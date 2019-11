Después del histórico triunfo, a pensar en el nuevo y complejo escenario

--Buen domingo, compañero. ¿Todo en orden?

--¿Compañero? ¿Y eso? Te falta hacer la V.

--Ja, ja, no tomes todo tan literal. Hace varias décadas que somos compañeros de café, tampoco nos pongamos tan sensibles.

--Ok, pero acabamos de terminar un proceso electoral y todo se analiza con doble, triple y hasta cuádruple lectura. En fin, vayamos a lo concreto. ¿Qué me contás del triunfo de Héctor? Contundente.

--Además de contundente, histórico. Batió un récord: es el candidato a jefe comunal más votado de la historia con 91.471 sufragios, superando los 90.271 de Jaime Linares en 1999. Y eso que estamos hablando de un 96,59% de las mesas escrutadas, con el escrutinio definitivo ese número va a crecer.

--¿Cómo se explica que después de una PASO tan pareja el intendente haya sacado semejante distancia en la general?

--En el oficialismo admiten que cambiaron el criterio de centrarse casi exclusivamente en las redes sociales y se pusieron a hacer campaña cara a cara, caminando mucho y visitando a la gente. Además se ve que tuvo efecto el discurso de la honestidad y la lucha contra la corrupción. Subrayaron de manera enfática que, a diferencia de gobiernos municipales anteriores, en el actual no recibieron ninguna denuncia por esos temas.

--Respecto de la campaña 2.0, está claro que hay cosas que todavía no cambiaron, más allá de los avances tecnológicos.

--Sí. Y ojo que no critico el uso de las redes para comunicar, pero evidentemente tienen un efecto limitado frente al contacto directo o la utilización de herramientas de difusión tradicionales.

--Está bien, pero necesito ordenarme un poco más. En las primarias dijimos, genéricamente, que el centro de Bahía votó a Héctor y los barrios apoyaron a Federico. ¿Eso no se repitió?

--El tema es que Gay aumentó las diferencias donde había ganado y las achicó donde había perdido.

--¿Tenés ejemplos?

--Claro. Bahía Blanca está dividida en circuitos electorales. Si tomás el número 73, que abarca a una parte del centro e incluye 62 mesas, el intendente le había sacado 1.100 votos de diferencia a su competidor el 11 de agosto. El domingo pasado esa distancia se duplicó. Igual, insisto: los números que te doy de las PASO están tomados del escrutinio definitivo y los de la semana pasada, del provisorio. O sea que faltan unos 10 días para ajustar bien las comparaciones, aunque las tendencias son las que te menciono.

--¿Algún otro caso?

--El circuito 83, también céntrico. Gay se impuso por 2.700 votos en agosto y ahora estiró a 4.100.

--Anotado. Ahora salgamos del centro. Contame.

--El circuito 76 concentra a casi el 15% del padrón bahiense. Comprende a barrios de la delegación Las Villas como Sánchez Elía, Villa Loreto, Villa Libre y Villa Rosario. Hace dos meses y medio el “Chubi” le sacó 2.000 votos de ventaja a Héctor. El otro día, con el 96,36% de las mesas escrutadas en ese sector, la brecha se achicó a 200.

--Me interesa Noroeste, que es uno de los sectores más vulnerables de la ciudad.

--Te digo. Si miramos los circuitos 87 y 91, el presidente de la Confederación de Básquet ganó en las primarias por unos 4 mil votos. El domingo pasado bajó a casi la mitad, 2.300.

--Se ve que hubo mucho más trabajo de territorio. Felicitaciones a quienes se hayan puesto la campaña al hombro. Pero ahora que decís Confederación me acuerdo que ahí también va a haber comicios en diciembre, ¿Federico irá por la reelección?

--Sinceramente, no lo sé. Había dicho que, primero, quería ver qué pasaba en Bahía. Supongo que lo estará considerando. Tampoco descartes algún llamado para un cargo provincial o nacional vinculado con el deporte. Pero aún no tengo nada.

--¿Y cómo ves a Héctor en su futura relación con Axel Kicillof?

--Imagino que van a tener un trato razonable, sobre todo si el gobernador electo efectivamente cree que Bahía, por su puerto, es una de las ciudades del futuro.

