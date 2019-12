Datos y testimonios: Universitario y Sportiva juegan el clásico, con el título como premio

El hockey de nuestra ciudad cierra el año esta tarde con una jornada llena de festejos y que tendrá como atractivo principal la definición de la Copa de Oro “Nilda Cantú” del Torneo Anual de Primera de Damas.

Universitario "A" y Sociedad Sportiva "A" se medirán, desde las 17:30, en la cancha de la Asociación Bahiense de Hockey (ubicada en Las Tres Villas), para disputar la final extra y definir al nuevo campeón local.

Los entrenadores Leonardo Woodward (Uni) y Sergio Nasso (Sportiva) palpitaron el encuentro decisivo.

“Espero que podamos marcar nuestro estilo de juego, que fue lo que hicimos durante todo el año, y eso es lo que nos da identidad. El resultado puede ser para un lado o para el otro, pero no puede estropear todo lo bueno que se hizo”, señaló Woodward.

Por su parte, Nasso explicó cómo puede ser el desarrollo del juego.

“Durante el partido va haber dominio de los dos, es imposible que uno domine los 60 minutos. Cuando estás haciendo las cosas bien, lo mejor que podes hacer es marcar un gol y, cuando te están dominando, lo mejor que te puede pasar es que no te metan goles. El juego se define en esos momentos”, dijo Sergio.

El equipo albirrojo tuvo un año de números asombrosos, ya que teniendo en cuenta el tramo regular ganó 18 partidos y empató dos. Marcando 109 goles y recibiendo tan sólo 13.

No obstante, Sportiva logró vencerlo en la final de los playoffs en el Gatica, luego de igualar sin goles e imponerse de gran forma en shoot out (3-2).

“Creo que fue un partido en el que tuvimos situaciones y no pudimos concretarlas, quedó un gusto amargo. Se lo dije a las jugadoras, jugamos un partido que teníamos más ganas de no perderlo que de ganarlo. Creo que en estas instancias siempre hay que arriesgar. Planteamos el hecho de que habíamos intentado jugar de una manera y no ocurrió. Eso es lo que vamos a intentar corregir. Estamos con las expectativas y las ilusiones normales por volver a jugar otra final”, admitió Leo.

En aquel encuentro, el blanco no tuvo ningún córner corto a su favor y fue el tercer partido en el año en que no logró convertirle a Uni en el tiempo regular (en los dos anteriores cayó 2-0 y 3-0). No obstante, mostró un mejor desempeño que su rival en los penales.

“Es una circunstancia del partido, lógico que uno lo entrena y quiere tener cortos. Pero no me preocupa eso, si me preocupa haber concedido más. No tener cortos, puede ser parte del juego, conceder cinco o seis, es peligroso. Lo de los goles es una cuenta pendiente, lógico. Hemos tenido situaciones pero no muy claras, esperemos este fin de semana poder romper el cero”, admitió el DT de Sportiva.

Así llegaron

Los finalistas arribaron a esta instancia por distintos caminos, pero igual de meritorios.

Universitario fue el mejor de la fase regular y disputará su cuarta final de las últimas cinco (ganó tres).

“Creo que fue un gran año, lo que más rescato es como se pudo ir sobreponiendo el equipo cuando perdimos a un emblema como Flor Scheverin (lesión ligamentaria). Son jugadoras muy representativas, y en las que los equipos hay momentos que ponen las presiones en esa clase de jugadoras.

Por eso estoy muy feliz como el equipo pudo responder a eso y llegar a esta instancia con esta buena performance”, rescató Woodward.

Sportiva, en tanto, se adjudicó los playoffs donde también venció a Atlético Monte Hermoso en semis (2-0) y jugará su tercera final consecutiva, buscando cortar 10 años de sequía a nivel local.

"Estuvimos cerca, sobre todo el año pasado, pero cargamos con esa cruz, que se hace difícil. Por ahí uno trabaja y los resultados final no se te dan, sin quitarle mérito al llegar a dos finales. No se nos está dando el torneo local y la ansiedad es mayor. No digo que Universitario no lo tenga, pero estoy casi convencido de que ellos jugaron de una manera desde lo anímico, muy distinto de como la jugamos nosotros. Ellos tenían una oportunidad más todavía, nosotros estábamos contra las cuerdas y eso genera otra ansiedad. Ahora eso está repartido”, entendió Nasso.

