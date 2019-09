El Día de la Sanidad tuvo su premio en un legítimo descanso para los trabajadores

Como todos los años, el 21 de septiembre se festejó el “Día del Trabajador de la Sanidad”, fijado en todos los Convenios Colectivos de Trabajo por los dirigentes como “Día del Gremio” para que el trabajador disfrute un día de descanso con su familia.

Es considerado a todos los efectos como feriado nacional, incluso para el sistema de guardias.

La familia

Actualmente la familia de Sanidad en Bahía Blanca y la zona está en constante crecimiento, contando con la siguiente cantidad de trabajadores: 1400 Hospitales, 160 Geriátricos locales y 250 en la Zona (C. Suárez, Pigüé, C. Pringles, C. Dorrego, Huanguelén y otros), 310 Consultorios Médicos, 280 Droguerías, 100 Neuropsiquiátricos, 160 Servicios de Emergencia, 30 Servicios de Diagnósticos por Imagen y/u Oncológicos, 60 Servicios de Diálisis y 100 Laboratorios de Análisis Clínicos.

Suma un total aproximado de 3.000 trabajadores, siendo uno de los gremios más grandes de Bahía.

El sindicato

Lo más importante a remarcar es que, gracias al esfuerzo de la dirigencia, se logró un 32% en la paritaria anual sumado a la cláusula de revisión (con motivo de la inflación).

También debe destacarse el 2% anual, el adicional por el día de la sanidad ($1.928) y todos los adicionales de convenio.

Interpretamos que las paritarias libres, son un sistema que debe defenderse a ultranza en conjunto con el sistema solidario de salud –Obra Social-; herramientas esenciales de los trabajadores, en pos de la administración de sus propios recursos.

Los beneficios más importantes de nuestro gremio:

-Capacitación: Becas para Jornadas, Congresos y Simposios. Cursos a distancias realizados por la Fundación de Docencia de Sanidad, enfocados a la actividad (Oncología, Neonatología, Emergencias, Facturación en Salud, entre otros).

-Universidad ATSA/ISALUD: El día 15 de agosto del año 2012 se inauguró la Universidad Isalud, con sede en Bahía Blanca. Este gran logro ocurrió gracias al esfuerzo de los Sindicatos de Sanidad, (ATSA, Salud Pública y FATSA), quienes obtuvieron un convenio con la Universidad Isalud, sede Central en Buenos Aires. Para que los estudiantes de enfermería sean beneficiados con una beca.

Comenzó a funcionar en Gorriti 146, con actividades centradas en aspectos que contribuyen a la capacitación y orientación de Enfermeros Auxiliares como Profesionales de Enfermería.

Isalud emprendió su ciclo lectivo con 67 alumnos, que finalizaron y se recibieron en agosto de 2014 y una segunda camada en 2016. Los títulos de Enfermeros Universitarios se entregaron en 2015 y 2017.

Turismo social

Hoteles propios en Capital Federal, Mar del Plata, La Falda, San Bernardo y Paso de la Patria. Y con Convenio en Necochea, Salta y Bariloche y otros lugares.

Mini Turismo: Durante el año, y especialmente en verano, se realizan viajes a Monte Hermoso, Pehuen Co, Sierra de la Ventana y La Salda, y se han realizado viajes programados a distintos puntos del país.

Viaje de Jubilados: 7 días de hotel con media pensión para el afiliado jubilado y un acompañante.

Viaje de Bodas: 7 días de hotel para el matrimonio, con media pensión incluida.

Ayuda escolar

Antes del comienzo del ciclo lectivo se entregan sin cargo útiles, guardapolvos, mochilas para hijos y nietos de afiliados. Este año se entregaron (aproximadamente) 2000 útiles, 1.100 guardapolvos y 650 mochilas.

También para el recién nacido se entrega Leche Maternizada hasta el año de vida del bebe. Y el afiliado cuenta con un subsidio de $ 6.500 por nacimiento, se aplica por niño y se va incrementando con el tiempo.

Ajuar para el bebe: Consiste en un bolso con su primera ropita, entre otras cosas.

Día del Niño

Considerado como la gran fiesta de la familia de Sanidad. Concurre una cifra cercana a 1000 personas, entre padres e hijos.

Se entregan golosinas, pochoclos, panchos, gaseosas y se realizan sorteos de bicicletas y premios especiales.

Los shows son un punto a destacar, ya que los mismos son de gran calidad y pensados para toda la familia.

Piletas

Al comenzar la temporada de verano, se realizan convenios con varios complejos de nuestra ciudad. LINIERS, UOM y SANSINENA son las más utilizadas. Las mismas son sin cargo para el afiliado y su grupo familiar primario.

Otros beneficios

Subsidio por Fallecimiento del Titular, Asesoría Legal (Laboral) – Dr. Fabián González, Asesoría Legal (Civil – Familia)- Dr. Javier Pezzutti, Festejo del Día de la Secretaria, Asistencia Social para los compañeros más necesitados, Cobertura en Odontología hasta $2500 (prótesis, implantes, perno y corona), Reintegros en plantillas, corsés y óptica, y Podología sin cargo.

Obra social

-Cobertura del Plan Médico Obligatorio (80% en autorizaciones, 40% en farmacia).

-Cobertura de sepelio para el titular y su grupo familiar a cargo en la misma.

-Campaña oftalmológica, de Salud Dental, Coseguros y reintegros en vacunas fuera de calendario para afiliados a Sindicato.

-10% adicional de descuento en Farmacias para afiliados a Sindicato.

-Plan Materno Infantil, cobertura del 100% para mamas embarazadas y bebes hasta el año de vida

-Plan de Cronicidad, cobertura del 70% en medicamentos crónicos e indicados.

-Plan de Salud Sexual, cobertura de pastillas anticonceptivas sin cargo.

-Cobertura 100% en VIH y Oncología.

-Derivaciones médicas, cobertura total al paciente y un acompañante, tanto en el traslado como en hotelería.