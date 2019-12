Pehuen Co: encuentran restos fósiles en la playa; alerta por la erosión costera

Turistas de Pehuen Co encontraron en la playa huesos de un animal que podría haberse extinguido hace unos 8.000 años.

Los restos fueron descubiertos el domingo, en el sector conocido como Las Rocas, afuera de la Reserva Natural.

Según informó el Museo de Ciencias Naturales “Carlos Darwin”, Daniel Vázquez avisó del hallazgo a los guardaparques, “consciente de la importancia de no extraer fósiles de un yacimiento sin autorización y conociendo que existe una ley que los protege”.

El lunes, la directora científica del Museo, Teresa Manera, y un grupo de investigadores acudieron al lugar, extrajeron el sedimento en el que estaban los huesos y los trasladaron para analizarlos.

A pesar de que se especuló con que se trataría de restos de una macrauquenia, desde el Museo todavía no lo confirmaron.

“Hasta el momento, lo único que podemos comunicar con certeza es que se trata de parte de un esqueleto de un mamífero fósil. Hasta ahora, se identificaron un fémur, tibia y fíbula, varias vertebras, costillas y parte de una cintura escapular”, explicaron.

Además, desde el Museo aprovecharon el hallazgo para alertar sobre la erosión costera: “El lugar se encuentran en la parte superior de la playa, en un sector normalmente cubierto por arena y que por el hecho de haber quedado al descubierto constituye una evidencia más del retroceso de la línea de costa a causa de la erosión”.

Por otra parte, al conocerse el hallazgo de los restos fósiles en la playa, en seguida surgieron algunas quejas de residentes y turistas en las redes sociales: "Ahora van a cercar todo", "Cada vez hay menos playa, cada vez menos lugar para el turismo", "Son dos o tres a los que les interesan los restos fósiles", "Me hartan. Ojalá caiga una bomba y no queda una maldita huella", fueron algunas de las reacciones en contra de la preservación del patrimonio paleontológico de Pehuen Co.