Los predios que compró Amazon, llegan un paseo de compras top y otra inversión para Vaca Muerta

--Buen día, Juan María ¿La selección nacional alcanza para cubrir la cuota de fútbol o la mente sigue enfocada en la Libertadores?

--Pregunta obvia la tuya. ¿Acaso vos estás pensando en algún otro partido que no sea el de la revancha del martes 22 en la Bombonera?

--Tenés razón, amigo, así que mejor vayamos de lleno a nuestros temas mientras seguimos contando los días hasta un nuevo superclásico. ¿Ya pasó lo de Amazon o siguen apareciendo novedades?

--El tema sigue avanzando, incluso me comentaron que directivos de la empresa estadounidense estuvieron reunidos con Alberto Fernández y le anticiparon que el proyecto seguirá adelante más allá de quien resulte ganador en los comicios del 27.

--¿Confirmado?

--No me lo pudieron asegurar en un 100 % pero la fuente que me habló de esa reunión es más que importante. Pero si querés te comento algunas cosas más que me pude enterar del tema.

--Dale, te sigo.

--Finalmente pude conseguir la ubicación exacta de los tres predios que compró Amazon para concretar su proyecto: dos en el distrito bahiense y uno en el de Coronel Suárez.

--Bueno, hasta ahí era lo que se sabía, pero tirá qué otra información conseguiste.

--El más grande, de unas 100 hectáreas, está ubicado en el kilómetro 723,5 de la ruta provincial 51. Saliendo de Bahía Blanca está a mano derecha, frente al predio de mi amigo Ricky y sus gallinas ponedoras, muy cerca del parque eólico construido por Pampa Energía en campo de Navarro.

--¿Y los otros dos?

--Uno está en la zona de la Cueva de los Leones, en la ruta 33. Yendo para Sierra a mano izquierda. El restante está en la ruta 3 Norte, a unos 5 kilómetros aproximadamente del desvío que va a Punta Alta, sobre la mano derecha.

--¿Todo esto es posta?

--Así es. Ya se hicieron las perforaciones destinadas a saber si esos campos cuenta con agua suficiente y si querés tengo los resultados.

--¿Fueron buenos?

--Por lo que sé el de la ruta 51 obtuvo un rinde excepcional, con 27.700 litros hora y en los otros dos campos apenas se llegó a la mitad. Todos estos trabajos fueron contratados por Aecom, una empresa de ingeniería multinacional estadounidense que tiene 87 mil empleados en todo el mundo y que en este caso actuó a pedido de Amazon. En Argentina tiene sus oficinas en Suipacha al 200, en la ciudad de Buenos Aires.

--¿Pensás que pronto habrá un anuncio oficial?

--Me dicen que sí, igual es difícil conseguir información porque todos los actores involucrados han firmado un acuerdo de confidencialidad. Sí me aseguraron que el tema avanza muy bien y que en realidad son tres centros de datos con posibilidad de lograr también la radicación de empresas satélites. Veremos cómo sigue esta historia, aunque también no son pocos los que tienen dudas por la inestabilidad económica del país y la poca previsibilidad de la Argentina.

--Es cierto, hasta ahora no ha habido ninguna información oficial por parte de Amazon...

--El que llegó más lejos fue Macri en LU2, pero cómo saber si no es parte de la campaña electoral, de todas maneras insisto en que si una agencia de noticias especializada y prestigiosa como la estadounidense Bloomberg haya sacado a la luz el tema por algo debe ser.

--Bien, ya que estamos en temas económicos me comentaron que para 2020 se viene la concreción de una gran ampliación en la planta que la corporación estadounidense Halliburton posee con la local Sea White en cercanías del Parque Industrial.

--Así es. Parece que no se conforman con la planta inaugurada en 2017 para procesar baritina con destino a los pozos petroleros de Vaca Muerta sino que ahora van por una instalación similar dedicada al acondicionamiento de bentonita. Acordate que hace dos años invirtieron 18 millones de dólares.

