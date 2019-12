Padre Mauro: en 2020 se definirá el rumbo de la causa por abuso sexual

Se cree que recién durante el primer semestre del año próximo se definirá el rumbo de la causa judicial que se inició hace poco más de un mes, cuando salió a la luz la denuncia por abuso contra un cura de la parroquia San Roque, ubicada en Vieytes y Martín Rodríguez.

Declaraciones testimoniales y pericias psicológicas y tecnológicas podrían definir el futuro del expediente, que tramita ante la fiscalía de Marina Lara.

En su denuncia en la Comisaría de la Mujer, la víctima dijo que ella y al menos otras dos personas habían sido ultrajadas por el padre Mauro Henrique Cantanhede Ferreira.

“Se definieron las pericias para el mes de abril (miércoles 8) para la denunciante y en junio al cura. Además, para febrero se esperan 2 o 3 declaraciones testimoniales de gente que propuso el cura -de la parroquia y demás sectores- y se designó a una psicóloga como perito de parte”, dijo la abogada Fernanda Petersen, asesora de la denunciante.

“En los últimos días se peritaron los teléfonos que se dejó en la Fiscalía y también se recibieron otras cuestiones tecnológicas que se remiten como pruebas. Calculamos que para febrero o marzo la causa va a estar más avanzada”, agregó.

La víctima, en su declaración, expresó que el sacerdote “pedía que le mande fotos de contenido sexual. Él también me mandaba fotos de bailarinas desnudas, me comentaba que se masturbaba con este tipo de fotos. Hasta que me pidió que le practicara sexo oral y hubo cosas que no fueron consentidas".

Divididos. Manifestaciones a favor y en contra del cura.

También denunció que el mismo cura invitaba a dormir a la parroquia a una chica con discapacidad intelectual y que a otra joven "perteneciente al grupo de Acción Católica" de la parroquia San Roque "le regaló una tanga y le pidió fotos con la tanga puesta".

Según Petersen, “las declaraciones que se han ido realizando dentro de la causa son concordantes con lo que ella relató. Acá hay un relato circunstanciado y será la psicóloga quien deberá determinar que no miente, ni fabula y está ubicada en tiempo y espacio, pero el hecho de que haya habido otras mujeres que referenciaron estas situaciones nos permiten dentro de la causa poder acreditar otros tipos de circunstancias y tener la confianza de que se puede llegar a determinar qué es lo que pasó”.

Patrón de conducta

Sobre la aparición de más víctimas, la abogada dijo que “por un lado es triste, porque claramente hubo más, pero la realidad es que muestra un perfil de la persona, si es que puede llamar así. Hay un patrón de conducta. Desde que tomamos contacto con esta víctima, el resto que existan o pudiesen existir de esta persona o de quien fuere hay que respetarle siempre los tiempos, porque que una mujer diga ‘tal persona me sometió a esto’ debería ser suficiente”.

Y añadió que “la realidad es que la causa, con los tiempos que tiene la justicia, que muchas veces son diferentes a lo que espera la víctima, le da a ésta la posibilidad de trabajar sobre esa situación traumática”.

Escena de la famosa bendición de mascotas, a cargo del cura extranjero.

La denunciante, hoy, está “bastante más tranquila”, con un grupo cercano que la contiene y asistencia psicológica desde la ONG Creer, Sí, que hizo una excepción con este caso porque solo atienden a menores.

“También está rearmando proyectos laborales para salir adelante”, agregó la abogada.

Hasta el momento, nadie de la comunidad parroquial de San Roque se comunicó con ella ni con su defendida.

“En este tipo de delito, siempre, se pone la mirada en el ‘por qué hizo esto la víctima’, ‘por qué no reaccionó de esta manera’, cuando en realidad la carga tendría que estar sobre el victimario. Recién cuando hay una condena judicial sucede lo contrario. Para la víctima es difícil sobrellevar la situación por el hecho y también la exposición pública, porque hoy con las redes sociales pueden leer cualquier tipo de barbaridades y cosas que no son reales”, opinó Petersen.