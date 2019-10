“Sé que él me va a terminar matando y la Justicia no hace nada”

Una mujer puntaltense denunció en las últimas horas que sufre violencia de género desde hace 3 años y que su expareja sigue amenazándola a pesar de estar separados y contar con una orden de restricción de acercamiento.

“Hace 6 meses que estoy separada, pero mi calvario comenzó hace 3 años. La gente piensa que él es bueno, pero puertas adentro es el mismísimo diablo”, contó Carla.

La mujer relató que en una ocasión que estaba enferma la golpeó, apuñaló la cama y le provocó heridas.

“Conseguí un botón antipánico y una orden de restricción pero él no la cumple. Hasta ayer recibí amenazas de que me iba a matar”, agregó Carla.

Según reportó Canal Siete, los hermanos de Carla quedaron detenidos hace poco, cuando su expareja se acercó a atacarla y ellos salieron a defenderla.

La mujer se quejó de que la justicia no actúa: “Recién me va a llevar el apunte cuando esté tirada y muerta y sea una más sin reconocer. Nos dicen ‘denunciá, denunciá’. Bueno, hace 3 años que vengo denunciando. Y él sigue libre. Yo sé que él me va a terminar matando”. (Canal Siete)

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144. Es gratuito y atiende las 24 horas.