Bahía tuvo suerte, rebalsa el dique y un gran proyecto en Alfonsín

Por Juan Florín / jflorin@lanueva.com

--Buen día Juan María. Me imagino que preparándote para ver hoy la recuperación del millonario ¿No?

--Uhhh parece que te olvidás rápido de lo que pasó hace muy poco en Madrid, pero de todas formas celebro que hayas recuperado el sentido del humor. Me tenías muy preocupado…

--Tranquilo amigo, que si vos superaste lo del 2011 cómo no voy a superar la final de la Libertadores.

--Bueno, veo que no tenés cura y que aún seguís sangrando por la herida. ¿Qué te parece si mejor vamos a lo nuestro?

--Dale, mejor, y empezá como siempre con alguna buena noticia.

--Me parece que la mejor noticia fue que Bahía se salvó por unos pocos kilómetros.

--¿A qué te referis?

--A lo que pasó en Dorrego con la lluvia. Si semejante aluvión hubiese caído un poco más acá hoy estaríamos hablando de otra cosa y no del corte de la ruta 3 entre Bahía y Monte Hermoso.

-- ¿Te parece?

--Por supuesto y el impacto de una lluvia similar incluso fue analizado por especialistas. Hasta te diría que está estudiado hasta dónde podría inundarse la ciudad.

--Es decir que las balas volvieron a picar cerca…

--Claro. Y si querés te repaso los antecedentes para que veas que lo que algunas décadas atrás se mencionó como una posibilidad remota hoy, con el Cambio Climático, está más cerca.

--Dale, desempolvá el archivo entonces.

--Los más memoriosos seguramente deben acordarse de que en abril de 1980 cayeron 200 milímetros en pocas horas sobre la cuenca del arroyo Azul y eso produjo una grave inundación en Olavarria. En esa oportunidad nos salvamos por 50 kilómetros ya que si hubiese caído sobre la vertiente sur de las sierras el torrente se hubiese dirigido a Bahía.

--Buenoooo, pero te fuiste casi 40 años atrás amigo…

--Noo, pará, eso no es nada y después te cuento por qué hago alusión a esa inundación, pero si querés antecedentes más cercanos de lo que se llama una lluvia centenaria te puedo mencionar a la noche del 28 de febrero de 2001, cuando casi 200 milimetros se descargaron sobre la cuenca del río Sauce Grande y un aluvión de agua y lodo terminó su carrera en el dique Paso de las Piedras. Ese día también nos salvamos por unos pocos kilómetros. Y algo similar ocurrió en diciembre de 1994 en Sierra de la Ventana y entre el 17 y el 19 de febrero de 2009 se produjo una lluvia de 195 milímetros en Stroeder.

--¿Cuánto tendría que llover en Bahía para que la ciudad esté en grave riesgo?

--Las inundaciones de 1933 y 1944, que tuvieron como saldo varios muertos y muchos barrios y calles céntricas bajo el agua, fueron producto de lluvias cercanas a los 200 milímetros en pocas horas. Es decir, casos similares a los que te mencioné.

--Bueno, pero después de esos trágicos episodios se construyó el canal Maldonado y la ciudad quedó a salvo…

--Eso es verdad, pero sólo en parte.

--¿Por?

--Porque está estudiado que frente a una lluvia de tal magnitud, similar incluso a la que afectó ahora a Dorrego, varias zonas de la ciudad quedarían bajo el agua. Incluso sectores que no te imaginás.

--¿Por ejemplo?

--Sii cayeran 200 milímetros en menos de cuatro a seis horas, en toda la cuenca del Napostá, por lo menos un tercio de la superficie del Parque de Mayo se inundaría y cabría la posibilidad de desborde en las márgenes y tercer tramo del Canal Maldonado, así como en las riberas del arroyo. Esto no lo digo yo, lo ha dicho un especialista como el ingeniero Luque. A esto sumale la inundación de los subsuelos de la UNS y obviamente de las zonas bajas de la ciudad.

--Ahora que me decís recuerdo una gran lluvia en La Plata en 2013, con gravísimas consecuencias…

--Vas bien rumbeado. Una lluvia similar, del orden de los 300 milímetros en pocas horas resultaría catastrófica porque solo quedaría a salvo la zona alta de la ciudad, anegándose prácticamente toda Bahía Blanca.

--Es decir que tuvimos suerte de que no cayeran acá los 160 milímetros que registró Dorrego.

