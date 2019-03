Sube el parquímetro, llegan los granaderos, luces en el parque y el aeropuerto no despega

--Buen día Juan María ¿Cómo te trata el otoño? Esperemos hoy tener alguna buena noticia de La Villa y de Olimpo porque la selección mucho que digamos no nos invita a soñar.

--Tal cual, pasa lo mismo que con la economía...

--Uhh, pará, no empecemos con la mala onda y buscá en el fondo de la olla alguna buena noticia para comenzar.

--Dale. ¿Te acordás que la semana pasada te dije que el 4 de abril se iba a licitar la repavimentación de 160 cuadras?

--Sí. ¿Sabés algo más?

--Si bien las obras van a abarcar casi todos los sectores, seguramente habrá varias en Villa Rosas, Pampa Central, Kilómetro 5 y Hospital. Pero también me enteré de otra obra en un espacio público clave de la ciudad.

--¿El Parque Independencia?

--No, para ese sector habrá que esperar. Me refiero al Parque de Mayo. El 8 de abril el municipio y el ministerio del Interior y Obras Públicas que conduce Frigerio van a firmar un convenio para la instalación de iluminación led, similar a la que se puso en la plaza de Villa Mitre.

--¿Es una obra grande?

--Superior a los 6 millones de pesos, así que seguramente se hará notar. Pero también tengo otra buena noticia vinculada con el próximo aniversario de la ciudad.

--Dale, te sigo.

--El 11 de abril, muy posiblemente los actos oficiales se hagan en el parque o en avenida Alem porque cae jueves y la idea es no interferir con el tránsito en un día laborable. Pero la novedad es que estará presente la fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo. Son casi 60 integrantes con todo su equipo.

--Buena noticia de color porque le dará un toque distinto a los actos.

--Claro, y la idea es que se queden un día más y puedan estar en White o Villa Mitre, veremos si eso es posible. Pero si querés entremos ahora en los temas no tan gratos. ¿Dale?

--Ok. Parece que se está recalentando la arena política y eso que aún queda bastante para las elecciones.

--No te creas que falta tanto y como siempre te digo, ahora comenzarás a ver caras extrañas, muchos de los que hace un año y medio no aparecen empezarán a sacarse fotos y a ponerse en la vidriera.

--Sí, claro, pero no me refiero a eso, ya estoy acostumbrado. Sino a la sucesión de determinados pequeños incidentes que se difunden sobre todo en las redes sociales y que algunos tildan de campaña sucia y otros de verdades absolutas.

--Uhh no me hagas entrar en esa. “No comments” diría el Coco Basile. Tiempo al tiempo, en los próximos días todo irá decantando y se sabrá la verdad. A mí en lo personal, y sin desmerecer otros problemas, me gustaría ver más energía, más propuestas y búsqueda de consensos para solucionar el serio problema del desempleo, el de los grandes proyectos que no terminan de arrancar y, por sobre todo, el tema de la inseguridad.

--Al menos en cuanto a falta de laburo, no estamos al tope a nivel nacional como en otras oportunidades...

--Peleamos palmo a palmo con Córdoba y estamos mejor que Rosario, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Rosa, San Nicolás y Rawson – Trelew, pero sobre un total de 12.297 bahienses un 30 por ciento lleva más de año sin poder hallar un trabajo.

--Sin dudas el comercio es el sector más castigado.

--Es general, pero ayer varios comerciantes se reunieron con el intendente.

--¿Y qué le pidieron?

--Varias cosas, por ejemplo un mayor control de la venta ambulante porque la ordenanza es de 2001 y según ellos debería endurecerse. También reclamaron la liberación al estacionamiento en una de las manos de varias calles donde la prohibición es total y manifestaron sus quejas por el auge del comercio electrónico. Según ellos es una tendencia global e incluso dijeron que en los Estados Unidos cierra un shopping por mes por esa causa.

--¿Y qué puede hacer el municipio?

--En este tema no mucho, incluso también se ve perjudicado porque el cierre de comercios le genera menores ingresos. En cuanto a la venta ambulante, me comentaron que va a pedir que el Concejo analice qué se puede hacer con la ordenanza vigente. El estacionamiento, otro de los puntos, es un tema aparte.

--¿Por?

--Seguramente volverá el estacionamiento a algunas calles, pero hay malestar porque en muchas cocheras privadas no te dan una factura ni a palos y encima en la Muni sostienen que el precio del estacionamiento medido está atrasado. Una hora sale 18 pesos contra 80 de las cocheras, lo que hace que muchos dejen el auto varias horas estacionado en la calle y no se produzca la rotación de la que tanto se habló.

--Es decir que se viene un aumento del parquímetro...

--Irá al Concejo en los próximos días. La tarifa no se toca desde marzo de 2017, es decir 24 meses. Veremos...

