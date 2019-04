Tiene 62 años y quedó entre la jubilación y el cierre de Lucaioli: "Por qué me pagan así"

Un exempleado de Lucaioli que tiene 62 años contó la difícil situación que atraviesa luego de que la empresa cerrara sus puertas al público.

Se trata de Jorge Braum, quien llevaba 20 años trabajando en Lucaioli.

Si bien la firma no despidió formalmente a sus empleados suspendió sus actividades sin pagar los sueldos adeudados.

"Lo que yo no entiendo es por qué te pagan de esa manera porque yo dejé muchas cosas en la empresa, como muchos compañeros míos. Y dijeron 'basta', ni se fijan en el legajo. Mi legajo es impecable", aseguró Jorge.

Y volvió a preguntarse: "Cumplí siempre, por qué me pagan así".

El exempleado contó que está muy agradecido con sus hermanos, que le pagan el alquiler, y con los vecinos que lo ayudan: algunos le prestan las máquinas para que corte el pasto y pode —trabajo al que recurrió para juntar unos pesos— y otros le cocinan.

"Hace dos meses que no cobro, vivo de prestado, de gente que me ayuda, de trabajos que nunca hice [...] Me alcanza porque mis hermanos y vecinos me ayudan: acá a la vuelta hay dos jubilados que me hacen comida todos los días y los dueños de la casa donde estoy, cuando empecé a estar mal me dijeron 'hasta que vos te jubiles, la luz y el gas no los pagues'".

"Un monumento es poco para esta gente", aseguró. (Canal 9 y La Nueva.)