--Claro, por eso te decía que nos volvimos a salvar por poco. Además, pensá que si ese milimetraje cae no sólo en la cuenca del Napostá sino simultáneamente en la ciudad, los efectos se potenciarían. Por eso nunca pasa de moda el proyecto destinado a construir un dique en Puente Canesa.

--La vieja idea del ingeniero Schefer.

--Exacto y también la de otros ingenieros como Ferraz. Esa sería la solución definitiva para alejar el riesgo de graves inundaciones y sumar otra fuente de agua a la ciudad.

--Bueno, pero no sigamos llamando a la fatalidad y pidamos una lluvia de esas que refrescan el ambiente y ayudan que vivamos un poco mejor en verano.

--Tal cual, sólo quería explicarte por qué estamos en manos de Dios y del Cambio Climático, pero si te parece pasamos a otro tema de estos días, el posible caso de hantavirus.

HOY SE SABE SI ES HANTAVIRUS

--Por lo que leí se trata de una chica de 18 años de Bahía que estuvo en el sur.

--Obviamente no te voy a decir de quién se trata porque no corresponde, sí te puedo decir que proviene de una familia de clase media, de padres universitarios, bastante conocidos y de la zona norte, pero nada más.

--No te iba a preguntar eso, sino si sabés algo más del tema…

--Sí, estuvo cinco días en el Bolsón, dos en Bariloche y por lo que me dicen mis informantes luego pasó unos días en Monte Hermoso con su familia hasta que se presentó en la guardia del Hospital Italiano con una sintomatología que hacía presumir hantavirus. En ese hospital, donde se encuentra internada y aislada, funcionó a la perfección el protocolo dispuesto para estos casos y las muestras de sangre ya fueron enviadas por JetPack al Malbrán.

--¿Tenés idea cuando se sabrá si se trata de hantavirus?

--Los resultados estarán hoy. La chica posee todos los marcadores que indican hantavirus pero no tiene fiebre y todavía no se le declaró ningún problema respiratorio, por lo que puede ser otro tipo de virus.

--Bueno, crucemos los dedos y esperemos que no sea nada serio. Te cambio de tema ¿De la malaria comercial tenés algo? Creo que el tema de la Coope, que se hizo cargo del supermercado de Planeta en Rodríguez y Zelarrayán es para destacar.

--Ni hablar, sobre todo porque la decisión de la Coope de abrir una nueva sucursal permitió salvaguardar 17 puestos de trabajo. Por suerte, según pude ver estos días, le está yendo muy bien, pero el contexto económico es una lágrima. El otro día un amigo que tiene inmobiliaria me comentó que por primera vez en muchos años tuvo que recurrir a un abogado para que al menos cinco inquilinos se pongan al día con los alquileres.

--Sí, conozco casos similares. Che, ahora que me acuerdo, el otro día me la dejaste picando con el tema del mega templo de los mormones en Bahía…

--¿Por?

--Me dijiste que no se iba a hacer en Cabrera y Pilmayquén pero sí por esa zona. Me imagino que habrás averiguado algo más…

--Sí, me dijeron que estará en la avenida Alfonsín, entre los barrios Molina Campos y Patagonia. Ahora están haciendo los trámites correspondientes en la Muni.Se trata de la mayor iglesia mormona de Sudamérica y su construcción demandará varios palitos verdes. Por lo que me dijeron ya cerraron la compra de los terrenos, muy cerquita a algunas grandes concesionarias.

--A propósito ¿Cuando se inaugura el local de la marca de los anillos entrelazados en la rotonda de Cabrera y Alfonsín?

--No tengo la fecha pero me dicen que está muy cerca de abrir. Es un salón totalmente vidriado de 300 metros cuadrados destinado a autos de alta gama. El local cumple con todas las exigencias que la marca alemana le impone a sus concesionarias en cualquier parte del mundo. Así que estará luciendo en Bahía como uno inaugurado en Europa.

--Tirame un panorama de las obras públicas. Hay quienes dicen que los grandes proyectos, me refieron a las autopistas, están parados…

--Para nada, posiblemente haya habido un menor ritmo de trabajo producto de las vacaciones pero la financiación de las obras en la 33 y en Sesquicentenario – El Cholo está asegurada para que este año no haya inconvenientes.

--¿Y en el plano municipal?

