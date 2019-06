La absolución del subcomisario Mendiondo: más dudas que certezas

Los jueces Daniela Castaño y Eugenio Casas sostuvieron el voto mayoritario de la absolución que terminó por beneficiar al exsubcomisario Luis Mendiondo.

Su colega Eduardo d'Empaire, en cambio, entendía que el hecho delictivo sí se había acreditado.

"No está discutido que (la víctima) y Mendiondo acordaron encontrarse en la vivienda de la calle Alvarado para mantener un encuentro sexual, pues finalmente coincidieron en que terminaron semidesnudos en la habitación. En este punto ambos intentaron darle un cariz diferente al contacto", explicó Castaño, con el apoyo de Casas.

Agregó que "lamentablemente" la prueba que se introdujo en el juicio "no me permite despejar la duda en relación a lo ocurrido aquella tarde".

Los testigos aportan información sobre lo que sucedió con posterioridad.

No se explicó la jueza cómo la víctima -según declaró- escapó de la habitación del incidente y al llegar al garaje de la planta baja se metió adentro de un bolso, para ocultarse y llamar al 911.

Teniendo en cuenta su estatura (1,83) y el tamaño del bolso -explicó- esa hipótesis "se deteriora".

"Pero aún pensando que efectivamente lo hubiera logrado, no se entienden las razones por las que Otero no salió a la calle, si era quien tenía las llaves de la casa, por más que nos haya dicho que no las encontraba, pues además fue con las mismas llaves que permitió el acceso a Mendiondo a la casa", sostuvo.

En consecuencia, Castaño dijo que no cuenta "con ningún elemento periférico contundente" que permita sostener la versión de la víctima por sobre la del acusado y por ese motivo lo absolvió.