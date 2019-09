Del club Argentino al Mundial de Japón, en la búsqueda de un sueño

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

(Nota de la edición impresa)

Lucas Alaniz es periodista desde hace 2 años. Pero lleva, vive y ama el rugby desde que hace unos 15 se acercó al country del club Argentino para seguir a su querido Chancho y escribir -y describir- los partidos en un blog.

Por estas horas está dando un paso muy importante en su vida y en el periodismo, porque se encuentra junto a su familia en Tokio como acreditado de “La Nueva.” en el Mundial de Japón.

“En 2015 tuve la oportunidad de ir como hincha. Algo increíble. Fui al último partido de la fase de grupos entre Argentina y Namibia. Y después fui a los míticos cuartos de final contra Irlanda, en Gales. El segundo momento más feliz de mi vida... Porque era rugby, porque era Argentina y porque estaba con mi familia. Fue algo único. Y lo que me llevó, ahora, a querer llegar a lugares más profundos este año en Japón”, contó Capocha antes de viajar.

Tiene claro qué ir a buscar y dónde encontrarlo. Con su impronta, quiere entrevistar a los jugadores argentinos con una propuesta relajada, más allá de los resultados y de la fuerte presión del torneo.

“En este Mundial me gustaría hacer algo más social, buscar esa nota con más humor en ellos, notas tipo ping pong, conocer un poco más al jugador y hacer la nota más divertida y desestructurada. Siempre con el rugby de por medio. Y que lleve mi sello”, anticipó.

“Voy a buscar el lado B del jugador, el costado social. Y además se redobla la apuesta porque los argentinos tenemos un plus que se ve en el deporte. Quiero contar esa historia. Cómo se vive desde adentro. Ya hablé con (Mario) Ledesma y tengo permiso para acceder a los jugadores. Quiero contar cómo se vive y se siente jugar un Mundial, a partir de conocer más a los jugadores. Y qué significa ser argentino en un Mundial”, agregó.

“Cuando fui a ver a Jaguares hice contacto con varios de los jugadores. Estuve en el vestuario con ellos, me saqué fotos. Después estuve en la cena de la UAR, donde compartí mi charla TED. Hay una gran relación. Tengo el visto bueno de ellos para poder contar esta hermosa historia desde Japón”, dijo.

Algo de lo que iremos leyendo en lanueva.com durante el transcurso del certamen, que culminará el sábado 2 de noviembre.

“Ser la cara de La Nueva. en el torneo es importantísimo. La verdad que es un sueño, así que les agradezco la oportunidad. Es una herramienta que me permite cumplir un sueño. Será una hermosa responsabilidad porque se trata de un gran medio. Espero estar a la altura”, afirmó.

Los Pumas y el Mundial

“El torneo está muy abierto y Los Pumas están para grandes cosas. No llegan de la manera ideal, porque Ledesma lleva casi dos años, que es poco. Nos falta empezar a ganar, para moldear el sistema que se viene trabajando desde Jaguares. Soy demasiado optimista, al punto que nadie nos da como candidatos. A Francia ni hablar que le ganamos. Y daremos el batacazo contra Inglaterra, por poquito, sufriendo demasiado, pero será el paso ese que te dice ‘che, este es nuestro piso, quién nos para ahora’. Veo que hay material, existe una unión”, analizó.

“El sistema de juego es muy bueno. En los backs estamos intratables, hay mucho recambio. En los forwards también estamos bien, aunque nos estamos terminando de adaptar a las reglas del scrum. Pero lo importante es el grupo que se formó. Son verdaderos amigos y ese plus de ser Argentina y querer más, será algo de lo que se hablará mucho”, dijo.

“Al mismo tiempo, el llevar nueve derrotas seguidas me preocupa. Falta una cuota de confianza en lo que se viene haciendo”, agregó.

Alaniz también arriesgó su candidato a ganar la novena edición del Mundial.

“Dejemos afuera a Los Pumas. Me gusta mucho Inglaterra. También pongo a Irlanda, en algún punto son como nosotros, con esa pasión que los lleva a más. Me encanta Gales, pero no tiene un plantel largo. Y alguno se va a comer a Nueva Zelanda. Sudáfrica podría dar un batacazo”, concluyó.

Corresponsal

Durante el desarrollo del campeonato mundial, Lucas ofrecerá material exclusivo desde Japón como corresponsal acreditado de “La Nueva.”.

Se viene desempeñando como jefe de prensa del club Argentino y de la Unión de Rugby del Sur.

Agenda Puma

Como integrante del Grupo C y luego del debut ante Francia, el seleccionado argentino enfrentará a Tonga el sábado 28, a la 1.45, en el estadio Hanazono Rugby de Osaka.

El juego siguiente será ante Inglaterra, el sábado 5 de octubre a las 5, en el Tokyo Stadium (Tokio).

El último de la fase clasificatoria, contra Estados Unidos el miércoles 9, a la 1.45 y en el estadio Kumagaya (Saitama).

Segunda fase

Argentina necesita finalizar la primera fase en el 1º o 2º lugar de su zona para avanzar a cuartos de final.

Si es 1º, cruzará contra el 2º del Grupo D (Australia, Gales, Georgia, Fiji y Uruguay). Si fuera 2º va con el 1º (el 19/10, desde las 4.15).