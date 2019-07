ACDE y la cultura del consenso: Hacia una Argentina posible

Por el Ing. Ernesto A. Castagnet (*)

Hace apenas unas semanas, en el XXII Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) realizado en la ciudad de Buenos Aires titulado “La Argentina Posible: consensos imprescindibles para un desarrollo inclusivo y sustentable”, recordaron aquel famoso discurso del filósofo español José Ortega y Gasset que ya en 1939 llamaba a los “Argentinos a las cosas”.

Y continuaba diciendo “Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva”.

El filósofo, en otras palabras, estaba invitando a los argentinos de aquella época a salir de su zona de confort y pasar a la acción… Y yo me pregunto… si hoy, 80 años después, volviera a nuestro país, y estuviera aquí entre nosotros… ¿que nos diría?

En ACDE vivimos la responsabilidad social y entendemos que la manera de “ocuparnos” es poniendo en agenda aquellos temas que son esenciales para que nuestro país encuentre el camino del desarrollo sostenible.

En primer lugar, poner en valor la cultura del consenso, de los acuerdos imprescindibles. Porque no hay acuerdo sustentable en el tiempo si no hay ideas y proyectos surgidos del consenso. De ese consenso, que una vez logrado, nos lleva a no apuntar con el dedo al otro con el “viste? Que te dije?”.

Porque si esto pasa, entonces no hubo consenso. Implica aceptar el diálogo con quien piensa distinto, entendiendo que la diversidad nos enriquece y facilita el surgimiento de ideas superadoras. Pero también implica estar dispuesto a ceder.

Porque de ese cruce de ideas surgirá el “término medio” que hará aceptable ese acuerdo entre partes donde nadie se lleva todo, ni nadie se lleva nada. Todos quedan satisfechos “y convencidos” a sabiendas que lo obtenido era lo mejor para sus representados, bajo esas circunstancias.

En segundo lugar, para avanzar, tenemos que acordar cuáles son los pilares fundamentales para la construcción de un proyecto de desarrollo de país. Es posible pensar en una Argentina Grande, si el sistema educativo y los contenidos que reciben nuestros jóvenes de hoy es esencialmente el mismo de los últimos 20 años? que el nivel de confianza en nuestras instituciones por parte de los ciudadanos, es de las menores de America Latina…y del mundo? que la competitividad de nuestros sectores productivos se ha venido deteriorando en los últimos años, no pudiendo dar solución a los niveles de pobreza?

Ernesto Castagnet

En ACDE creemos fírmemente que SI. Que a pesar de nuestras falencias como dirigentes, como personas, nuestro país es un pueblo resiliente, que muestra su mejor versión cuando Argentina más lo necesita.

Por ello, entendemos que estos pilares básicos a consensuar se basan en:

--los liderazgos necesarios para el desarrollo, conjugando idoneidad e integridad, compromiso y ejemplaridad, compartiendo la experiencia inspiradora de aquellos (del pasado y actuales) que en circunstancias incluso mas desafiantes, lograron liderar consensos virtuosos.

--el Capital Humano, formando habilidades socio-emocionales, donde academia, estado y empresas compartan consensos sobre la formación de ciudadanos con valores éticos, desde la educación hacia la empleabilidad futura.

--el Capital Social, de manera de aumentar los niveles de confianza y colaboración entre los diferentes actores económicos, políticos y sociales necesarios para la re-construcción del tejido social del país, normas claras de convivencia, control de cumplimiento, justicia transparente; en definitiva acuerdos y acción para transformar realidades complejas.

--el Capital Productivo, que sea creador de valor a través de la inclusión y la generación de empleo genuino y formal, mediante la cooperación entre sector privado y estado, con trazado de objetivos comunes, donde este último sea la garantía de reglas de juego claras, transparentes y sostenibles.

Enrique Ernesto Shaw, impulsor de la creación de ACDE y su primer presidente, que de cadete naval pasó a ser aspirante a la santidad –que lo convertiría en el primer santo empresario del mundo-, actualmente en proceso de beatificación decía: “en la empresa hay que hacer crecer a los trabajadores en su dignidad”, porque “nada anda bien en una sociedad donde muchos están mal”.

¡Hoy la realidad nos interpela… estamos llamados a bajar de la tribuna y empezar a jugar! Ya lo dijo Jesucristo en la Parábola de los Talentos. A quien más se le dio, más se le exige.

Recuperemos el rumbo. Invito a los jóvenes empresarios, directivos, emprendedores y profesionales de nuestra ciudad y zona, tanto actuales o futuros, para que hagan propios los cinco compromisos sobre los que ACDE viene trabajando, como aporte a un cambio cultural genuino: compromisos con el sector público y privado, empleados y contratistas, el medio ambiente, la comunidad y los valores y/o creencia religiosa.

ACDE Bahía Blanca cumple este año su sexagésimo aniversario y tiene su sede en San Martín 341, en el local 6. Su email para comunicarse es: acdebahia@yahoo.com.ar

(*) Presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) Bahia Blanca