Por Javier Oscar Schwab / schwab@lanueva.com

Haber alcanzado la Unidad en Bahía Blanca el otorga al peronismo un frente mucho más amplio y compacto para pelear por la intendencia y varios puestos dentro del Concejo Deliberante.

El Frente de Todos tiene como candidato al actual senador provincial Federico Susbielles, quien cuenta con un gran respaldo de varios sectores, entre ellos el Sindicato de SMATA, cuyo secretario general es Carlos Moreno Salas.

“En Bahía es necesario recuperar el valor de las instituciones y fortalecerlas. También la mano de obra, que hoy por hoy no existe, al igual que recuperar la pérdida del poder adquisitivo. Son valores esenciales por los que se hará hincapié en esta gestión que encabeza Federico Susbielles, nuestro candidato a intendente”, señaló Salas, quien ocupa el quinto lugar entre los candidatos a concejales.

--¿Cómo tomó el hecho de ser incorporado con la posibilidad cierta de convertirse en concejal?

-–Es un honor tener la posibilidad de poder estar en una lista, para la cual SMATA venía trabajando desde hace más de un año a nivel nacional. Veníamos planteando la Unidad y la planteamos “hasta que duela”, porque a pesar de las diferencias creemos que el objetivo es mucho mayor.

--¿Qué se buscó con la integración de esta lista de Unidad?

--Presentar al mejor candidato, a quien consideramos es el más idóneo para este momento, como es Susbielles. Se hizo un armado de lista con gente que tiene conocimientos importantes de las actividades que se desarrollan en la ciudad. Algunos tienen más experiencia que otros, pero que de alguna manera todos pueden contribuir a cambiar el perfil de Bahía Blanca. Por eso es un honor poder integrarla.

--¿Cómo encaja la participación gremial en las decisiones políticas?

--La participación de la parte gremial en la política es importante, porque de las decisiones políticas dependen, en gran medida, de todo lo que está relacionado con el mundo del trabajo.

“Si hay políticas inclusivas, si hay una política industrial, si hay una política que le otorgue prioridad a las economías regionales, al sector de PyMES, a la educación, la ciencia y tecnología, la industria automotriz y la metalmecánica, estaremos haciendo un planteo correcto sobre las posibilidades y necesidades. Nosotros también queremos estar incluidos en el mundo con acuerdos, pero para eso tenemos que pensar primero en nosotros, en fortalecer lo propio, en generar recursos para poder crecer y competir”.

--Mirar para adentro y fortalecer lo que tenemos.

--Claro. Lo están haciendo los países del primer mundo, mirando para adentro, pensando primero en ellos. Después, lógicamente, van a salir a buscar materia prima al mundo.

“Me parece una locura que nuestro país, que tiene mano de obra calificada, tenga que exportar materia prima y luego comprar el recurso hecho. Sería algo así como vender el cuero y luego comprar el zapato afuera. Tenemos campo, pastizales y vacas, pero para alimentarnos vamos a buscar la leche afuera. Es una locura. Está bien buscar nuevos mercados y sacar nuestros productos, pero para eso tenemos que generar las condiciones mínimas”.

“El gobierno comete un gran error porque estas cosas las viene programando sin hacer participar a sectores como el empresario, los gremios y muchos más. Por eso hablamos de un gran acuerdo Nacional o Ciudadano que nos va a llevar a un compromiso de todas las partes”.

--¿Si le toca asumir, cuáles son los temas por los que va a trabajar?

--En primer lugar la defensa del trabajo, habida cuenta que se ha deteriorado de manera increíble en todos los niveles. Por caso, acá siempre nos jactamos de las dos universidades que tenemos, que son importantes instituciones a nivel nacional y en Sudamérica, pero lamentablemente cuando los chicos egresan no tienen las posibilidades laborales en Bahía.

“La gran mayoría de nuestros profesionales se están yendo nuevamente del país. Esto es lo peligroso, el recurso humano nacional que viene de recambio se va porque Bahía no le ofrece oportunidades y condiciones. No se quiere pagar el título, la capacitación, pero siempre se está hablando de empleo de calidad. Hay que reconocer el valor del profesional y no buscar nivelar para abajo”.

--¿Y los que no tienen acceso por falta de capacitación?

--Hay que incluirlos, capacitarlos y darle la posibilidad de aprender un oficio para incorporarlos al mundo del trabajo. Tiene que ser algo diagramado. ¿Qué necesitamos? Diez mecánicos, diez soldadores, diez técnicos, apuntalar el faltante. Preparar a la gente en las escuelas de oficio o los centros de formaciones profesionales y aggiornarlos con las nuevas tecnologías.

“La tecnología viene a pasos agigantados, especialmente en nuestra actividad, la industria automotriz. Nuestro Centro de Profesional incorporó todos esos cambios y tenemos un convenio con el IAE Universidad Austral proyectando la industria a 10 años”.