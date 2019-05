Mundo Gremial

Ricardo Pignanelli: "Si no luchamos, no lloremos por nuestros hijos y nietos"

6/5/2019 | 07:00 |

El secretario general de SMATA a nivel nacional hizo una fuerte advertencia a los gremios que no adhirieron al paro del pasado martes 30 de abril. "Si no cambiamos el modelo, no tenemos futuro en Argentina", puntualizó.