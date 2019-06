"No entiendo qué pasa con la Justicia", dijo la mamá de Dana tras la prisión domiciliaria a Goyak

La mamá de Dana Giuglioni dijo que está "muy dolida" por la decisión de la Justicia de otorgarle la prisión domiciliaria a Nazareno Goyak, quien le causó graves lesiones a su hija tras un choque que protagonizó en 2017.

"Siento mucha bronca, mucha indignación; estoy muy dolida", aseguró por LU2 Gladys Andreu.

Y añadió: "No entiendo qué está pasando con la Justicia, no entiendo el movimiento que están haciendo".

La mujer contó que espera que el abogado de la víctima, Juan Ignacio Vitalini, y el fiscal Cristian Aguilar rechacen la medida y Goyak siga preso.

"No quiero hacerme la idea de que todo se arregla con plata y que los pobres no corremos la misma suerte", señaló la mujer.

Y luego pidió: "Que esté como tantos presos cumpliendo su condena. Hay presos que tienen hijos pequeños y están presos igual, eso no es excusa para que este sujeto nefasto esté en la calle".

"Tengo que preservar a mi hija porque no quiero que se me enferme, esto le hace mucho mal, no cree en anda, desconfía de todo y eso a los 20 años no está bueno", sostuvo Gladys.

Al acusado, además del resonante caso que se registró en la esquina de Mitre y 11 de Abril, cuando a la joven se le cayó un semáforo en la cabeza mientras esperaba el colectivo, se le imputa haber agredido y amenazado a un taxista y provocar otro choque en Monte Hermoso, que dejó a una menor con heridas.