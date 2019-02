El viaje continúa

Agradecieron a sus papás que no les falte nada y los alentaron para seguir en ruta.

Amancay, Aimé y Maitén son el motor de Victoria y Adrián, la pareja que se conoció en Bahía Blanca y hace 11 meses se lanzó a una aventura familiar: unir en camioneta Ushuaia-México.

—Nos dieron el empujón que nos faltaba para seguir viajando y eligiendo esto como una forma de vivir y de descubrir el mundo —le dijo a La Nueva. Victoria Fernández Bugnest, mamá de las nenas de 5, 9 y 13 años.

La familia salió el primero de abril de Ushuaia, en agosto pasó por Bahía Blanca y continuó su camino hacia el norte argentino. Ahora están en San Salvador de Jujuy arreglando su camioneta para ir a La Quiaca y luego pasar a Bolivia.

Victoria contó por WhatsApp que están felices por cumplir la primera etapa del sueño: recorrer el país y llegar al punto más alto de la Argentina.

—Fuimos a comedores, merenderos y escuelas, donde llevamos cine. Es el proyecto social que alguna vez pensamos para Ushuaia y se dio en distintos lugares.

En estos meses muchos momentos les llenaron el alma. Pero para Victoria nada se compara con el aprendizaje de sus hijas.

—Fue una enseñanza increíble poder compartir con otros chicos, con otras realidades, con personas que están haciendo algo por el otro. Nos parece algo valiosísimo.

Talleres, artesanías, imanes, billeteras, trenzas con caracoles, mandalas con CDs y macramé. Victoria y su compañero hacen y venden de todo para juntar un peso más. Y si surge algún trabajo lo agarran.

No es fácil. Las ventas no son estables y los momentos de bajón llegan. Pero no los paralizan. Tanto sus hijas como la gente que conocen en el camino les recuerdan que el viaje vale la pena.

Las horas de ruta, las camas que arman y desarman para dar lugar al comedor, la búsqueda de baños para ducharse y el despertar desorientados hasta que la cabeza hace clic y recuerda cuál fue la última parada marcan su modo de vida. Modo que les permite restablecer prioridades muchas veces tapadas por la rutina a la que pocos escapan.

—Nos reencontramos con familia y amigos que hacía mucho no veíamos. Elegir reencontrarnos y vivir esos días con intensidad está bueno. Eso de levantarnos juntos, abrazarnos, decirnos que nos queremos... Uno a veces no se toma ese tiempo para disfrutarlo y es importante.

