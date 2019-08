Detenido por error: Asuntos Internos indagará al policía bahiense investigado

Asuntos Internos indagará al policía local investigado por la detención errónea de un hombre que estuvo 5 días en una alcaidía del conurbano bonaerense y luego resolverá si lo desafecta o le aplica otra sanción.

Así lo confirmó a “La Nueva.” Guillermo Berra, titular de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), quien informó que el efectivo sindicado sigue en funciones en la Policía Comunal de Coronel Pringles.

El oficial es Marcelo Alejandro Lamique, a quien se le inició un sumario administrativo por haber identificado al parecer de forma equivocada al autor de un violento asalto cometido en Bahía Blanca en 2016, lo que originó el arresto de un homónimo inocente.

La AGAI imputó a Lamique por “incumplimiento del deber de funcionario”.

El subcomisario, que al momento del hecho prestaba servicio en la comisaría de Villa Mitre, será citado a indagatoria ante el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad.

“No lo desafecté ahora porque primero quiero escucharlo y entender qué pasó. Pedimos información a Fiscalía General y nos respondieron que no van a tomar temperamento porque no hay desprendimiento contra él”, dijo.

“Voy a avanzar con la investigación administrativa y lo vamos a citar para que se defienda. También pedí la declaración que le tomaron en la fiscalía”, agregó.

Luego de la diligencia -que se hará a fines de este mes- Berra analizará si fue un error o una conducta deliberada, para determinar el perfil del sumario.

Lamique (legajo 24.761) tiene un sumario interno anterior, por “permitir la evasión de un detenido”, aunque en ese caso se lo sobreseyó.

El polémico caso del error en la detención se conoció hace unos días y resultó afectado Guillermo Federico Ibarrola (39), domiciliado en Ezeiza.

“Esta persona no tiene vinculación con un robo grave en el que un delincuente le pegó con un martillo en la cabeza a la víctima”, había asegurado Santiago Garrido, secretario general de la fiscalía local.

“Una vez que la víctima se recuperó, nos indicó que el robo lo había cometido Guillermo Ibarrola, quien vive en Fragata Sarmiento 1660. En ese momento se pidió un allanamiento, pero no se lo encontró”, dijo.

“Por eso hubo que insertar un pedido de detención a nivel nacional. En ese momento la policía informó a la fiscalía que el Guillermo Ibarrola domiciliado en Bahía tiene tal DNI”.

Son 23 con ese nombre

Los datos sobre el pedido de captura de Ibarrola se cargaron en el sistema informático de la policía de todo el país, donde hay “23 Guillermo Ibarrola homónimos con distintos DNI”.

“De los 23, uno solo vivía en Bahía y en su DNI figuraba la dirección de Fragata Sarmiento 1660. Al confeccionar el informe, en vez de registrar el DNI que corresponde al morador de ese domicilio (y presunto autor del atraco), Lamique escribió el número de documento de otro de los 23 Guillermo Ibarrola y que reside en Buenos Aires”, dijo.

“Es decir que pidió la detención de una persona equivocada, que nunca pisó Bahía Blanca, no se parece físicamente al autor del robo y es menor que este. El hombre estaba de vacaciones con su familia y lo detuvieron, mientras el autor del robo está en libertad porque nunca fue buscado”, resaltó.

El proceder incorrecto de Lamique se constató el primer día de este mes, después de que el sábado 27 de julio la Policía Federal arrestara al Ibarrola inocente en la estación de trenes de Retiro, donde fue identificado por el Sistema de Reconocimiento Facial.

Desafectaron al comisario de Monte Hermoso

Hace pocos días Berra desafectó de la Policía al comisario Rodrigo Trovato, exjefe de la comisaría de Monte Hermoso, luego de su aprehensión en esta ciudad porque supuestamente desobedeció una orden de prohibición de acercamiento a su exmujer.

“Ocurrió en Soler y Belgrano. La mujer, que también es policía tiene una prohibición de acercamiento a él, estaba en un auto que aparentemente se le paró y él justo pasaba y se acercó al parecer a recriminarle algunas cosas. La hija, que estaba con ella, llamó a la policía”, comentó una fuente judicial.

La desafectación de la fuerza implica que, si bien el agente no deja de ser empleado provincial, se le quita el "estado policial”.

Además debe entregar a su superior el arma reglamentaria, el gafete y el chaleco, en caso de que tenga uno.

“Esta medida no es permanente porque se agota durante el transcurso del sumario. Con la desafectación de servicio el policía está mucho más cerca de una sanción expulsiva que de una suspensiva”, aclaró el abogado Berra.

“También se le reduce el sueldo al 50% mientras dure la desafectación o la prórroga", finalizó.

Otro arresto de un inocente

Identidad falsa. Pocos después trascendió otro caso increíble que se produjo en esta ciudad y que no solo incluyó la detención de una persona inocente, sino la condena de otra con identidad falsa.

En Buratovich. Se trata del coautor de un violento asalto cometido en 2004 en Buratovich, condenado a 14 años de prisión por la tentativa de homicidio contra el productor Mario Escalante.

No era Aburto. El acusado llegó a juicio como José Luis Aburto (DNI incluido) y fue condenado, aunque mucho tiempo después se confirmó que esa no era su identidad. Aún con nombre falso cumplió parte de la pena y en 2015 salió con libertad condicional, aunque no cumplió reglas de conducta y se ordenó su captura.

En Neuquén. La policía de Neuquén arrestó en 2017 a José Luis Aburto, pero era el “real” (sin antecedentes) y luego lo liberaron, aunque volvió a ser detenido en mayo de este año y, una vez más, liberado. El verdadero ladrón sigue prófugo.