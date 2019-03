Más asfalto, llega un príncipe y una jueza y una abogada en apuros

--Buen día, Juan María. ¿Viste? Si volvió a llover es posible que Olimpo se salve...

--Y... algún día tenía que llover, en cuanto a lo del aurinegro hoy será un día más que clave. Esperemos que el milagro comience a tomar forma.

--Bueno, no empecemos con mala onda, así que espero que me hayas traído al menos una buena noticia para comenzar.

--Algo pude rescatar en medio de la malaria. Según me comentaron el 4 de abril la Muni va a licitar la repavimentación de 160 cuadras y te adelanto que prácticamente van a estar distribuidas en toda la ciudad. Estas se suman a las otras 54 en Villa Mitre, Tiro, Universitario, etc que ya se están terminando.

--Bien lo tuyo, admito tu habilidad para encontrar siempre algunas cosas positivas en medio de la malaria. ¿Pudiste averiguar algo de la visita del príncipe heredero de Dinamarca el miércoles? ¿Está confirmada?

--Sí, me confirmaron que el príncipe Federico llega a loas 8.30 al aeropuerto acompañado por el ministro de Medio Ambiente de ese país para participar de la inauguración del segundo parque eólico bahiense, el que Pampa Energía construyó junto al habilitado el año pasado en Corti.

--En esta oportunidad no estará presente Mauricio, según leí.

--Así es. Tampoco vendrá la gobernadora y los dos dinamarqueses apenas estarán una hora. Luego viajarán a Tandil para encontrarse con la reina Margarita II y participar de un encuentro con los colonos daneses de toda la provincia.

--¿Y por qué viene el príncipe de Dinamarca al parque eólico Pampa II?

--Porque la tecnología de ese complejo eólico y el de otros en la zona es aportada por el gigante danés Vestas, la empresa que está a punto de inaugurar un centro de operaciones para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay en el parque industrial local.

--Algo me habías comentado. ¿Tenés idea cuándo se inaugura?

--Me dijeron que en abril y lo más importante es que allí van a trabajar 50 técnicos y profesionales, la mayoría formados en la UNS. Desde aquí se hará un monitoreo de todos los molinos Vestas instalados en estos países, más el mantenimiento y la provisión de repuestos. Pero si querés te comento otras visitas que se esperan para esta semana.

--Dale, te sigo.

¿Se ampliará por fin el aeropuerto?

--El jueves estará en Bahía el embajador de Italia. Me dijeron que realizará algunas visitas protocolares y obviamente al Consulado, previo encuentro con el intendente. Y para el viernes también está confirmada la llegada de funcionarios de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

--Me imagino que por el tema del aeropuerto.

--Estás muy bien rumbeado. El tema será la ampliación de la terminal aérea local, un tema pendiente y que ya no da para más.

--Se están analizando alternativas y surgió la posibilidad de encarar un fideicomiso por parte de la empresa concesionaria. Veremos qué pasa. Mientras tanto recordá que son dos las empresas que ofertaron para quedarse con la playa de estacionamiento. Ahora se están evaluando las ofertas técnicas y luego vendrá el estudio del tema económico.

--Uhh y del tema económico en Bahía mejor ni hablar, ¿no?

--Así es, el comercio sigue siendo una lágrima. Algunos rubros evidencian caídas del 20 y 25 por ciento, en unidades, respecto del año pasado, que ya fue muy malo. Incluso no son pocos los comercios que están pagando los sueldos en dos y tres veces.

--Se mencionó a una cadena grande electrodomésticos...

--Sí, pero al final pagó en término, no así una empresa grande con nombre de pueblo originario ubicada en Cabrera al fondo donde según me dijeron, dispuso pagar en dos veces los sueldos.

--Ya que mencionás a la avenida Cabrera. ¿Cierra el call center?

--Acordate que en febrero te dije que cerraba pero que no se sabía si en marzo, abril o junio. Hasta ahora no hay nada oficial, solo el lanzamiento de un plan de retiros voluntarios donde le pagan a los empleados la totalidad de la indemnización en tres cuotas y sin obligación de irse.

--¿De cuántas personas estamos hablando?

--En 2007 llegó a tener 800 empleados y ahora son 120. Te repito, la idea es irse de Bahía a Tucumán porque allá los impuestos son más bajos y encima acá tuvieron muchos juicios laborales.

--Cada vez se advierten más locales cerrados en el centro...