A todo o nada, lo mejor del hockey local se muda a Las Tres Villas y tendrá el título como premio.

Leo y Sergio, en frases

Leonardo Woodward, DT de Uni.

-Siempre está. De las últimas 20 definiciones, Universitario participó en 11. Ganando 6 títulos y 5 subcampeonatos. “Siempre es una alegría para el club estar en los primeros lugares y es una sana costumbre que se viene teniendo en los últimos años”, admitió Leo.

-A tener en cuenta. "Creo que la principal diferencia de los dos equipos, es la edad. Creo que la ayuda que tenemos es que estas jugadoras hace años están viviendo estas instancias y capaz pueden manejar el nerviosismo de otra manera”, entendió Woodward, quien regresó al club luego de un paso por Unión de Tornquist.

Sergio Nasso, entrenador de Sportiva.

-Balance del 2019. "Dependerá de lo que pase en la final. Porque sería la tercera final que perdés y sería difícil para encarar los objetivos del próximo año. Nuestro gran objetivo es ganar el torneo local y si no lo lográs, condiciona el próximo año”, explicó Nasso.

-Shoot out. "Son impracticables, en entrenamiento la jugadora se anima a hacer cualquier cosa pero cuando suena el silbato es completamente distinto”, dijo Sergio.

-Detalles. “Uno tiene que hacer foco en sus virtudes y mirar al contrario. No se puede resignar lo que hizo todo el año. Cambios tácticos no creo que haya muchos, esto es Primera. Si ves un cambio, lo modificas sobre la marcha. Esto se define en detalles, es duro", avisó el DT.

Números y datos

-Teniendo en cuenta los últimos 10 años, el título máximo de Primera de Damas se puso en juego 20 veces (Apertura y Clausura).En esas definiciones, Universitario participó en 11 (6 títulos y 5 subcampeonatos) y Sportiva lo hizo en 10 (1 campeonato y 9 segundos puestos).

-Con el encuentro de hoy, Universitario escribirá su nombre en 4 de las últimas 5 finales. Hasta el momento ganó 3 (Apertura y Clausura 2017 y 2018).

La capitana, Julieta Kluin, le entrega la Copa ABH 2018 a su equipo.

-El último título de Sociedad Sportiva en el élite del torneo local se dio hace exactamente una década luego de vencer a Monte con gol de María Luz Ruilópez. De aquel plantel, quienes podrían repetir vuelta olímpica son Matilde Ficcadenti, María Itatí Ruilópez y Katia Devizzi, quien no estará hoy en cancha pero fue parte de este equipo.

Las jugadoras de Sportiva festejando el título del Apertura 2009.

-La de hoy será la tercera final consecutiva para Sociedad Sportiva, teniendo en cuenta la del Apertura (ante Monte) y Clausuar (Universitario) 2018. Algo que no conseguía desde el 2012/2013.

-Al igual que el fin de año pasado, Universitario y Sportiva definirán al campeón en una final extra. La del 2018 (también forzada por el blanco) quedó en manos del albirrojo, que se impuso por 3 a 1, con goles de Agustina Lértora (2) y Marina Urruti (de penal). Josefina Spinelli anotó para las "Palomas".

En algo ya ganaron

Independientemente del resultado de esta tarde, Universitario y Sportiva marcaran un hecho histórico para el hockey local el próximo año.

Ambos equipos jugarán la Liga Nacional de Clubes "A", la elite del hockey nacional.

Para el albirrojo será su segunda participación tras la de este año y para el blanco, el debut absoluto en esta nivel.

Agenda

De esta manera se desarrollará la jornada en la cancha de la ABH, ubicada en Las Tres Villas.

-10:00hs.: Final Sub 16 Copa de Bronce: Unión (T) - Independiente (Dorrego).

-12:00hs.: Final Sub 18 Copa de Oro: Sportiva "A" - El Nacional "A".

-14:00hs.: Encuentro Caballeritos ABH.

-15:30hs.: Final Sub 16 Copa de Plata: Villa Mitre - Argentino.

-17:30hs.: Final Copa Primera Copa de Oro: Universitario "A" - Sportiva "A".

-19:00hs.: Entrega de premios y distinciones.