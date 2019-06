Hockey: las Damas ya están listas para ir en busca de las Copas

La Asociación Bahiense de Hockey presentó anoche las Copas de Oro, Plata y Bronce que le darán continuidad el resto del año al Torneo Anual en la Línea Completa de Damas.

Las mismas además, sirvieron como reconocimiento a distintas personalidades que trabajaron en pos del crecimiento de la disciplina en nuestra ciudad y la región.

La Copa de Oro, que la disputarán Universitario "A", El Nacional "A", Pacífico, Atlético Monte Hermoso, Sociedad Sportiva "A" y Tiro Federal, lleva el nombre de Nilda Cantú, ex dirigente del Club Argentino, presidenta de la ABH, miembro de la Confederación Argentina e impulsora de hockey en Bahía.

"Todo reconocimiento es emotivo, mi mamá ha dejado la vida por el hockey. El día que se fue dijo 'el hockey y mis hijos me hicieron feliz', este reconocimiento no sólo me emociona sino que son más de 30 años dedicados al hockey exclusivamente, cuando en el hockey no había nada. Es muy emocionante ver como creció y que hay tantos clubes. Yo creo que ella fue la que dijo 'acá en Bahía Blanca hay que hacer hockey', en una época que cuando andabas con el palo por la calle te preguntaban qué deporte era", contó Cecilia, hija de Nilda.

"Nos ha marcado a todos los de la familia, cada uno en lo que siguió haciendo. Hemos sido deportistas pero ahora estamos en otros ámbitos pero lo llevamos eso adentro, es imposible no aplicar los valores del deporte. Ver la cancha y ver la bocha corriendo es vida", señaló Cecilia.

"Su sueño era la cancha de hockey para la Asociación, así que cuando hoy dijeron que se iba a inaugurar se me cayó una lágrima pensando en que era su sueño desde hace tantos años. Si ella hubiera podido ver esto hubiera visto como hace crecer almas, juntar a las personas y es enseñanza siempre", cerró.

La de Plata, en tanto, se llama Roberto Laco, en reconocimiento a quien fuera creador y ex presidente del Club Don Bosco, referente de la disciplina en la rama masculina hasta su disolución en 2015. Por este cetro jugarán Palihue, Argentino, Sporting, Universitario "B", Villa Mitre y El Nacional "B".

"Fue un momento hermoso, no sé porque la Asociación hizo esto; me siento muy feliz. Fui un dirigente de un club chico, siempre trabajamos y hoy encontrarme con jugadoras y la Primera de Caballeros, realmente no lo pensaba", admitió Roberto Laco.

"Siempre quise que alrededor del deporte existiera una familia, que los padres estuviéramos en comunicación con nuestro hijos. Por suerte tuve un grupo de gente con la que lo pudimos hacerlo y disfrutamos mucho todo eso", señaló Laco.

"En estos días tuve una recopilación de muchos años, fueron 27 años donde nos proponíamos cosas muy fuera de lo nuestro, difíciles de conseguir y que de alguna forma lo lográbamos. Creo que cuando más nos unimos, más cerca estamos de nuestros hijos y más cosas nos propongamos es lo ideal en la vida; siempre fue mi forma de pensar. Disfrutar con tus hijos y darle lugar en un club a otra gente es lo mejor que te puede pasar", concluyó Laco.

Por último la de Bronce se nombró Carlos Ávalos, ex dirigente del Club Puerto Belgrano, vocal de la ABH e impulsor de este deporte. Los que equipos que intentarán ganarla son Sociedad Sportiva "B", Independiente (D), Puerto, La Armonía, Unión (T) y Rosario.

"Fueron muchas sensaciones encontradas. Ya cuando venía manejando para Bahía tenía muchos recuerdos de mi papá y cuando llegué me empecé a encontrar con gente contemporánea", contó Claudia Ávalos, hija de Carlos.

"La última vez que lo vi en la calle salía de una reunión de la ABH, venía todos los lunes y cuando podía yo lo acompañaba. Sus últimos años la vida de él era el hockey, tratar de poner a la ABH en el mapa, que hoy la verdad tiene una posición de la que mi viejo estaría encantado. Creo que también es el fruto del trabajo también de Nilda, que hizo grande al hockey", señaló Flepy, quien juega en la Primera de Puerto y entrena a las categorías Sub 14 y Sub 16.

"Mi papá me dejó el hecho de que en la vida hay que dejar huellas, creo que esto (el reconocimiento) es el cierre de eso. Y en el club yo trato de que mis jugadoras sepan que es su casa y que tal vez algún día tengan la posibilidad de representar a la ABH", culminó Ávalos.

Forma de disputa

Esta parte del torneo se jugará a dos rondas todos contra todos y el equipo que termine primero tendrá ventaja deportiva.

Una vez finalizadas las Copas, se llevarán a cabo los playoffs (1º vs. 4º y 2º vs. 3º), una final y final extra -en caso de ser necesario- en escenario neutral.

Por otra parte, el 5º y el 6º de cada zona jugarán partido de ida y vuelta.

Cabe destacar que las categorías Menores disputarán la misma Copa que la Primera.

Arrancan

El próximo fin de semana se pondrán en marcha las distintas Copas con una doble programación, se jugará la primera fecha el sábado y la segunda el lunes, aprovechando el feriado nacional del 17.

Por la primera jornada se medirán:

-Copa de Oro: El Nacional "A"-Pacífico, Tiro Federal-Monte y Sportiva "A"-Universitario "A".

-Copa de Plata: Universitario "B"-Argentino, Palihue-Sporting y Villa Mitre-El Nacional "B".

-Copa de Bronce: La Armonía-Rosario, Unión (T)-Sportiva "B", Independiente (D)-Puerto.

Los Seleccionados de estrenos y en Bahía

Ayer además, la ABH presentó la nueva indumentaria que vestirán sus seleccionados a los largo del año.

La misma la estrenarán la próxima semana los combinados Sub 14 "A" y Sub 14 "B", en el Campeonato Regional de Selecciones que se desarrollará en Bahía y servirá como escenario para la presentación e inauguración de la cancha de la Asociación en Las Tres Villas.

Dicho certamen se jugará del jueves 20 al domingo 23 y será clasificatorio para el Campeonato Argentino.