--La baritina y la bentonita siguen siendo insumos claves para Vaca Muerta ¿No?

--Sí, te la hago fácil, la primera se usa como agente densificador en fluidos de perforación y la segunda se utiliza para fortalecer la viscosidad y controlar el filtrado, al mismo tiempo que fortalece el revoque en las paredes del pozo.

--¿Alguna otra novedad en materia comercial?

--Sí, que se están definiendo los últimos detalles para la apertura del Palihue Market, el sábado 2 de noviembre.

--¿Y eso?

--Pensé que algo conocías del tema. Se trata de un innovador paseo de compras, al estilo de los mercados urbanos europeos y con un patio gastronómico permanente.

--¿Quién está a cargo del proyecto?

--Varios. Hay muchos pequeños comerciantes locales. Por ahora lo que sé es que la idea es presentada como un paseo vanguardista que nuclea a emprendedores, productores, diseñadores y artistas generando un punto de encuentro que fusiona las compras, la gastronomía y la expresión cultural. Habrá indumentaria, decoración, arte, música en vivo, juegos infantiles, foodtrucks, pastelería y cafetería.

--Al menos decime dónde va a funcionar.

--Los fines de semana en la esquina de Casanova y Fuerte Argentino, donde hasta no hace muchos años funcionó una conocida pizzería a la que luego le sucedieron otros emprendimientos sin demasiado éxito. Esperá unos días más y te vas a enterar de todos los detalles.

--Bueno pero hasta ahora son todas buenas, no nos olvidemos que la malaria en la calle va de mal en peor. Los 14 empleados de Musimundo despedidos ¿Ya cobraron?

--Están en negociaciones porque no pueden pagar y pidieron poder hacerlo en 12 cuotas, lo que fue rechazado. Ahora están en negociaciones porque al haber despidos en más de una ciudad intervino la Federación de Empleados de Comercio.

--¿Y los de Lucaioli?

--La empresa quebró y todos los empleados habían iniciado las acciones legales antes de la quiebra porque se sintieron despedidos. Eso sigue el camino de la Justicia porque no se pagaron las indemnizaciones.

--Bueno. ¿Algo del tema electoral? ¿Cómo marcha la carrera por la intendencia entre Gay y Susbielles?

--Ya entró en la recta final y ambos buscan cosechar votos en todas partes. Al ser un final tan apretado el nerviosismo sigue creciendo y los próximos días tanto Héctor como Federico van a aparecer hasta en la sopa.

--¿Viene Alberto?

--Eso es lo que quieren en el Frente de Todos local, pero por ahora no hay fecha confirmada. Veremos si pueden conseguir la visita del candidato a presidente. En Juntos por el Cambio quedaron muy conformes por la convocatoria de Macri y Vidal en Bahía porque piensan que si ambos no pierden votos en la ciudad tienen chances de retener la intendencia.

--¿Qué más?

--¿Te enteraste que se inauguró un nuevo espacio político que servirá de punto de encuentro?

--¿Dónde?

--En calle San Martín 341 local 19. Allí funcionará como espacio de campaña de cara a las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors, a realizarse en el mes de diciembre. El mismo se referencia con el oficialismo, y levanta la bandera de Cristian Gribaudo para presidente. El local se suma al ya existente de la peña Bahiense Boca Un Sentimiento.

--Ya te veo a vos allí.

--Seguramente a mí no, pero si al odontólogo Fernando Roig y al coordinador de peñas de la zona sur Claudio Streglio, actual presidente de la peña rosaleña. Se espera la visita de Gribaudo para el jueves en Punta Alta.

El juez que no se va

--¿Qué tenés del terreno judicial?

--Parece que se despeja una de las dudas y preocupaciones que había en el ámbito federal ante la posible partida del titular del Juzgado Federal Nº 1.

