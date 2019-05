Caso Barragán: testigo que había reconocido a uno de los imputados se desdijo y habló de amenazas

Una mujer que en tres oportunidades comprometió con su declaración a Gastón Figueroa, uno de los dos imputados por el asesinato de Ramiro Barragán, confesó hoy en el juicio que su testimonio es falso y se refirió a presuntas amenazas que recibió su familia en el último tiempo.

Florencia Estefanía Pulido, la primera mujer en declarar en la segunda jornada del debate oral y público, en todos sus testimonios comprometió a Figueroa, asegurando que vio cómo escapaba en una moto junto a un cómplice.

Hoy, Pulido se presentó ante los jueces Ricardo Gutiérrez, Hugo De Rosa y Eduardo d'Empaire y confesó que nunca estuvo en el lugar del hecho y, por ende, no reconoció a Figueroa.

"Yo no estuve ahí, hice una denuncia en base a cosas que me fueron contando. No estuve, no lo vi", reconoció esta mañana Pulido, y aseguró: "Intenté hacer un bien e hice la denuncia falsa".

La mujer pidió disculpas y habló de presuntas amenazas de un familiar de Figueroa al hermano de su cuñado: "Le dijeron que el pibe era inocente y que se iba a pudrir".

Sin embargo, Pulido manifestó que no recibió presión para "decir algo que no es cierto" y también declaró que "en el barrio se corría el rumor de que había sido Gastón".

Por el caso también se encuentra procesado Juan Manuel Ortiz (21), a quien se lo señala como el autor del disparo mortal.

Qué dijo la testigo durante la investigación

En primera instancia, Florencia Estefanía Pulido declaró tres veces, una en la DDI y dos en la fiscalía y ante el abogado defensor de Figueroa.

Siempre dijo que esa noche iba hacia el comercio de Barragán cuando, a una cuadra, escuchó una detonación como de un arma de fuego y luego vio salir a una persona corriendo, con casco, que se subió a una moto negra que conducía otro sujeto sin casco.

En la fuga, la moto pasa por al lado de ella sin que los delincuentes se percataran y "logra observar y reconocer a su conductor como Gastón Figueroa, quien vive en la calle Bravard entre Catamarca y Jujuy, quien resulta el yerno del 'Gordo' Mauro".

Florencia dijo que, por el temor que le produjo esa situación, no llegó al negocio y se volvió a su casa.

Ya en la fiscalía, interrogada por el doctor Sebastián Cuevas, la testigo declaró que se sentía incómoda, "como juzgada", por las preguntas del defensor y que "no va a venir a decir algo tan grave que es mentira".

Dijo que respetaba la labor del defensor pero que se había sentido mal.

"Soy del barrio y los conozco y el miedo que yo tengo es impresionante", cerró.