--En la campaña se dijeron cosas fuertes. Desde la Muni se la pasaron remarcando que durante los años kirchneristas a Bahía la maltrataron.

--Kicillof, igual que Alberto Fernández, tienen dos caminos. Uno, gobernar para los propios porque los llevaron al lugar donde están hoy y someter a quienes se les opongan. Sería la línea del kirchnerismo duro. El otro camino es hacer una apertura, cicatrizar las huellas del pasado y tender puentes. Te diría que lo que va a necesitar Héctor son puentes. Confiemos, por el bien de todos los que queremos a Bahía, que los va a encontrar.

Las reuniones con Kicillof y Vidal, desde adentro

--¿Cómo fue la semana postelecciones en la región?

--Tranqui, más allá de algún chisporroteo entre ganadores y perdedores. No olvides que en la zona ganó la continuidad: triunfaron 19 de los 22 oficialismos y, de 17 intendentes que buscaron la reelección, 15 la obtuvieron. Si se produce alguna turbulencia propia de una transición, apenas será en Suárez, Saavedra y Salliqueló, los únicos distritos que cambiaron de signo político.

--Eso sí, ya arrancaron los viajes.

--Claro, porque el jueves Axel Kicillof recibió a sus jefes comunales en Tigre y Mariú hizo lo propio en La Plata.

--¿Qué sabés de la reunión con Axel?

--Se analizaron las elecciones, se habló de la importancia del Conurbano en las victorias provinciales y nacionales, pero fundamentalmente se habló de la necesidad de sostener la unidad, cómo se atenderá la situación socioeconómica de miles de familias y en qué niveles quedará la deuda para la próxima gestión.

--Te pregunto sobre dos temas sensibles: modificación de los coeficientes de coparticipación y ley que limita la reelección indefinida de intendentes.

--Hubo algún comentario sobre el primer tema, un reclamo que viene sonando fuerte en el Conurbano desde hace algunos años. El otro tema no se mencionó, más allá de que se sabe que varios jefes comunales están interesados en que se avance en la derogación de la norma.

--¿Qué le dijo el gobernador electo a la tropa?

--Les agradeció y les reiteró hasta el cansancio que la clave para sortear lo que viene es sostener la unidad, ya que estima que va a asumir con una provincia “super-endeudada” y con mucha gente que “no da más”. Trazó un panorama muy crítico de la situación en general, haciendo hincapié en la pobreza y la falta de trabajo.

--¿Quiénes estuvieron de la región?

--Todos, entre los que se destacaron los intendentes electos de Monte Hermoso y Coronel Suárez, Alejandro Dichiara y Ricardo Moccero. También el flamante senador Alfredo “Pichi” Fisher. Le agradecieron a Kicillof haber recorrido la Sexta e hicieron hincapié en tres puntos: recuperar el trabajo articulado por regiones; recuperar aportes muy valiosos para los municipios, como el Fondo Sojero, eliminado a mediados del año pasado; y reactivar el vínculo directo entre las intendencias y la Nación.

--¿Estuvieron Sergio Massa y Máximo Kirchner?

--Así es. Y no fue una visita casual, como ya te habrás dado cuenta. Según la impresión que dejaron en los presentes, ambos serán los principales interlocutores de los intendentes bonaerenses del Frente de Todos ante el gobierno nacional.

--Comentame de la reunión con Vidal.

--Otro fue el clima, por supuesto, pero quienes anduvieron por ahí me hablaron de una gobernadora tranquila y con un claro mensaje para radicales y referentes del Pro: “Si nos dividimos, no tenemos futuro”. Les recordó que perdieron la elección, pero aún gobiernan en más de 60 municipios y retienen 26 de las 46 bancas del Senado y 43 de las 93 en Diputados.

--¿Se desató la interna con el primo del presidente por el liderazgo de Cambiemos en la Provincia? Escuché clarito a Jorge Macri decir que “ya no hay una gobernadora que nos represente a todos” tras el encuentro en la República de los Niños.

--Estuve indagando sobre ese tema y varios me aseguraron que lo sacaron de contexto, porque lo que quiso decir es que desde diciembre los intendentes de Cambiemos no tendrán una referencia nacional o provincial, y no les dejará otra alternativa que cerrar filas con los legisladores y entre sí, en el Foro de Intendentes de Cambiemos.