--Por lo que sé sigue a buen ritmo la repavimentación de 54 cuadras en varios barrios y la Muni está preparando un paquete para pavimentar al menos otras 100. Esta semana pasé por Parera y Pilmayquén y vi que la obra avanza y ya se llamó a licitación por 25 cuadras de Don Bosco, entre las vías y el ex Camino Sesquicentenario. A esto sumale que en estos días sale el paquete de obras que incluye seis cuadras de Agustín de Arrieta, cinco de Urtasun y dos de Salinas Chicas.

--Varias de estas obras se realizarán con fondos provenientes de la regularización de construcciones sin permiso ¿No?

--Si y en la muni están muy conformes. Ya hubo presentaciones por 35 millones de pesos por parte de unos 2.500 propietarios. Llamativamente el sector que más obras regularizó fue el de la delegación Norte, entre el Canal Maldonado y Sesquicentenario. Se esperaba más del área que incluye a barrios como Patagonia, Molina Campos, Palos Verdes, Altos de la Bahía, Las Acacias, Los Horneros y aledaños. Igual hay plazo hasta fin de marzo.

--Hace rato que no me comentás nada de los parques eólicos. ¿Qué pasó con el proyecto de la empresa Vestas para radicarse en Bahía?

--Hace casi dos meses te hablé del tema y sigue muy bien encaminado, a tal punto que las instalaciones construidas en el Parque Industrial serán inauguradas en marzo. Bahía va a ser el epicentro del mantenimiento de los parques eólicos que emplean equipos de la firma dinamarquesa no sólo en Argentina, sino también en Chile, Uruguay y Paraguay. El área de repuestos y logística tendrá como cabecera a nuestra ciudad y aquí también se capacitará a los profesionales necesarios. Todo esto brindará bastante empleo, que es lo que importa. Se habla de unos 50 puestos de trabajo y cada uno de los molinos de Vestas instalados los cuatro países que te mencioné van a estar monitoreados en tiempo real desde Bahía.

--También me habías comentado de una fábrica de columnas de hormigón para los parques eólicos. ¿Pudiste averiguar algo más?

--La empresa está terminando los trámites de habilitación y comenzará producción en marzo en el Parque Industrial. Tené en cuenta que debe entregarle las torres al parque eólico de Tres Picos así que no pueden demorarse mucho.

--¿Algún dato más de la empresa?

--Se llama Prear y es de origen mendocino. Ya empezaron a colocar las torres del parque Corti II, de Pampa Energía, otro proyecto que avanza muy bien y que se puede ver a simple vista, sobre todo si vas por la ruta 3 Vieja.

--Y de la planta flotante de YPF que va a producir en Cangrejales gas natural licuado (GNL) para exportar ¿Tenés algo?

--Que viene en camino desde China, a bordo de un buque especial de transporte llamado Forte. Hace unos días salió de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y viene navegando hacia Bahía, pensá que ese buque viaja a unos 20 kilómetros por hora.

--¿Cuándo llega?

--En los primeros días de febrero, pero habrá un tiempo de ajuste y luego comenzará a producir en abril si los planes de YPF se cumplen.

--Cambiando de tema, me dijeron que el que está a punto de irse de Bahía es el delegado local de un organismo nacional, aunque como es de perfil bajo la novedad no trascendió. ¿Sabés de quién se trata?

--Si estamos hablando del mismo tema es el titular de la Aduana, el contador Federico Baiges, quien había llegado a nuestra ciudad para cubrir el cargo a mediados de 2017 y fue importante para activar el proyecto que busca darle una impronta bahiense al salón de exposiciones del edificio del organismo, con la posibilidad de otorgarle un espacio a los Veteranos de Malvinas.

--¿Y por qué se va?

--Me dicen que presentó la renuncia por un tema personal, para un traslado. Y que las autoridades de la AFIP dieron conformidad y dispusieron hace algunos días la medida, con lo cual esta semana Baiges ya dejará de cumplir funciones en nuestro medio. Tengo entendido que pasará a la delegación de Bariloche.

--¿Y Bahía se queda sin jefe de Aduana?

--Al menos por el momento sí, aunque existe la delegación regional, que está cubierta. El nuevo cargo se cubriría con un concurso, según me chimentaron

PASO DE LAS PIEDRAS AL TOPE

--¿De la región tenés algo? Menos agua, te acepto de todo...