--Ah, claro, leí el mes pasado en “La Nueva.” que el doctor Walter López Da Silva, que llegó a Bahía hace casi 3 años, tenía intenciones de volver a Bariloche, donde fue secretario del juzgado, porque se jubiló el juez actual, Leónidas Moldes.

--Tal cual. Me dijo un boga gomía que siempre anda dando vueltas por el Consejo de la Magistratura de la Nación que le rechazaron a López Da Silva la posibilidad de traslado, lo mismo que a su colega Hugo Greca, de General Roca, quien tenía la misma intención.

--¿Y cómo se dirime la cuestión?

--Hubo una resolución de la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura (la 153/19) que llama a un concurso público de cobertura y al sorteo previo de los jurados que van a intervenir.

--¿Es decir que no habrá vacantes en la justicia federal local?

--Eso parece, salvo que el magistrado tenga intenciones de tomar parte del concurso, que es otra cuestión. Si sigue, tendrá que resolver causas “pesaditas”, como la posible asociación ilícita fiscal que compromete a Lázaro Báez y compañía, y que constituye el delito precedente del lavado de dinero que se investiga en la denominada Ruta del dinero K. También una contra el exjuez subrogante Alejo Ramos Padilla, por presunto abuso de autoridad y encubrimiento y el expediente contra el fiscal Cantaro, a quien procesó hace algunos días.

--A propósito de Cantaro, leí que tiene que ir a indagatoria por otra causa. ¿Se sabe de qué se trata?

--Algo sé. También es por encubrimiento y lo interrogarán a fines de este mes. Me dicen que tiene que ver con una comunicación telefónica -que surge de las escuchas de la causa- y que tuvo con un conocido suyo al que la fiscalía provincial le había allanado su casa para secuestrarle algunas plantas de marihuana.

--¿Y?

--Aparentemente esta persona le comunicó la novedad sobre el operativo y Cantaro le dijo algo así como “uhh, estos p... te van a secuestrar todos los cogollos”, con lo cual daba a entender que sabía de la existencia del material ilegal. De todas maneras, en los tribunales están convencidos de que esta causa es como “buscar en el fondo del tarro” y que con la otra, de la supuesta protección a narcos, alcanza y sobra para comprometer su situación.

--¿Y qué pasa con su cargo?

--Me aseguraron que ante la Procuración se mantiene con licencia por cuestiones psiquiátricas y que el área disciplinaria del organismo viene certificando toda la causa penal al día -incluso ya recibieron copia de su reciente procesamiento-, con el fin de agilizar un eventual pedido de jury de enjuiciamiento en caso de que se reincorpore y, a su vez, prospere la acción penal.

--¿Qué más hay?

--¿Te acordás que hace un mes y pico, en esta misma mesa, te comenté la preocupación que había entre los abogados por un fallo de la Cámara Civil que objetó la intervención de un solo abogado para las dos partes en litigio de un matrimonio divorciado?

--Sí, recuerdo. ¿Era una homologación del régimen de visitas y alimentos de un hijo en común?

--Exacto.

--¿Y cuáles son las novedades?

--Que finalmente el Colegio de Abogados fijó su postura, contraria a la de la Cámara, que entendía que la acción de la abogada en ese caso (Mónica Beatriz Rossi) iba en contra de la ley, por defender los intereses de dos partes que están en pugna.

--¿Y cuál es la posición del Colegio?

--El Consejo Directivo manifestó su “discrepancia” con la interpretación que los jueces le dieron a la ley, ya que -en su creencia- no se puede afirmar en todos los casos que haya intereses contradictorios.

--Interesante debate...

--Sí. También advirtieron los abogados que ese tipo de prácticas -habituales en el fuero de Familia- está siempre orientada a evitar conflictos y gastos innecesarios, teniendo en cuenta el Código de Ética Profesional y que los propios juzgados de primera instancia propician su celebración. Por último, le pidieron a la Cámara que tenga en consideración esa postura.

--¿Algó más?

--Creo que ya fue bastante por hoy. Pagá y nos vemos el domingo que viene.