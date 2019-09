“La experiencia del primer partido fue tremenda”, dijo Lucas Alaniz

Lleva tiempo, pero el cuerpo puede acostumbrarse al jetlag. Lucas Alaniz lo sabe y por eso transmite calma y pide paciencia desde el hotel en Tokio, ciudad que este martes dejará para viajar 506 kilómetros en tren de alta velocidad hacia Osaka.

El próximo sábado el seleccionado argentino de rugby jugará allí su segundo partido en el Mundial de Japón.

Los Pumas enfrentarán a Tonga a la 1.45, con la necesidad de lograr un triunfo para mantenerse en carrera hacia la segunda fase, luego de la derrota en el debut.

“El resultado del partido fue complicado... Pude asistir a la conferencia de prensa. Mario (Ledesma) hizo bastante autocrítica. Acá el interrogante que queda en el aire es saber cuál es el verdadero plantel: si el del primero o el del segundo tiempo”, analizó Alaniz.

“Creo que lo que dijeron tanto Ledesma como el capitán (Pablo) Matera en la conferencia fue realista. Medio que les tiraron lo de las diez derrotas (consecutivas), en el sentido de cuánto afectaba. (El DT) Dijo que en este nivel lo que se busca es estar en partido hasta el final. Y que en siete u ocho de esos diez juegos, se estuvo en partido hasta los últimos minutos, pero no se supo ganar”, contó.

El resumen de lo que fue el debut argentino:

“También les preguntaron por la decisión de patear el penal de Boffelli, y Matera dijo que fue decisión de los jugadores. Admitió, y eso me sorprendió, que habían regalado el primer tiempo. Que a este nivel no se puede. Que el árbitro tuvo incidencia en dos jugadas claves: la de la intercepción, que debió cobrar penal y amarilla, y en otra de un tackle alto. Pero aclaró que van a seguir con el plan y trabajar en el partido contra Tonga”, sostuvo.

Al margen del resultado, Capocha también expresó las vivencias en su primera cobertura como acreditado de un medio en una Copa del Mundo.

“La experiencia en el primer partido fue tremenda. Estás en un estadio gigante, con dos salas de prensa con todas las comodidades. Me pusieron un voluntario para lo que necesitara, impresionante. Además los japoneses son súper corteses”, dijo.

Lucas, junto al amigo neocelandés.

“Desde lo organizativo, todo de diez. Desde que llegás tenés una persona a tu disposición en la parte de prensa. Voluntarios siempre dando vueltas. El estadio (Tokyo Stadium) tenía tres pisos. En el primero la recepción, otro más abajo a la altura del campo de juego y donde se hizo la conferencia y en el último estaba la tribuna y sector de prensa”, agregó.

“Me pasó el que viernes, el día que estaba por debutar Japón, fui a retirar la credencial de prensa y se me acercó un neocelandés que me preguntó de dónde era. Nos quedamos charlando un rato y me regaló un llavero que dice `Nueva Zelanda'. Sólo un ejemplo de cómo se vive el espíritu mundialista acá”, concluyó.

Advertencia para Moroni

El wing argentino Matías Moroni fue advertido por la World Rugby "por un acto de juego sucio contrario a la Ley 9.27 en el final del partido entre Argentina y Francia", informó la federación internacional en su sitio web.

Según el texto, "dicha regla señala que un jugador no debe hacer nada que esté en contra del buen espíritu deportivo". "La advertencia quedará asentada en el historial del jugador y será tomada en cuenta si el jugador acumula tres tarjetas amarillas o recibe una nueva advertencia durante el presente torneo", añade el comunicado.

Al final del partido del grupo C disputado el viernes en Tokio y ganado por Francia (23-21), algunos jugadores de ambos equipos terminaron a los manotazos y empujones, entre ellos Moroni.