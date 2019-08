Los libros y la pelota vuelven a ligar a nuestra ciudad con los Estados Unidos

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

(nota publicada en la edición impresa)

Cuando allá por 2017 Facundo Arens tomó la decisión de afincarse en Pensilvania, era algo extraño. Solo sostenido por las experiencias de Pepe Sánchez y, en menor medida, Lucas Faggiano.

El año pasado, Ramiro Santiago lo emuló, subiéndose a un avión que lo depositó en Kansas.

Ahora, la oportunidad es para Mateo Fernández Solari, base formado en Napostá y con paso por la Liga de Desarrollo con la camiseta de Bahía Basket.

La reunión de los tres no solo sirvió para quedar retratados por las cámaras de La Nueva., sino que también ayudó a Mateo con algunos consejos de Facundo y Ramiro.

“Siempre tuve la idea de irme. En su momento hablé con Pepe (Sánchez) y me había asesorado con una agencia de España. Pero pasó el tiempo, no había nada concreto y se acercaba la fecha límite. Así que empecé a hablar con Mariano Grippo y lo que me propuso me cerró bastante. Me decidí una semana antes de ir al Showcase”, contó Fernández Solari.

La historia comenzó hace un mes, cuando, gracias a apuntarse al programa de la empresa International Doorway, que en nuestro país y en Brasil es representada por Grippo, el base viajó a Florida para "mostrarse" ante entrenadores en una semana de trabajo en la Florida International University.

Como resultado, Fernández Solari recibió varias propuestas y se decidió por Campbellsville, ubicada en el corazón del estado de Kentucky, para jugar en la NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics), División I.

“Me incliné por esta universidad porque me garantizaron un lugar en el equipo. Porque, por ejemplo, había una en Misuri, que era para jugar NCAA Nivel II, pero me tenía que ir a probar y yo vi que ellos ya tenían dos bases”, aclaró.

Allá, el bahiense estudiará Administración de Empresas, más allá de que su idea original era seguir Gestión Deportiva.

“Por más que sea otro mundo, no tiene que asustarse. Cuesta al principio, pero no hay que ir con miedo. Acá siempre tenés el respaldo de tu familia y allá a veces te sentís solo, entonces, también pasa a ser un desafío personal”, mencionó Arens, formado en Olimpo, quien encarará su tercer año en Kutztown University siguiendo las carreras de Gestión Deportiva y Profesorado de Español.

"Lo mejor es que juegue al básquet, que se divierta y que lo haga con responsabilidad. Que lo disfrute. Como dijo Facu, cuesta estar lejos de tu familia, pero te vas acostumbrando y te vas haciendo fuerte", añadió Santiago, ex El Nacional y Villa Mitre, presto a vivir su segundo año en Seward County Community College con la carrera de Administración de Empresas.

—Es lo que va a estudiar Mateo, ¡le podés pasar los apuntes!

—Ja ja ja, sí. De hecho, Julián (Santamaría), el chico de Mar del Plata que jugaba conmigo, hizo esa carrera y me pasó todo. Eso me ayudó mucho.

—¿Ustedes ya sienten más responsabilidades que cuando arrancaron?

FA: —Si bien no voy a ser el más grande del equipo, estoy camino a serlo y de algún modo tenés que hacerte cargo de los chicos nuevos que entren. También voy a tener más responsabilidades en el juego y en el comportamiento dentro y fuera de la cancha.

RS: —En mi caso más aún, porque estoy en una Universidad de dos años así que voy a ser del grupo de los grandes. Estoy más suelto, con la cabeza más abierta, conozco todo, al entrenador... Eso sí, te tiene que ir bien en los estudios. Sabemos que si no mantenemos un promedio en las notas, te pueden suspender partidos. Y si faltás a clases, el mismo coach te puede suspender entrenamientos. Y si no entrenás, no jugás.

MFS: —Facu fue el primero en irse en esta época, pero a mi no me va a resultar tan extraño. Además, tuve la suerte de ir hace unos días a conocer, a ver cómo es la vida de un estudiante allá. Ellos, como también en su momento Mariano Grippo, me ayudan y creo que va a ser una buena experiencia. Seguramente, voy a extrañar. Pero es parte del sacrificio para llegar a lo que los tres queremos.

FA: —El primer año fue mi familia a pasar la Navidad y ya este último año, las Fiestas las pasé con amigos que hice allá. Te vas acostumbrando.

Es la hora de aprender.

Y de disfrutar.

NCAA, NAIA y NJCAA, los niveles en EE.UU.

Arens. Juega en la División II de la NCAA. En la temporada 2017-18 promedió 3,0 pts., 1,3 reb., 0,9 as. y 11,3 min. en 18 partidos. Mientras que en la 2018-19 mejoró sus números: 6,7 pts., 3,1 reb., 2,0 as. y 27,4 min. en 30 juegos, siendo inicial en 28.

Santiago. Defiende la camiseta de Seward County en la NJCAA, División I. La temporada pasada logró 1,9 pts., 0,7 reb., 0,4 as. y 5,1 min. en 19 partidos.

Fernández Solari. “La idea es insertarme en el sistema, mostrarme", señaló el futuro base de los Tigers.