Discursos en inglés y corte de cintas

--Me olvidaba. ¿Estuviste el miércoles en la inauguración del nuevo parque eólico?

--Por supuesto, y tengo algunas perlitas para comentarte.

--¿Por ejemplo?

--Primero que le erraron feo al dar los discursos en idioma inglés. Por más que haya venido el príncipe danés debió haberse hecho todo en nuestro idioma y con un traductor, y no al revés. Salvo Gay, todos lo hicieron en idioma extranjero. De todas formas ese episodio no empaña una muy buena noticia para Bahía.

--¿Trajiste algo más del acto?

--Sí, según pude saber, y a diferencia del primer parque eólico del grupo Pampa en Bahía, donde hubo muchos portugueses y españoles, ahora la mano de obra fue local y se hizo en menos tiempo, aunque el clima también ayudó. Además, la empresa Vestas está muy contenta con el recurso humano que encontró en Bahía para integrar el futuro centro de operaciones que atenderá desde el parque industrial local los molinos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

--Una vez más sobresalimos en ese aspecto. ¿Y para cuándo el tercer parque eólico de Pampa?

--Para mayo según me anticiparon. Ese mes se inaugurará el que se está construyendo en el acceso a Pehuen Co y la idea es que la gobernadora Vidal aproveche la visita a la ciudad para poner en marcha la nueva planta depuradora de líquidos cloacales y esté también en el acto de los nuevos molinos.

--Ya que nos metimos en temas empresarios sería bueno que no te vayas sin decirme qué pasó, el viernes último, con la visita a Bahía de miembros de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). ¿Se amplía el aeropuerto?

--Mmmm, parece que por ahora no. Incluso vinieron a pedirle a la Muni que se haga cargo de cortar el pasto porque dicen que el concesionario sólo se dedica al edificio. Igual el Estado nacional va a poner algunos mangos en señalizar e iluminar la pista, pero hay mucha bronca con la falta de inversión del concesionario que estará hasta 2032. Señalan que hay obras en casi todos los aeropuertos del país menos en el nuestro, Neuquén y Trelew.

--¿Y qué dicen desde la empresa que comanda Arecco?

--Que el concesionario cuanto más invierte en la terminal más cobra de tasa aeroportuaria, pero el Estado cuida que esa tasa no sea políticamente cara. Allí, según me aseguran, está la clave de todo.

--Bueno, veremos cómo sigue esta historia, pero ya que hablamos de Carlitos me enteré que lo distinguió el diario L’Italiano con el premio Excelencia Italiana por su trabajo empresario.

--Sí, y el premio se lo van a entregar el 10 de abril en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

--Bien por Charlie. Cambiendo de tema, ayer leí que hay problemas con el proyecto del tren a Vaca Muerta. ¿Sabés algo más?

--El jueves deberían abrirse los sobres de la licitación que se hizo por el cupo de cargas. Por lo que sé hay varias ofertas pero desconozco si todas juntas llegarán al piso de 4 millones de toneladas anuales que fijó el gobierno para que la inversión sea atractiva. De todas maneras parece que el gobierno va por otra obra antes que por el tren.

--¿A qué te referís?

--Todos los cañones están dirigidos al gasoducto entre Vaca Muerta y Bahía. Ese parece ser el objetivo a licitar a en agosto/septiembre. Pero si querés te traje algo del puerto.

Otro extraño episodio en el puerto

--No habrás ido a pescar tiburones al estuario ¿No?

--Nunca fue lo mío ni por asomo, pero me mandaron un videíto donde se puede ver a tripulantes de una lancha varada en puerto Galván utilizando bombas de achique para evitar que se fuera a pique.

--Hasta acá nada extraño.

--No creas, se trata de la misma empresa que a comienzos de febrero sufrió el hundimiento de una lancha en el muelle donde después fue amarrada la barcaza de YPF. Esa fue la Delfín y esta vez le tocó a la embarcación María Mercedes, una lancha que normalmente opera en Rosales brindando servicios a Oiltanking. No deja de llamar la atención la falta de presencia de Prefectura y esperemos que no se produzca un accidente mayor.

--¿Qué tenés de Tribunales? ¿Te diste una vuelta?

--Sí, pase por Estomba 34 y no me encontré grandes novedades, aunque me crucé con un veterano magistrado que me dejó picando una reflexión en este año tan particular.

--Me imagino que tiene que ver con lo eleccionario...

--Exacto. Me hizo comentario desde el punto de vista técnico-penal que tiene que ver con Cristina Fernández. Y que no ha visto ningún análisis profundo en los medios en ese sentido.

--¿De qué se trata? Soy todo oídos...

--Si CKF se presenta como candidata y abandona los fueros legislativos, perdería inmunidad absoluta.