--Uf, qué bárbaro el temporal de lluvia en la zona. Realmente sorprendente y volvemos al tema inicial de la charla. No sólo por la magnitud fue algo tremendo, sino por su localización: mientras que en Dorrego cayeron unos 160 milímetros en pocas horas, en Indio Rico midieron 130 y, en Pringles, a 52 kilómetros de ahí, menos de 20.

--Algo increíble.

--Sin dudas, aunque te anticipo que quizá tengamos más novedades sobre el agua en las próximas horas.

--¿Más lluvias?

--Sí, y el posible desborde del dique Paso de las Piedras. El viernes la cota del embalse estaba en 164,47 metros sobre el nivel del mar; es decir, a apenas 53 centímetros de la máxima. Por eso la Autoridad del Agua alertó que quizá en las próximas horas entre en operación el Sistema de Evacuación de Excedentes.

--Es decir, que rebalse el vertedero...

-Exacto. Así que, si las cosas siguen como se pronostica, ojo con el valle de inundación del Sauce Grande aguas abajo, hasta la desembocadura.

--¿Algo más?

--De la escena política, el tema central sigue siendo el desdoblamiento de las elecciones. Las aguas siguen muy divididas, tanto en el oficialismo como en el PJ, lo que da la pauta de que esto el algo más que ruido y humo.

--¿Vos decís que se viene el desdoblamiento, nomás?

--No sé, pero yo te digo que cada semana me tomo el laburito de sondear entre los allegados a los principales dirigentes e intendentes de la región, y cada vez son más las voces que por lo bajo me aseguran que Mariu ya se inclinó por el sí. “Está decidida. Incluso convencida de que puede darle un triunfo a Cambiemos en la Provincia y, de esta forma, apuntalar a Macri en las presidenciales”, me confió esta semana un peso-pesado que de esto sabe bastante.

--Claro, pero para eso tiene que convencer a Macri... ¿tendrá el respaldo de los intendentes, llegado el caso?

--También esta semana un pope de la zona me lo resumió así: “a los de intendentes de Cambiemos del Conurbano no les conviene ir con Macri, y a los justicialistas del interior bonaerense no les conviene ir con Cristina; el que diga lo contrario, o la tiene segura en su distrito o miente”.

--Esperemos un poco, entonces, para ver qué deciden Mariu y el presi.

-Dale, aunque atención a lo que suceda mañana, en Saladillo. Ahí se van a juntar los intendentes radicales, posiblemente con Daniel Salvador, y no descartan emitir algún comunicado en conjunto sobre el tema.

--¿Algo más?

-Esta semana se conocieron los coeficientes que tendrá en cuenta el gobierno provincial para distribuir los fondos de la coparticipación y, a diferencia de lo que pasó en 2018, la región volvió a levantar. En total, a los 22 distritos va a llegar el 10,01% de lo que se distribuya, cuando el año pasado fue el 9,97%.

--Más plata. Eso siempre es bueno...

--Ponele... El más beneficiado resultó Saavedra, cuyo porcentaje de coparticipación pasó de 0,51 % a 0,58 %; parece poco, pero representa un aumento del 12,9 %. Escuchá bien: es el que más creció de toda la provincia. Detrás viene Puan, con una suba del 11,4 %; Tres Lomas, 9,2 %; y Guaminí, 9 %. Bastante más lejos, aparecen Monte Hermoso (3,3 %), Coronel Rosales (2,6 %) y Daireaux (2 %).

--¿Y a Bahía cómo le fue?

-Mm... seguimos en picada: -1,7% respecto de lo percibido en 2018. De hecho, desde 2016 para acá, vamos de baja en baja: de llevarnos el 1,39% de la coparticipación total, pasamos al 1,34%.

--¿Cómo se calcula ese coeficiente?

-Ah, estás dando en la tecla... o mejor dicho, metiendo el dedo en la llaga. Esta semana, ni bien se conocieron los nuevos porcentajes, varios intendentes pusieron el grito en el cielo y volvieron a pedir una reformulación de los factores que determinan cómo se hace el reparto.

--¿Posibilidades de que haya un cambio?

--¿En un año electoral, con tanto mar de fondo, abrir un nuevo frente de discusión? Mm, lo dudo...

-Bue, cortemos acá que me va a caer mal el almuerzo.

-Dale. Andá por la sombra, que este café lo pago yo.

-Se agradece. Hasta el próximo domingo.