6 o 7 horas vas a saltar a la cancha. Si bien ya estamos enfocados, estas horas son para charlar, tomar mates, jugar a las cartas, que eso hace bien también.

—¿Dormís tranquilo o te ponés a pensar en algún gol, alguna jugada?

—Antes sí pensaba, ahora todavía uno siente esa adrenalina adentro, porque sino no podría jugar más. Empezás a imaginar el partido, pero tranquilo. Duermo bien, encima estoy solo en la habitación, así que mejor…

—¿Al ser un partido único, influye como te levantás, las primeras pelotas...?

—Sí… es un partido único y estamos en una instancia que el club no ha estado nunca. Enfrente tenemos un rival importante, con jugadores de mucha jerarquía. Eso te da un plus extra a la hora de afrontar el partido. Tenés que tener mucha concentración y muchos cuidados, pero creo que estamos capacitados. Hemos venido en esta Copa de menor a mayor y somos merecedores de estar en esta instancia.

—¿Creés que de afuera se los mira de otra forma, por lo que fueron consiguiendo en este torneo?

—Sí, el respeto lo conseguimos dentro de la cancha, en este torneo y en el nuestro (en el Federal A). Villa Mitre es un equipo que sale a jugar de igual a igual en todas las canchas. Creo que ellos van a tener precauciones también, porque saben lo que hacemos nosotros. Ojalá salga un buen partido y pasemos nosotros.

—Siempre dejaron en claro que su objetivo era el Federal A, pero la ilusión de seguir haciendo historia en la Copa también está…

—¡Sí! El que te dice que no le importa el partido este, te miente. Nosotros pertenecemos a otro torneo, pero ahora en la Copa Argentina no hay categoría. Cuando mañana suene el silbato vamos a querer ganar para seguir avanzando, no sólo por lo que se puede llegar a lograr para el club; sino también por lo económico que es muy relevante para la categoría nuestra.

—Ya hay gente dando vuelta por acá, se sabe que la gente pese a la proximidad con el partido con San Martín de San Juan los va a acompañar de nuevo. ¿Eso es un plus?

—No soy consiente si la gente está viniendo. Con San Juan ya se sabía una semana antes que venían 30 colectivos, creo que esta no va a ser la excepción: va a venir mucha gente. Hoy pese a la situación económica del país, la gente se va a hacer los 700 kilómetros desde Bahía para poder apoyarnos. Ojalá que le podamos devolver esa alegría a ellos con el pasaje a los cuartos de final.

—De afuera se ve que disfrutan mucho todo esto, más allá de que lo toman con la mayor seriedad y concentración. ¿Es así?

—Sí, pero lo tomamos con mucho compromiso. Una cosa no quita la otra. Nosotros en nuestra categoría, no estamos acostumbrados a venir a estos hoteles, por ejemplo. Uno ha tenido la chance de ir, pero ve a los más chicos como disfrutan de todo. Eso lleva de la mano a lo que podemos llegar a lograr mañana, para poder seguir avanzando y volver a vivir todo esto. Los chicos están comprometidos y confiados de que podemos hacer un buen partido.

—¿Qué partido tienen que hacer mañana?

—Tenemos que tratar de esperar al rival, estar bien cortos. Tratar de que los volantes no agarren la pelota y se la tiren a los dos animales que tienen arriba. Pero San Juan también tenía jugadores de jerarquía y pudimos neutralizarlos. Trataremos de hacer lo nuestro, lo que nos pide Carlos (Mungo, el DT), y cuando tengamos la pelota, utilizar nuestras armas para poder lastimar al rival. Que si bien es un rival de jerarquía, se le puede ganar ¿Cómo no nos vamos a atrever a soñar que se puede ganar?