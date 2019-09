Argentina regaló el primer tiempo y cayó contra Francia en el debut

Argentina perdió este sábado ante Francia por 23 a 21, en su debut en el Mundial de rugby de Japón.

El encuentro correspondió al grupo C, en el que el equipo dirigido por Mario Ledesma volverá a presentarse el sábado venidero ante Tonga, a la 1.45 en Osaka.

En los primeros minutos el equipo argentino se mostró muy sólido con los forwards. La primera chance de puntos llegó, precisamente, a los 12m por una infracción rival en el scrum, aunque Nicolás Sánchez no convirtió el penal.

Segundos después, Guido Petti encontró una pelota de juego aéreo y penetró varios metros. Si bien la defensa francesa abortó el ataque, Argentina forzó otro penal y Sánchez sumó los 3 puntos.

Pero en la salida, una combinación entre el medio scrum Antoine Dupont y el wing Damian Penaud por un extremo, terminó en try de Gael Fickou en el otro a los 16m.

Con esa característica del juego corto y preciso, casi como si fuera seven, Francia empezó a dominar el partido. Aprovechando también los errores defensivos y de conducción de Los Pumas.

Que sintieron el impacto luego del segundo try galo, a los 21m, otra vez de juego abierto y vía Dupont. Después, Romain Ntamack amplió cifras con dos penales para irse al descanso 20-3.

En el complemento Argentina entró con mayor actitud y de un line ganado, el maul llevó al try de Guido Petti, para descontar con la conversión de Nicolás Sánchez a 20-10 a los 42m.

El crecimiento, a partir de una mejor defensa, se mantuvo hasta el final del partido. El recambio renovó al equipo y hasta hubo try de Julián Montoya ni bien ingresó, para reducir la diferencia a sólo un try (20-15).

El protagonismo argentino llevó a conseguir otros 2 penales que Benjamín Urdapilleta (en reemplazo de Nicolás Sánchez) convirtió, para pasar al frente por primera vez a 12m del final (21-20). Pero duró muy poco: al minuto y con drop de Camille Lopez, los galos recuperaron la ventaja (23-21).

El cierre fue dramático: Ntamack falló un penal a los 76m y Emiliano Boffelli uno muy difícil (casi desde mitad de cancha) a los 78m.

Argentina lo tuvo en la mano, pero una increíble desatención defensiva del primer tiempo lo dejó sin nada en el debut.

La jornada comenzó con la sufrida victoria de Australia frente a Fiji 39-21 por el grupo D. Los Wallabies llegaron a perder 21-12 a los 55m.