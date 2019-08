Renace una obra que puede hacer historia y desembarcan varios grandes jugadores

--Buen día, José María. Domingo sin fútbol pero con elecciones. Me imagino que habrás votado bien.

--Como siempre, aunque la veda nos impide decir mucho más amigo, así que mejor pasemos a otros temas.

--Dale, que novedades trajiste esta semana...

--Varias que tienen que ver con el movimiento de algunas empresa. Por ejemplo, ya hay una firma interesada en el predio que tenía Simone Camiones en el kilómetro 695 de la ruta 3 Sur, la empresa que luego de 10 años debió levantar campamento en mayo pasado como consecuencia del retiro de Ford Camiones de Sudamérica.

--Qué firma se radicaría en el lugar...

--Cada vez son más los que aseguran que esas instalaciones serán ocupadas por Ocasa, mientras que muy cerca de allí se viene una importante radicación, también en materia logística, porque Andreani desembarcaría directamente en la ciudad.

--Hasta ahora ese trabajo lo venía haciendo a través de transportes Cruz del Sur ¿No?

--Sí, y por lo que pude averiguar Andreani alquiló amplios galpones que están ubicados sobre la prolongación del Camino Sesquicentenario en dirección al mar. Allí establecerá su base de operaciones. También me enteré que continúa tomando forma la concreción de una gran playa de transferencia de cargas.

--Veo que viniste afilado en temas logísticos. ¿Donde estará?

--Inicialmente se pensó en una zona sobre la ruta 51 pero, teniendo en cuenta el desarrollo de Vaca Muerta y su impacto en la ciudad y la región, estará sobre la ruta 3 Sur. En un sector con excelente conexión vial y ferroviaria.

--Me imagino que deben ser varias hectáreas.

--Más de las que te imaginas porque es un proyecto de proporciones, pensado para las necesidades locales de acá a 50 años. Los inversores privados ya se pusieron en contacto con la Muni.

--Debe haber varios grandes jugadores comprometidos con la movida.

--Exacto. La idea es que incluya todo lo necesario para concentrar la logística y evitar el movimiento de grandes camiones por la ciudad.

--Bien. ¿Alguna otra novedad empresaria?

--Sí, la muy factible radicación de un peso pesado en la fabricación de alimentos a escala nacional.

--¿De quién se trata?

--De una firma muy conocida por un pegadizo jingle radial y que nació hace unos 50 años como marca de aceite. Ahora avanza para instalar un centro de distribución en Don Bosco al 3800, donde supo estar Nidera.

--Pero esas instalaciones no estaban alquiladas a varias concesionarias de automotores.

--Sí, pero la malaria que afecta al sector automotriz hizo que cambiaran de planes. En cuanto a la empresa Expreso Pavlov, te adelanto que entró en convocatoria y se achicaría, pero no bajará la persiana.

--¿Tenés idea qué pasó días atrás en Lucaioli?

--Si te referís al mandamiento del jueves, las actuaciones en el local de funcionarios judiciales estuvieron vinculadas a un fideicomiso que tienen los dueños de la firma, pero no a la cadena de electrodomésticos, cuyos empleados, te recuerdo, iniciaron acciones legales para poder cobrar la indemnización.

--Bien, aclarado. ¿Te enteraste de algo más sobre lo que dejó al visita del ministro Dietrich? Igual reconozco que tenías la precisa cuando me dijiste que estaban avanzando las gestiones para lograr un traspaso de la concesión del aeropuerto de Corporación América a Aeropuertos Argentina 2000.

--Sí, igual creo que ese es un proceso que llevará tiempo y no será sencillo porque también está la Armada en el medio. En cuanto a lo del ministro, me enteré que se está negociando un crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para una gran obra vial en la ciudad que no pudo hacerse por la caída del sistema de Participación Público Privado (PPP).

--¿Te referís a la autopista a Monte Hermoso?

--No, esa obra quedó en veremos. Me refiero a la unión de las rutas 3 Norte y 3 Sur, un proyecto faraónico del que se viene hablando hace más de 20 años en Bahía y que involucra todo el sector desde Grünbein a la rotonda de la 22.

--¿Pero hay algo concreto? Mirá que el gobierno que finalmente la haga va a quedar en la historia, sobre todo luego de tantos anuncios y promesas incumplidas.

--La gente de la CAF ya estuvo en Bahía y, entre las cosas que dejó la visita de Dietrich, esa posibilidad de financiamiento fue presentada como algo concreto. Veremos, por ahora no tengo más del tema, aunque me parece que esto es algo más realizable que el canal navegable Córdoba–Catriló, con conexión ferroviaria al puerto de Bahía.

--¿El miércoles vas a ir al seminario en White?

--Seguro, se trata de un proyecto que sigue dividiendo las aguas entre quienes lo toman en joda y quienes lo consideran algo muy necesario, sobre todo para evitar inundaciones en el centro del país. Obviamente que los holandeses estén detrás de esto le otorga seriedad, pero se trata de una obra faraónica.

