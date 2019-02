Fue y Vino S.A: la misteriosa empresa que le vendió a Olimpo la cancha que no aparece

Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

Mientras siguen las dudas y especulaciones sobre el destino de la cancha de césped sintético que Olimpo compró en 2017 con 2 millones de pesos de un subsidio entregado por la Municipalidad, la investigación judicial se centra sobre una empresa de Córdoba llamada Fue y Vino S.A.

Horas atrás "La Nueva." pudo acceder a la causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y juicio Nº 8, a cargo de Marcelo Romero Jardín, y observar los avances que se realizaron para develar qué pasó con la cancha de fútbol 11 que tras dos años de espera sigue sin aparecer: ¿la robaron? ¿la empresa la envió? ¿se perdió en el camino? ¿dónde está?

El domingo pasado se dieron a conocer las denuncias realizadas por la actual dirigencia del club contra el expresidente Alfredo Dagna y otra del Municipio. Ambas son de abril de 2018.

La primera línea de investigación –y hasta el momento la única-- se centró en conocer detalles de la misteriosa “Fue y Vino S.A” y de algunos datos que resultan llamativos. La misma le facturó a Olimpo 2.695.968 pesos el 13 de enero de 2017, y el comprobante se utilizó por el club para rendir cuentas ante el Municipio.

Del mismo surgen algunos datos llamativos. Si bien la empresa fue registrada ante la AFIP en septiembre de 2015 y se declaró como actividad principal la venta al por mayor de materiales de construcción, recién aquel 13 de enero emitió su factura número 27, es decir, que tuvo una escasa actividad comercial.

Tampoco figura inscripta para importar materiales, lo cual no la habilitaría para ingresar al país una cancha de fútbol como la adquirida. Días atrás el expresidente Alfredo Dagna contó que lo último que supo es que la cancha estaba en la Zona Franca de Montevideo, Uruguay.

El año pasado el fiscal a cargo de la investigación le envió un oficio a “Fue y Vino S.A” en la cual consultó si la compra se había concretado, si la cancha fue enviada a Bahía, si Olimpo pagó la totalidad, que aporte datos de la persona del club con la que se contactaban y que envíen documentación referida a la venta.



La respuesta que recibió no deja de sorprender. El hombre que firmó la factura se llama Alfredo Gelfo y confesó ser apenas un accionista de la empresa que no formaba parte del directorio de la misma.

Dijo desconocer la existencia de la factura, si la misma fue remitida por la compra de una cancha, quién representaba a Olimpo, si la compra se efectuó y si existió alguna empresa de transporte contratada para traer los materiales a Bahía: en definitiva no sabe nada.



“La Nueva .” logró contactarlo horas atrás y Gelfo se mantuvo en la misma postura, pidió que no lo molesten más con el tema y explicó que no podía aportar nada para esclarecer la desaparición de la cancha. Durante la charla se mostró desconfiado y solo atinó a decir que "el tema está judicializado: hay un quilombo bárbaro", afirmó.



Además se le consultó si otro hombre mencionado en la causa llamado Claudio Asteggiano --figura mencionado en la causa como un propietario de otra empresa llamada Vida Milano S.A, que emitió un precontrato que nunca se firmó por la compra de la cancha-- es el propietario de "Fue y Vino S.A" y se quedó en silencio. "No puedo decir nada", dijo.

Sin embargo no se podrá mantener en silencio durante mucho tiempo. Días atrás el fiscal pidió a la Justicia cordobesa que llame a Gelfo a declaración testimonial para saber si es su firma la que figura en la factura de “Fue y Vino S.A” y brinde detalles de la transacción que le costó a los bahienses poco más de 2 millones de pesos.

También se le pidió a la Justicia de esa provincia que envíe los nombres de los integrantes del directorio de “Fue y Vino S.A” y si la empresa continúa inscripta y en funciones.



Según la web de la AFIP ya no estaría funcionando y entre su posible ubicación aparecen tres direcciones diferentes.