--Los fueros son legislativos pero no para funcionarios del Ejecutivo, eso me querés decir...

--Claro. Hay una diferencia en ese sentido, que pocos evalúan.

--La pregunta es: si vos tenés 5 prisiones preventivas firmes. ¿Dejarías los fueros?

--Mmmm. ¿Y qué dice la normativa concretamente?

--Los fueros de los legisladores nacionales y provinciales están en la Constitución y ningún juez los puede tocar, por decirlo de algún modo. Están protegidos de opinión, de arresto y de proceso.

--¿Y el presidente...?

--Me dijo “mi amigo el juez” que el presidente tiene inmunidad de arresto prevista en una ley, pero no en la Constitución, con lo cual un juez podría declarar esa ley inconstitucional y chau.

--Te llevo para la región. Como me anticipaste la semana pasada, el intendente de Monte Hermoso se negó a declarar en la causa por supuestas maniobras irregulares en el padrón de votantes durante las elecciones de 2015.

--Así es. Se lo aconsejaron sus abogados por dos motivos: aún están analizando la causa y diseñando la estrategia a seguir, pero sobre todo porque aún no se definió si el caso queda en el Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca o, como pidió Fernández, pasa a los tribunales electorales de La Plata.

--¿Cómo están las aguas en el municipio costero?

--Desde el entorno del jefe comunal me aseguran que no se cansa de repetir que “de lo legal se ocupen los abogados y, nosotros, enfocados en la gestión”. Eso sí, las caras de malestar se notan, porque los más cercanos a Fernández están convencidos de que detrás de todo esto hay una maniobra política. “Tanto esta causa como la del programa GIRSU se iniciaron hace más de tres años, pero resulta que todo salta ahora, a cinco meses de las primarias. Son muy obvios”, me dijo uno en la semana. Y señalan como principales referentes de esta supuesta campaña sucia al concejal Victorio Dupuy, la exedil Carolina Bertazzo y al abogado bahiense Leandro Aparicio.

--¿Cómo sigue esta historia?

--La jueza Gabriela Marrón tendría que definir dentro de los próximos 10 días hábiles la situación de Fernández y los otros 8 imputados. Las alternativas son dictar el sobreseimiento, la falta de mérito o el procesamiento. Y la Cámara Federal de La Plata debería determinar si la causa sigue en el juzgado bahiense o pasa al Federal N° 1 de La Plata, tribunal que tiene la competencia electoral de toda la provincia de Buenos Aires. Si se da esto último, todas las actuaciones pasarían para allá.

--¿Quién es el juez del tribunal platense?

--Agarrate...

--¿Algún conocido?

--Hoy el juzgado está en manos de un subrogante, el doctor Adolfo Ziulú, pero ya está en marcha la selección del juez titular. De hecho, mañana el Consejo de la Magistratura entrevistará a los 9 postulantes finales para el cargo.

--Abreviá, que soy ansioso... ¿quién se perfila para quedarse con el cargo?

--El que mejor puntaje tiene hasta ahora es el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

--¿El nuevo dolor de cabeza de Cambiemos? ¿El juez que investiga al fiscal Carlos Stornelli y al falso abogado Marcelo D’Alessio por extorsión, y al que el oficialismo quiere destituir de su cargo?

--El mismo.

--En fin. Dejemos que la causa siga su curso y hable la Justicia.

--Sigamos. ¿Sabés algo del escándalo en Villarino por el presunto pedido de coima en el área de Obras Públicas?

--El caso ya fue denunciado ante la Justicia y, a la par, avanza el sumario administrativo contra la empleada sospechada. Se presume que esta mujer, que formaba parte del personal estable del área, pedía plata a cambio de filtrar información sensible sobre licitaciones. Básicamente, cantaba las ofertas de otros contratistas...

--... y así quien recibía la data sabía cuánto pedir para ganar la licitación. ¿El caso lo destapó el proveedor al que le pidió dinero?

--No, de hecho se sospecha que trabajaban juntos. Si esto se confirma, ya me anticiparon que lo van a sacar de la nómina del municipio.

--¿Sería el único implicado en maniobras de este tipo?

--Por ahora, el único.

--Veo que no me tirás la data más jugosa: me llegó la versión de que la empleada es la mujer de un funcionario...

--Sos bravo, eh... En fin, es como decís. Ahora, si tu comentario apunta a donde yo creo, te digo que al menos por ahora no evalúan pedirle la renuncia.

--No creen que tenga nada que ver...

--No, a tal punto que, según me chimentaron en Médanos, la pareja entró en crisis ni bien se conoció el caso y hasta estarían viviendo en casas separadas. El funcionario, me dicen, está muy afectado por el tema.

--Bueno, sigo viaje; me esperan para poner los ravioles.

--Dale. Nos vemos el próximo domingo.