--Hablando de los holandeses. ¿Algo importante para comentar sobre la visita del embajador a Bahía?

--Fue una misión comercial donde la gente de Shell ratificó la importancia estratégica que tiene el puerto de Bahía como salida de la producción de Vaca Muerta. También estuvieron representantes de las firmas Van Oord y Boskalis que están compitiendo por el dragado de mantenimiento en el puerto.

--No me deja de sorprender el movimiento que tienen los muelles locales gracias a la energía eólica. El otro día tuvo lugar una nueva descarga de componentes para un parque eólico en Mayor Buratovich y otro en Tornquist.

--Coincido, pensá que en lo que va del año ya se descargaron por White y Galván 136 aerogeneradores.

Tirón de orejas para varios bogas

--Luego de la feria judicial ¿Cómo encontraste a los Tribunales? El otro día me enteré, por un conocido, que a los bogas “les pusieron los puntos” por la cada vez más extendida difusión de servicios a través de las redes sociales...

--Es cierto. De hecho el Colegio de Abogados se los comunicó de manera formal, porque es notable el incremento en el uso de redes para promocionar servicios relacionados con el Derecho, en posible confrontación con las normativas que regulan el ejercicio de esa profesión.

--¿Qué es lo que cuestionan?

--Mirá, por lo que me dijeron, la publicidad por medio de las redes no está prohibida, pero sí debe acatar determinadas normas de ética y decoro. Y también se prohibe evacuar consultas a personas físicas o jurídicas en forma gratuita o a quien no sea cliente del abogado.

--¿Y qué dice la ley en ese sentido?

--La ley 5.177, por caso, les prohibe “procurarse clientela” por medios incompatibles “con la dignidad profesional” ni publicar avisos o realizar propaganda que pueda inducir a engaño a los clientes. Se debe limitar a datos del profesional, dirección del estudio, horario de atención y fuero, entre otros aspectos.

--Bueno, se ve que algunos abogados tendrán que controlar los impulsos con las redes, al menos para evitar algún apercibimiento o sanción de parte del colegio que los nuclea.

--Otro ente judicial que subió la voz es el Colegio de Magistrados, pero en este caso por una cuestión que te comenté hace un par de semanas en esta misma mesa: un informe de Planificación de la Corte provincial que busca crear y disolver algunos juzgados en la búsqueda de hacer más eficiente la labor judicial.

--Claro, recuerdo que me dijiste que proponían disolver un tribunal Criminal, un juzgado de Menores y otro Correccional y dos en lo Civil y, contrapartida, crear un juzgado de Familia en Punta Alta, donde el de Paz está saturado.

--Bueno, parece que el Consejo Directivo Departamental del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales envió un comunicado, por ahora a sus asociados, en el cual manifiesta su “preocupación” por la resolución 1640/19 de la Suprema Corte, al entender que “la tutela judicial y efectiva requiere de órganos judiciales suficientes para el correcto desempeño del servicio de justicia”.

--Mmm...veremos cómo sigue esto. ¿Algo más?

--Que los muchachos del Instituto de Inmunología y Alergia del Sur (IAIS) están más que contentos.

--Me alegro por Germán y Fabián ¿De qué se trata?

--Acaban de ser certificados por Ga2len Adcare, o Red Europea de Alergia Global y Asma, un consorcio de los principales centros de investigación europeos especializados en enfermedades alérgicas, como centro de referencia y excelencia para el tratamiento de la Dermatitis Atopica. Obviamente es algo que los llena de orgullo porque son el primer centro de Sudamérica en lograr esta distinción.

--Se lo merecen, pero ya que estamos con temas médicos me dicen que quien está con algunas sensaciones es el doctor Eduardo Laura.

--¿Aquel que desde hace muchos años está a cargo del registro regional de tumores?

--Exacto y quien hoy es presidente de la Asociación Argentina de Prevención y Educación del Cáncer. Por un lado está satisfecho, porque lo acaban de anoticiar, a través de una carta que firma la doctora Eva Sterialova Faucher, que la OMS incluyó en la Tercera Edición de “Incidencia Internacional del Cáncer en la Infancia” las estadísticas locales, entre más de 300 registros de 82 países y con la evaluación de casi 800 mil pacientes. Pero...

--¿Pero?

--Me comentaron que en el registro hay inquietud porque no se están cumpliendo tanto leyes provinciales como ordenanzas municipales.

--¿En qué sentido?

--En que no reciben los fondos previstos en los convenios de 2004 y 2010 con el municipio y que cada vez es mayor el número de registradores-voluntarios. Hay que tener en cuenta la importancia de los registros poblaciones del cáncer, y más en ciudades como la nuestra, de claro perfil industrial.

--Bueno, mejor vayamos pidiendo la cuenta porque yo todavía no cumplí con mi deber cívico.

--Dale, nos vemos el próximo domingo.