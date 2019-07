Mateo Fernández Solari será observado por entrenadores de los Estados Unidos

Ser observado por entrenadores de los Estados Unidos y obtener una beca universitaria.

Ese será el objetivo de Mateo Fernández Solari, actual jugador de Napostá y con paso por Bahía Basket en la Liga de Desarrollo, en los próximos días.

El base se apuntó al programa de la empresa International Doorway, que en nuestro país y en Brasil es representada por Mariano Grippo, y hoy estará viajando hacia los Estados Unidos para alojarse en la Florida International University, en Miami.

“Es algo que tengo en mente hace mucho, un objetivo que me planteé. Me gustaría poder demostrar todo el trabajo duro que hice durante tanto tiempo para poder conseguir una beca. Es una experiencia única y la idea es poder disfrutarlo mientras se compite”, le contó Fernández Solari a La Nueva.

El bahiense permanecerá en norteamérica hasta el sábado 20, compartiendo estadía, entrenamientos y diferentes actividades con otros jugadores de básquetbol, golf, tenis, fútbol y vóley de más de 40 países.

En la actualidad, dos jugadores bahienses están estudiando y jugando al básquetbol en los Estados Unidos: Facundo Arens, quien lleva dos años en Kutztown, y Ramiro Santiago, que completó una temporada en Seward County.

"En julio de cada año se hace un showcase en Florida, que es la oportunidad que tienen los jugadores para mostrarse y varios entrenadores de verlos y poder dialogar. Y no solo es para pibes que la rompen (sic), sino que cualquier otro chico que no sea un fenómeno pero quiere ir a probarse, puede ir. Porque hay varios niveles de universidades, que dependen del presupuesto. A veces es mejor mandar a un chico a una universidad de segunda o tercera división. No siempre el de la primera es mejor, sino que hay que buscar un mejor entrenador o la universidad que le quede mejor a cada uno", sostuvo Grippo.

En su momento, Grippo firmó un acuerdo con la Asociación Bahiense de Básquetbol y con la de Voley pero aclaró que “cualquier chico que quiera ir a estudiar a Estados Unidos puede sumarse, porque lo más importante es la beca académica. Si uno hace deporte o tiene cualidades artísticas buenas, puede mejorar la beca; pero no es indispensable, puede ir cualquiera que quiera ir a estudiar solamente”.

El acuerdo con la ABB y ABV implica que los jugadores afiliados recibirán un 10 % de descuento en el trámite de otorgamiento de cinco (5) becas para estudiar en los Estados Unidos.

“Entrenar en una Universidad de los Estados Unidos, con gente de todo el mundo, con entrenadores de allá que te estén viendo... Me pone contento y muy ansioso a la vez por querer estar allá y poder dar una buena impresión. Creo que va a ser muy enriquecedor, pero siempre apuntando a la beca que, al fin y al cabo, es el objetivo”, completó Fernández Solari.