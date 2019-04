Habló Pablo Cuchán antes de volver a la cárcel: "Sé que el 25 de octubre de 2021 me voy"

Pablo Cuchán, que se entregó hoy y terminará de cumplir su condena por matar, descuartizar y quemar a una adolescente en 2004, dijo que su regreso a la cárcel de Saavedra en esta ocasión es "con otra perspectiva": "Sé que el 25 de octubre de 2021 me voy".

Al femicida le revocaron los beneficios de la libertad condicional luego de que protagonizara un accidente de tránsito el fin de semana y también lo denunciaran por agredir a una chica. Es que entre las reglas de conducta que debía cumplir desde abril de 2016 se le exigía que no consumiera alcohol ni droga ni estuviera en ambientes donde haya gente que lo haga.

El sábado pasado Cuchán se fue de una fiesta a comprar cerveza, según la policía, y chocó su auto. Se negó 5 veces a hacerse el test de alcoholemia, por lo que para la Justicia de Faltas es lo mismo que un test positivo.

Ayer el Tribunal en lo Criminal ordenó su detención al entender que "incumplió la obligación impuesta al tiempo de disponer su excarcelación en términos de libertad condicional".

La policía lo buscó en Bahía y en Monte, sin lograr encontrarlo.

Cuchán le dio una entrevista a Canal 7 antes de entregarse y explicó que ayer, en el día de su cumpleaños 40, cortó el pasto y luego se fue a pescar.

El femicida niega haber roto las reglas de conducta. "Siempre firmé en el tribunal como debe ser", explicó.

"Tenía 24 horas para presentarme así que tenía hasta las 9 y media de la mañana. Sin violar ninguna norma", agregó.

Cuchán habló también sobre la denuncia de violencia de género que había recibido en abril de 2017 en Monte Hermoso y apuntó contra la policía y los medios.

"La víctima terminó denunciando a la policía. Le pusieron una perimetral a una persona que no quería una perimetral conmigo. Vende decir que Cuchán es agresivo", dijo y mencionó que con esa mujer "todavía tengo trato".



Así se entregó hoy (Rodrigo García-La Nueva.)

"Me dan risa"

Cuchán se refirió a los que denuncian que se hizo un usuario trucho en la red social Tinder (que es para concretar citas).

"Me dan risa cuando dicen que me escondo en Tinder. No hay nada falso", expresó, confirmando que es él.

El femicida remarcó que la declaración como persona no grata en Monte no le cambió en nada.

"Cuando salgo a hacer un mandado tardo 3 horas porque me quedo charlando", dijo y agregó que haciendo trámites también lo tratan muy bien.

"Soy lo que vos quieras que sea"

Cuando se le consultó sobre quién es Pablo Cuchán, respondió: "Soy lo que ves o podés preguntarle a las personas que me conocen. Soy lo que vos quieras que yo sea. Hay gente que se toma el trabajo de hablar con vos y sacar sus conclusiones. Hay gente que no. Y no puedo convencer a los que no me quieren porque no tiene sentido".

Y sentenció: "El que es allegado a mí, me defiende a morir".

La justicia

"Espero que sea justa. La justicia es la balanza. Justo sería escuchar a las 2 partes, escucharme, en este momento y más allá de la resolución [que lo envió a la cárcel]. Ya no son los mismos jueces que cuando yo empecé", concluyó.

La condena y la excarcelación

Cuchán recibió en 2007 una condena de 18 años por el femicidio de Luciana Moretti, ocurrido el 16 de octubre de 2004 en Ingeniero White.

Sin embargo, en 2016 el Tribunal en lo Criminal Nº 1 dictó su excarcelación. Los jueces destacaron su conducta carcelaria, “ya que en los distintos informes la calificación fue de 10 Ejemplar”.