--Y sí... ya hemos tocado el tema, pero me dicen que más allá de la crisis hay quienes especulan. Nada nuevo, pero parece una locura pedir 200 mil pesos de alquiler por un local de 10 por 20 metros. El otro día mi amigo GP, que se dedica al rubro inmobiliario me admitió que sólo el 20 por ciento de los inquilinos pagaba a término, sobre todo porque no cobra en las fechas previstas y en el caso de muchos comerciantes porque les cuesta horrores juntar la plata.

--¿Es cierto que el presidente llamó a los intendentes bonaerenses el viernes para tratar de parar la caída de votantes de Cambiemos que ya notan sobre todo en el Conurbano por el tema económico. Te pregunto esto porque casi todas las versiones giraron en torno a eso.

--Me aseguran que durante el encuentro no se habló del tema y que fue uno de los tres o cuatro encuentros de este tipo que tienen al año. Obviamente, también me admitieron que los números electorales no son los mismos que en 2017.

--¿De la Sexta fueron todos?

--No, faltaron Raúl Reyes, de Dorrego y David Hirtz, de Adolfo Alsina. Sí estuvo el intendente de Pringles, Carlos Berterret, que se está recuperando de un problema de salud, aunque dijo que no irá por la reelección y lo mismo sucedería Hirtz. Bordoni, de Tornquist, es el único que competirá por un nuevo período, el resto ni lo confirmó ni lo descartó.

--¿Sabés algo de la causa por las supuestas maniobras irregulares en el padrón de Monte Hermoso en 2015?

--Esta semana empezó la ronda de indagatorias antes la jueza federal Gabriela Marrón. El miércoles le toca al intendente Marcos Fernández, imputado junto con otras 8 personas (algunos funcionarios) de asociación ilícita.

--Si la denuncia de que hicieron votar gente que no vive en Monte es cierta, estamos ante un tema grave. Hasta se habla de que a algunos les pagaron para ir hasta allá y votar al oficialismo.

--Hay que esperar a que avance la justicia. Por lo pronto, te puedo adelantar que Fernández y los otros imputados seguramente se van a negar a declarar, al menos en esta instancia.

--¿Por qué?

--Porque sus defensas presentaron un recurso ante la Cámara Federal de La Plata. Consideran que el juzgado local no es competente y que la causa debería pasar a manos de la justicia electoral.

--¿Y qué se presume que va a ocurrir?

--Hasta tanto no me arriesgo. Lo que sí te puedo decir es que estamos ante una acusación muy delicada. Y si la jueza los imputó es porque entiende que hay elementos suficientes como para sospechar que, en todo esto, hay algo de verdadero.

Dos sustos en los Tribunales

--¿Algo más del ámbito judicial?

--Tengo dos perlitas muy interesantes, que están relacionadas con la inseguridad, pero desde enfoques distintos.

--Uff, qué rebuscado te viniste. Vamos paso a paso como diría “Mostaza”.

--La primera tiene que ver con la herida que sufrió una jueza dentro de Tribunales.

--¿Herida? ¿Cómo se produjo?

--Como resultado indirecto de un acto violento que se registró en el segundo piso de Estomba 34. Me dicen que en un cuarto intermedio, antes de la lectura de la sentencia en un juicio por un caso de abuso simple ante el juzgado en lo Correccional Nº 3, se produjo un enfrentamiento entre dos particulares relacionados con el caso -no el imputado-, que terminó con la doctora Susana González La Riva en el suelo y con un chichón en la cabeza.

--Es decir que la ligó de rebote...

--Algo así. Dicen que un hombre le tiró una trompada a otro y este, al esquivarla, chocó con su cuerpo a la jueza, que cayó al suelo y golpeó su cabeza. De inmediato intervino la policía y no pasó a mayores, aunque a la doctora La Riva tuvieron que alcanzarle una bolsa con hielo para mitigar el dolor. Y la lectura del fallo se suspendió.

--No es la primera vez que pasa algo así en Tribunales...

--Exacto. Es una preocupación de varios, porque no es el primer incidente de este tipo y no hay cantidad suficiente de personal de vigilancia para todos los juicios. Y los que están no tienen elementos para disuadir, como por ejemplo gas pimienta o armas electrónicas.

--Bueno. Ahora pone sobre la mesa la segunda perlita.

--Esta tiene que ver con el gran susto que se pegó una abogada, pero en el edificio del fuero de Trabajo, en Sarmiento 32.

