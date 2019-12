El mar avanza: claves para preservar nuestra costa

El investigador superior del CONICET, Gerardo Perillo, habló sobre la importancia del cuidado de la playa y dio algunas recomendaciones de cara a la temporada estival 2019/2020.

El profesor de la UNS, que pertenece al Instituto Argentino de Oceanografía, le contó a La Nueva. que el mar está avanzando en la costa bonaerense: en Pehuen Co comenzaron a hacer tareas de mitigación para disminuir los efectos erosivos y espera que en Monte Hermoso se tomen los mismo recaudos.

A fines de octubre, un estudio publicado en Nature Communications indicó que 300 millones de personas se verán amenazadas por la subida del nivel del mar en 2050. En el mapa se ve implicada parte de la costa bonaerense, que incluye Monte Hermoso y Pehuen Co.

Ahora bien, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de ir a la playa para cuidar nuestra costa? El investigador da algunos consejos.

1) Cuidar los médanos

"La gente tiene que entender que no puede bajar por el médano o usarlo para deslizarse porque lo que está haciendo es erosionar el médano. Entonces tiene que utilizar las escaleras y las bajadas".

El investigador señala que otro aspecto que se está planificando, que no sabe si se implementará inmediatamente, es la eliminación de todas las bajadas.

"Nunca se hace una localidad costera con calles perpendiculares a la playa como ocurre en Monte Hermoso: se tienen que hacer en forma oblicua y los ingresos a la playa se tienen que hacer con forma de curvas; o sea, que no haya una comunicación directa para disminuir efectos erosivos", explicó en referencia a los "ríos" que se forman cuando llueve y ese agua va sin freno al mar.

2) No usar vehículos en la playa

"Argentina está totalmente equivocada: somos uno de los pocos países en el mundo en el cual se permite el uso de vehículos en la playa. Hemos medido un domingo en Punta Mingo, en Pehuen Co, desde las 6 hasta las 21 el pasaje de 485 vehículos y personas caminando sobre un tramo de 100 metros de la playa: se perdieron 6.300 mts cúbicos de arena de la playa fundamentalmente por el movimiento de los vehículos", detalló Perillo.

Y añadió: "Debajo de la playa hay toda una fauna muy significativa: los peces que viven en la zona litoral se alimentan de las almejas, gusanos y cangrejos que están en la playa. Cuando vos pasás con un vehículo por la playa, no lo ves, pero los estás aplastando porque están metidos dentro de la arena".

El investigador del CONICET indicó que en Pehuen Co se están colocando bolsas rellenas (big bags) de arena sobre las rocas con la intención de reconstruir el médano costero y disminuir el efecto erosivo.

"Hay gente que critica que se haya usado arena de la playa para poder llenar los big bags: cada big bag es equivalente a un metro cúbico; tenemos 1.500 mts de playa que se están protegiendo, son 1.500 mts cúbicos que se sacaron para poner el los big bags, un cuarto de lo que se perdió en un domingo del año 2013 por el movimiento de los vehículos en la playa", comparó.

En este sentido también señaló que por el cambio climático las tormentas son cada vez más importantes y que eso tampoco colabora en la preservación de la arena en la playa: "En una tormenta en una noche se perdió 300 veces más arena que lo que estamos poniendo en los big bags".

De acuerdo a los valores del CONICET, "en 2017 en el período de dos meses tuvimos cuatro tormentas muy importantes en las cuales en Pehuen Co se perdió 450 mil metros cúbicos de arena en una sola noche y en Monte 900 mil mts cúbicos de arena en una sola noche".

3) No tirar plásticos ni dejar basura

"Si llevás la botella de refresco plástico y la dejás en la playa, el producto de todo eso son las islas de plásticos en el medio del océano, o el tremendo problema que tenemos de microplásticos que tenemos en el pescado y en las aves. Nosotros somos los culpables de generar una situación en la cual los principales perjudicados somos nosotros mismos", aseguró el investigador.

Y a modo de reflexión sostuvo: "Estamos superpuestos al planeta, pero tenemos que cumplir con determinados criterios para poder disminuir la huella que estamos dejando para los que nos suceden. Tenemos que reaccionar urgentemente para evitar que la cosa empeore. Y esto se hace con educación: es importante que los chicos y los padres entiendan que no pueden ir con una bolsa de plástico y dejarla en la playa o tirar cualquier basura. Tienen que utilizar los cestos, no dejar la colilla de cigarrillo en la playa; aunque sea ese mínimo detalle significa que probablemente un ave y un pez no se muera".