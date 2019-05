Sobre cementerios y plazas

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

El avance del proyecto de iniciativa público-privada de construir cocheras subterráneas en la plaza Lavalle (ex Del Sol, O'Higgins al 100), permitió recordar que en ese espacio público funcionó uno de los primeros cementerios de la ciudad, data de 1842, destinado de manera particular a aquellas personas no bautizada, por caso muchos aborígenes, que tenían vedada cualquier posibilidad de ser inhumandos en un campo santo como el existente en los fondos de la iglesia catedral.

En ese sitio funcionó durante 20 años, hasta que el crecimiento de la población obligó a delinear una nueva necrópolis.

Se resolvió para ello la manzana que hoy ocupa la plaza Pellegrini (Moreno y Tucumán), un predio de 130 por 130 metros que fue rodeado por un muro de 2,50 metros de altura.

Plaza Pellegrini, vista desde calle Tucumán. Era conocida como el cementerio viejo

Durante 22 años la ciudad utilizó ese lugar como cementerio. Incluso en ese espacio fue donde la iglesia transfirió a la municipalidad el manejo del cementerio.

En ese lugar fue enterrada Ana María López, primera partera del fuerte, y el prestigioso vecino Felipe Caronti, que generó uno de los cortejos más concurridos hasta entonces.

El final de este espacio como cementerio data de 1885, cuando se habilitó el de la loma, sitio que ocupa desde entonces.