--Si vamos al caso, Vidal no será ni intendenta ni legisladora.

--No, pero tiene un respaldo muy fuerte de los jefes comunales. De hecho, por lo conversado el jueves, es casi seguro que presidirá la mesa chica que llevará adelante la gestión política de Cambiemos a nivel provincial por los próximos cuatro años.

El por qué de los aplausos al juez

--¿Qué tenés de los tribunales?

--Que esta semana, como sabrás, fue especialmente emotiva para muchos. De despedida.

--Claro, leí en lanueva.com lo de la jubilación del juez en lo Correccional José Luis Ares. Como a varios, me llamó la atención esa despedida, con aplausos desde los 5 pisos de Estomba 34.

--No es habitual este tipo de despedidas, y más para un juez, pero tiene que ver con lo que supo marcar “Tato” en estos 33 años de trayectoria, en especial en su trato con los trabajadores de las escalas más bajas.

--Se ve que es muy querido en el ámbito.

--Tal cual. Y siempre se le destacó su apertura con los medios de comunicación y la búsqueda de acortar las distancias entre la justicia y la sociedad. Además de los aplausos, el jueves, a las 14, en su último día en Tribunales, se escuchó el cántico “¡Tato no se va...!” y fue muy impactante el breve discurso de Jorge Spurio, uno de los empleados de más trayectoria y que, de hecho, no trabaja en el juzgado de Ares: “Es el mejor amigo de los empleados”, declaró a viva voz. Te agrego, además, que los compañeros del juzgado y la familia de Ares le organizaron una cena sorpresa para el viernes. Algo muy tranqui porque me dicen que él no quería festejos.

--Muy bien. Felicitaciones entonces para “Tato”. Y te hago una consulta más: ¿No había otro juez provincial que se estaba por jubilar?

--Su colega Gabriel Rojas, del Juzgado en lo Correccional Nº 2, pero parece que en su caso se va a demorar un poquito el trámite. Será para marzo del año que viene, según me chimentaron.

--Con lo cual van a quedar dos vacantes importantes.

--Así es. Dos de los 4 Correccionales, que resuelven en juicio los delitos menos graves, se quedan sin su titular. A propósito de Rojas, también recibirá una distinción, en el marco de la celebración por el día del empleado judicial, que es el 16 de noviembre.

--¿Quién lo va a galardonar?

--La Suprema Corte bonaerense, como lo hace todos los años con magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial que cumplen 30, 40 y 50 años de servicio. Recibirá una medalla el viernes 15 del mes que viene por sus tres décadas en el servicio.

--¿Él solo de Bahía?

--No. Hay otros 18 que, si querés, te los detallo.

--Me parece que también merecen el reconocimiento.

--Con 40 años de servicio, Javier Constantini (Administración) y Miguel Ángel Kain (Mandamientos de Tres Arroyos). Con 30, además de Rojas, Nancy Añez (Juzgado de Garantías Nº 1), Nelson Bard (Mandamientos), Cristina Berricano (Asesoría Pericial), Carlos Fonseca (Cámara Penal), Martha Girard Riat (Tribunal de Trabajo de Tres Arroyos), Cecilia Leguizamón (Biblioteca), Mariana Martínez (Garantías Nº 1), Mario Morales (Juzgado de Paz de Pringles), Julio Navarro (Intendencia), Alfredo Ortega (Paz de Gonzales Chaves), Marcelo Pacheco (Trabajo de Bahía Blanca), Guillermo Ribichini (juez de la Cámara Civil), Claudia Rípodas (Garantías Nº 1), Luis Rivas (Asesoría Pericial), Alejandro Taraborelli (Trabajo de Tres Arroyos) y Jhonny Zamparo (Juzgado de Ejecución Nº 1).

--Bien, ¿algo más?

--Viste el caso de la jueza de Zapala, Leticia Lorenzo, que está en el ojo de la tormenta porque en un fallo por un caso de violación usó el acróstico (como frase oculta) “típico de machirulo” para criticar al defensor del condenado, por su falta de perspectiva de género.

--Sí, algo vi, incluso en medios nacionales. Hay un revuelo bárbaro. ¿Qué sabés?

