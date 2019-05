Caso Barragán: "Quería aportar mi granito", aseguró la mujer que cambió su testimonio

Florencia Estefanía Pulido, la mujer que cambió su declaración durante el juicio por el crimen de Ramiro Barragán, dijo que es consciente de que puede ir presa por falso testimonio y que mintió porque "quería aportar mi granito de arena".

"Quería aportar mi granito [de arena], porque todos decían que había sido [Gastón] Figueroa, pero nadie hacía nada", relató ante LU2 la joven de 27 años.

Según su relato, tras enterarse en su casa del asesinato de Ramiro en 2017 se acercó a la DDI a efectuar una denuncia en la que incriminaba a Figueroa, para lo que contó con ayuda de un efectivo policial que le pasó información sobre el acusado. La acusada de falso testimonio ahora busca denunciar a ese policía.

"Yo me quedé pensando y nadie hacía nada, entonces me presenté en la DDI y realicé una denuncia falsa", se defendió ante los planteos de los periodistas de Panorama.

"Sé que mi palabra no tiene el mismo valor, pero sé que las pruebas me avalan", reforzó la mujer y agregó que antes de realizar la primera denuncia no tomó dimensión de la gravedad del caso.

Además dijo que no puede "ni pedirles perdón" a los Barragán, porque ella intentó "hacerles un bien" y terminó "haciendo un mal a ambas familias".

Pulido sostuvo en la entrevista lo mismo que dijo durante la segunda jornada del juicio en el Tribunal en lo Criminal Nº 1 sobre que le llegó el rumor de que "se iba a pudrir" porque "Figueroa era inocente", pero que nadie se contactó con ella.

Por el caso que investiga el asesinato del comerciante también está imputado Juan Manuel Ortiz.