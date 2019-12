El balneario Maldonado, ese lugar bien bahiense

Una vez más el Complejo Recreativo Maldonado abrió sus puertas, convertido en el balneario por excelencia de la ciudad, con más de cien años de funcionamiento.

Si bien ya no dispone de agua de mar -debió resignar ese uso a partir de las características del agua de la ría, inadecuadas para el baño-, sus piletas siguen conformando un lugar de masiva concurrencia para los bahienses.

No hay dudas a esta altura que se trata del sitio con mayor concurrencia de la ciudad, con valores accesibles en sus entradas, servicios integrales que permiten pensar en pasar todo el día en el sitio a partir de poder realizar diversas actividades recreativas.

Para esta temporada se han mejorado las condiciones de seguridad en las piletas, se sumaron fogones y se mejoró la presencia de árboles y vegetación que alienten las condiciones de estancia en el sitio.

La única variación respecto a otras temporadas es la decisión de no abrir el balneario al uso del público durante la mañana -de lunes a viernes- dado que en ese horario funcionará una escuelita de verano para los más chicos.

El lugar se ha convertido en un ámbito completamente familiar, donde prácticamente no se registran incidentes de ningún tipo y se disfrutan de jornadas completas con todos sus sectores a pleno.

Una decisión clave en ese sentido ha sido la prohibición de la venta de alcohol, así como el control para que no se ingrese con ese tipo de bebidas al predio. Se mantiene además una guardia para preservar el orden general.

Se dispone además del sector de carpas, de un gran parque e instalaciones complementarias que hasta permiten pensar en pasar el fin de semana en el lugar aprovechando el sector de camping.

Se ha mencionado siempre lo paradójico de una ciudad marítima como es Bahía Blanca no disponga de un balneario que haga uso de esa condición. Hubo proyectos a lo largo de toda su historia que no se concretaron por diversos motivos.

El balneario Maldonado ha sabido sin embargo mantenerse a incluso reinventarse en el tiempo. La atención que la municipalidad le dispensa al lugar, los adecuados controles y la buena respuesta del público refuerza cada año esa importancia.