--¿Qué pasó?

--Tiene que ver con una problemática que también la hemos hablado en esta mesa de café: el funcionamiento de los ascensores en ámbitos judiciales.

--No me digas que...

--...No. No se cayó, pero casi. Tuvo un accidente que por fortuna no fue del todo grave. Me dicen que lo sufrió la abogada María Sol Ramos, el pasado martes.

--¿Y cómo fue?

--Un boga amigo me comentó que Ramos había subido al segundo piso, por un trámite rápido, y cuando bajaba alguien intentó forzar la apertura de la puerta inferior y no se sabe por qué motivo técnico el ascensor se aceleró en bajada, aunque finalmente los sistemas de seguridad funcionaron. Potencialmente pudo ser más grave, pero finalmente lograron abrir la puerta y la profesional salió, aunque con un tobillo dolorido.

--¿Y ahora cómo quedó la situación?

--Por ahora solo se pueden usar las escaleras para recorrer los 3 pisos del inmueble. Los especialistas están analizando qué pasó y de qué manera arreglarlo. Algunos me aseguran que lo ideal sería cambiarlo, porque es viejo, aunque lógicamente hay que tener en cuenta la cuestión de los costos.

--Me acuerdo que a fines de 2017 ya habíamos hablado de este tema, porque algunos días dejaban de funcionar los ascensores en algunos edificios de los tribunales que tienen 5 pisos, como el principal, de Estomba 34, o aún más altos, de 7, como el de la avenida Colón 46.

--Tal cual. En aquel momento le dieron de baja a la empresa de La Plata que hacía el mantenimiento y la atención la tomó una firma local, para agilizar el trámite. Eso se mejoró, pero hay que tener en cuenta que ese tipo de ascensores tienen un uso diario intensivo y algunos son viejos.

--Exacto, parece un tema menor pero no lo es.

--Fijate que en Colón 46 funcionan, entre otros juzgados, los de Familia y a diario concurren muchas mujeres y niños, además de las complicaciones que sufren los empleados que trasladan una voluminosa cantidad de expedientes y se ven obligados a usar las escaleras. Y me comentan quienes lo usan con frecuencia que uno de los dos ascensores presenta algún inconveniente, que se nota especialmente cuando llega a los pisos más altos.

--Bueno, tendrán que tomar nota las autoridades correspondientes para prevenir y no tener que lamentar otros incidentes así.

--Si bien hablamos algo de la región ¿Te quedó algo en el tintero?

--Sí, porque aparte del aumento del canon que Corfo quiere hacer a los productores que riegan con el río Colorado, en la semana hubo también problemas con los trabajadores de la cebolla y los productores de esa zona. Es más, días atrás habían hecho un pequeño corte en la ruta nacional 3.

--¿En serio? Escuché por ahí que este año no habría inconvenientes con los precios, por lo que se podría salir de la malaria de las últimas temporadas...

--La cuestión es otra. Hoy en día es difícil conseguir jornaleros, porque muchas de las personas que trabajan allí, y que pertenecen al Movimiento de Trabajadores Excluidos del dirigente Juan Grabois, perciben salario social complementario, un beneficio que perderían en caso de ser registrados para realizar labores en el campo o en un galpón de empaque.

--Claro, no quieren formalizar para no perder ese dinero. ¿No han pasado hechos similares otros años?

--Totalmente, cada cuatro o cinco años hay un problema, ya sea por la formalización de los trabajadores, las condiciones laborales, los menores que participan de la cosecha o los indocumentados. Últimamente estaba todo bastante tranquilo, pero ahora apareció este tema.

--¿Y qué va a pasar?

--En la semana hubo una reunión entre el MTE, los productores y el dorreguense Jorge Srodek, del ministerio de Agroindustria de la Provincia. Los trabajadores plantean la posibilidad de ser monotributistas sociales, para no perder el beneficio del salario y quedar medianamente blanqueados. Pero ahí el problema sería para los chacareros porque, justamente, no pueden incluir monotributistas sociales como trabajadores en las declaraciones juradas que presentan a la AFIP. En los próximos días habrá más reuniones para tratar de llegar a un acuerdo o una figura que convenga a ambas partes.

--Bueno, veremos cómo sigue esta historia. Ahora pago la cuenta y salgo corriendo a prender el fuego para el asado.

--Dale, y algún domingo invitá.