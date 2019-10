Crimen de Agustina Bustos: "El motivo de mi vida es que este tipo no salga de la cárcel"

Eduardo Bustos, el papá de la chica de 19 años que mataron en el barrio Rucci, contó en las últimas horas que llora a su hija todos los días y que el motivo de su vida es "que este tipo no salga de la cárcel".

En la previa a la audiencia preliminar en el juicio por jurados que decidirá si Matías Moreno es el culpable de la muerte de Agustina Bustos, Eduardo habló con LU2 y contó que no estará presente.

"No estoy preparado todavía para esto, no quiero escuchar declaraciones, no sé si me voy a poder contener", dijo y señaló que en la causa lo representará su abogada a la que le dio un poder.

"Quiero detalles, pero lo mínimo: si la causa avanza, si hay posibilidades de una condena, pero nada más", agregó.

Sobre su hija, a la que tildó de "piba excelente", dijo que todavía está "aprendiendo a vivir sin ella", aunque todavía está en el "jardín de infantes".

A Agustina la mataron el 3 de abril del año pasado en Piedrabuena al 1.700 y tras varias vueltas de la investigación terminaron señalando a Moreno como potencial responsable del caso y por eso será juzgado en un juicio por jurados.