--Solo un datito vinculado con lo local. Me contaron que fue profesora de posgrado en la UNS, en Especialización en Derecho Penal y que también en ese ámbito dio disertaciones sobre Justicia y oralidad. Estrategias para litigar.

--Mirá vos...

Lautaro, una mina de oro

--El jueves salí a caminar por la Carrindanga y vi ingresar maquinaria pesada al predio de Liniers.

--Arrancaron con los movimientos de suelo para instalar la cancha de césped sintética para fútbol 11. Esa obra incluye vestuarios, iluminación, alambrado olímpico y alguna que otra tribuna, porque la idea es utilizarla en los torneos de la Liga del Sur.

--Se nota que Carlos Pablo y compañía están invirtiendo bien el dinero por la venta de Lautaro Martínez.

--Hay varias obras en marcha y otras importantes en proceso de elaboración. Por ejemplo, en el Alejandro Pérez, y después de muchísimos años, se reformaron los vestuarios visitantes y de árbitros y en los próximos días van a derribar los bancos de suplentes y poner unos similares a los que usa River, que ya están comprados.

--¿Y qué otros proyectos tienen en mente?

--El más ambicioso es construir una especie de Dow Center en el Zibecchi, pero destinado al fútbol. Incluiría una edificación para albergar delegaciones de alrededor de 30 personas, con acceso independiente y uso exclusivo a la cancha 2.

--Me imagino que están atentos a la posible nueva venta de “Lauty”, teniendo en cuenta los rumores que lo acercan al Barcelona en el próximo mercado de pases.

--Sin dudas. Recordá que sobre el monto que se haga de esa transferencia, de la que se habla que superará holgadamente los 100 millones de euros, a Racing le corresponde el 20%. De ese porcentaje que recibiría la Academia, al chivo le deben dar el 20%. Algo así como 4 millones de euros más. Y no descartes al Manchester City en esa puja.

--¿De la transferencia al Inter ya cobró todo?

--No. Hace pocos días ingresó un remanente superior al millón de dólares. Y queda uno más de la misma cifra si Lautaro sigue consiguiendo objetivos fijados.

--Un verdadero negoción.

--Lo importante es que están invirtiendo en infraestructura, a la vez que no descartan la compra de algún macizo de tierras. Pero eso te lo cuento en la próxima, porque va a dar que hablar.

Aumenta el interés por el Concurso de Cuentos

--¿Qué tenés para ir cerrando?

--Otro tema positivo. Entramos en el último mes del Concurso de Cuentos de “La Nueva.” y crecen las expectativas sobre quiénes serán los diez escritores elegidos para ser publicados y quién de ellos será el ganador del premio que entrega Viajes La Nueva.

--Me enteré de que llegaron mucho trabajos.

--Impresionante. Muchos más de los esperados, y de distintas partes del país. Me confesó Fer que el Concurso se hizo nacional sin que los organizadores se lo propusieran.

--Es una buena noticia para el diario y para la ciudad, ser el centro de otra movida cultural. ¿Y ahora cómo sigue?

--Todavía hay tiempo para enviar cuentos, ya que el jurado aún está trabajando en la etapa de clasificación. Una vez terminado el plazo de presentación, el 30 de este mes, ahí sí decidirán los ganadores, cuyos seudónimos se publicarán en el diario para luego darse a conocer el ganador y el resto de los nombres, posiblemente durante un evento especial del que más adelante daremos información.

--Pavada de trabajo tienen los jurados, con tantos cuentos para leer, ¿no?

--Sí, pero vos sabés que Martín Etchandy, Patricio Chaija (ambos en la foto) y Leandro Krietz son grandes escritores y además docentes, por lo que están acostumbrado al trabajo duro. Estuvieron la semana que pasó en el diario buscando otra nueva tanda de trabajos y ahí me aseguraron que la calidad de los cuentos que han leído hasta ahora hace todo más placentero.

--Por suerte. Entonces, ¿hasta cuando habrá que esperar para conocer a los finalistas y al ganador?

--Creo que tienen pensado dar su veredicto para la segunda semana de diciembre. Seguramente será con alguna sorpresa.

--Bueno, habrá que estar atentos. ¿Cerramos por hoy?

--Hasta el domingo.